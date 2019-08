Elogio del congelador de precios. Por The New York Times

Comparto la opinión brillantemente expresada por Fernando Martínez Heredia de que “The New York Times es una gran empresa del sector de información y formación de opinión pública, antigua e influyente, y se sujeta a normas correspondientes a la idea que tiene de su función y al papel que le toca al servicio del orden vigente en su país y su política exterior imperialista. En todo sistema de dominación desarrollado cada uno tiene su esfera, sus maneras y su función. Que yo sepa, nunca ha mostrado alguna simpatía por la sociedad que tratamos de edificar en Cuba, pero puedo admitir que forma parte del sector educado de nuestros enemigos”

Sin embargo, como en los medios de comunicación cubanos no hay columnistas de economía ni en la televisión cubana hay programas habituales sobre temas económicos, a pesar de los reiterados llamados del Pesidente Miguel Díaz-Canel a “enfrentar con sólidos argumentos desde la Economía Política, la plataforma neocolonial y neoliberal que nos quieren imponer, aferrada a los mitos y fetiches construidos por el neoliberalismo” que permitan encontrar un enfoque mínimamente diferente al que la “diversa y plural” prensa que habla sobre Cuba repite unánimente desde El País y El Nuevo Herald al sistema mediático privado sembrado en la Isla por la política del Presidente estadounidense Barack Obama, traigo este artículo sobre un político y economista triunfador en las recientes elecciones primarias argentinas que, según el Times es recordado muy positivamente por “un plan de congelamiento de precios de un conjunto de alimentos y productos esenciales”.

No soy especialista en economía ni pretendo polemizar con nadie, que seguramente merece mucho más respeto y tiene más autoridad que yo en ese campo en el que está en todo su derecho de emitir sus opiniones. Además de que, por supuesto, que Argentina no es Cuba, ni un plan de control de precios que funcione allí tiene por qué parecerse, copiarse y ser exitoso en aquí, pero en medio de tal unanimidad de una parte y silencios de la otra, tal vez algo aporte leer que una vez, en alguna parte, hubo “control de precios” y alguien no sólo siguió vivo después de aplicarlo sino que “estas políticas tuvieron un alto nivel de aceptación” y permiten que su gestor vuelva triunfalmente a la política y muy probablemente sea la máxima autoridad de una de las ciudades con mayor importancia económica en América Latina. Todo ello según un medio de comunicación que es venerado y tomado como referencia por la misma prensa que repite y repite que eso es imposible.

Por supuesto

A continuación el artículo íntegro del New York Times, publicado allí el 16 de agosto de 2019.