La mafia terrorista absorbió a los “alternativos”: “van a limpiar el parque con tu cabeza”. Por Iroel Sánchez

La redes sociales son un escenario de debate político en el que lamentablemente se ha hecho normal el insulto a nivel universal.

Pero en el caso de los temas relacionados con Cuba, donde hay un grupo de personas beneficiadas por el presupuesto de más de 50 millones de dólares anuales, incluyendo lo utilizado a través de terceros países, que destina públicamente el gobierno norteamericano a la subversión y la propaganda contra la Isla diciendo que es para “ayudar a fomentar el surgimiento de la sociedad civil y el sector privado en la base”, esto se ha hipertrofiado aún más y se puede llegar a la amenaza abierta contra quienes discrepan de las acciones subversivas patrocinadas desde Washington.

Este sábado 17 de agosto, la frustración de algunos al ver cómo se les destruían sus mentiras y que la confrontación que deseaban provocar entre un grupo de jóvenes e instituciones del gobierno cubano daba paso a la colaboración e integración con el fin de ampliar el alcance de la informatización, del insulto se pasó abiertamente a la amenaza fascistoide y violenta de la que sólo pongo cuatro ejemplos como botón de muestra.

Tanto en la convocatoria como en el “análisis” de lo sucedido el sistema de medios privados que nos dejó Obama -esos que se dicen “alternativos”- empleó el mismo lenguaje y exhibió los mismos objetivos de la Fundación Cubano Americana, Radio y TV Martí y El Nuevo Herald, todos irritados porque la confrontación que tanto han deseado dio paso a la integración y la colaboración entre cubanos que no paga el Tío Sam. La frustración es evidente, ¿y la diversidad que tanto dicen querer para Cuba? Ausente. En el mismo coro se puede ver a la becaria de Harvard con la tuitera de la Sección de Intereses de Estados Unidos, que a los “teóricos” de la fenecida Cuba Imposible, impulsados todos por la Internet Task Force para Cuba creada por Donald Trump.



¿”Limpiar el parque” con mi cabeza? No tienen que esperar a que las agresiones de quienes les pagan y alientan dobleguen a un pueblo indoblegable, si tuvieran el valor deberían intentarlo ellos, ¿o es que como todos sus antecesores y cofrades, esperan que el imperio les haga la tarea y entonces ser felices en los célebres “tres días para matar”?



Como he dicho otras veces sobre el miedo que aspiran a infundir: cree el ladrón a todos de su condición, pero amenazar e insultar con el apoyo del gobierno más poderoso de la historia, con un fascista al frente, no es suficiente para hacer callar a quien no se averguenza de ser comunista. Sí, orgulloso de ser comunista con el ejemplo de Fidel, de Mella y el Che, a los que nunca callaron las amenazas ni las calumnias.

Pero…¿no éramos los comunistas los unánimes? Pues si el coro de la “diversidad” repite a a todo pulmón que los “Joven Club asorbieron a SNET” de El Nuevo Herald a El Toque, pasando por Diario de Cuba, y otro cubaimposibilista reparte el juego ¿no será hora de percatarse de que la contrarrevolución más sórdidam, violenta y terrorista absorbió a los “medios alternativos” y ya son uno los dos? Como me dijo Javier Gomez: “les pasó como a los rebeldes sirios, se los tragó el Estado Islámico” y no es exageración, pues hasta se habla de cortar cabezas y limpiar parques con ellas.

Por cierto, no sé si lo de “limpiar” parques con cabezas lo han practicado en el Oriente Medio aquellos que ya se sabe que como los de aquí fueron creados por Hillary Clinton y Barack Obama o es un aporte del talento local.