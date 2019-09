eldiario.es: “Que viva el humor crítico… pero que viva lejos”. Por Iroel Sánchez

No pretendo intervenir en un debate sobre el que ya se ha dicho bastante y al que llego tarde. Pero sí llama la atención que eso mismo no ha sido óbice para que desde España, después de mucho escribirse y leerse, se animen a utilizarlo contra Cuba como materia prima para la propaganda y la demonización típicas de la Guerra Fría.

Pensaba yo que eldiario.es era un medio de comunicación mínimamente objetivo, sin embargo para hablar de Cuba, o de Venezuela, aún los mínimamente objetivos parece pasan mucho trabajo, sobre todo en suelo español.

Es que la mencionada web española trata de insertarse en una reciente polémica cubana acerca del humor pretendiendo dictar cátedra de libertades y objetividad pero comete la imprudencia de poner luces sobre el vidrio de su techumbre. Con un texto firmado desde La Habana por un anónimo “Aquiles Novaro” sin Facebook, sin Twitter y sin texto anterior alguno visible en internet se califica al autor del artículo que dio origen a la polémica que comenta de “columnista don nadie” y “Leopoldo Ávila sin rostro”, y al publicar en un país cuyo Jefe de Estado es un monarca con corte, duques y marqueses y hasta existe el delito de “injurias al Rey” por el que un rapero fue condenado recientemente a tres años y medio de cárcel, es a Cuba a la que se refiere como “un país donde los deseos de la corte son secreto de Estado”.



Lo que sí confirma, aunque involuntariamente, eldiario.es más allá de las adjetivaciones, es -y disculpen la redundancia lingüística- que en este tema la prensa cubana, aún con muchos problemas por resolver, ha exhibido más diversidad que el discurso de la maquinaria mediática hostil a La Habana. Mientras, como en todo lo relacionado con Cuba y Venezuela y otros procesos de izquierda latinoamericanos, el abordaje de la prensa privada dentro y fuera de la Isla es unánime, en el tema que comenta la web española han existido enfoques no sólo diferentes sino contradictorios entre publicaciones estatales cubanas como Granma, Cubadebate y La Jiribilla sobre el cuestionamiento a través del humor a quienes ostentan responsabilidades.



Ciertamente, a diferencia de España, en Cuba -después de años de prédica a favor de la eticidad por el “gerontocrático” Fidel Castro- es posible que para criticar haya quien pida coherencia, y más de un cubano no vea con simpatía tanto a quien aplaude en boca del Jefe lo que condenó en otros que no lo son, como al que dispara contra todo lo que hacen sus compatriotas del Malecón hacia dentro pero acepta gustoso la censura del extranjero.



Antes de que me interrogue la policía ideológica a sueldo del imperio, vigilante de todo lo que se publica sobre Cuba en internet, y los tontos útiles que la amplifican para demonizar a quien se aparte de su común doctrina, confieso que me gustaría ver caricaturizado al exitoso ex “empresario socialista” que hoy exhibe su prosperidad a noventa millas, o a quien servil hacia arriba y autoritario hacia abajo es considerado “el cuadro más útil” hasta que destituido desde otra instancia -porque esa utilidad no es la de la martiana virtud- salta del sector público al privado con las relaciones que acumuló cuando operaba desde un buró -práctica que por común en España llaman “puerta giratoria”-, más que al hombre humilde que en el barrio acepta con dudoso beneficio la tarea de servir a la comunidad cuando otros la evaden. Como sé que la causa primera de lo que ande mal en esto no está en los creadores ni fuera de nuestras instituciones, cuando se han tratado allí de modo burocrático procesos artísticos e ideológicos y se han admitido comportamientos que fueron calificados en los congresos de la UNEAC y la AHS de “mafiosoides”.



En cuanto a las libertades de que gozan los humoristas, sería bueno que eldiario.es le preguntara al actor Willy Toledo, quien era una figura más que habitual en realizaciones humorísticas españolas hasta que se atrevió a discrepar del enfoque de los medios de comunicación de su país sobre Cuba y fue vetado unánimente por todas las productoras audiovisuales allí y triturado sin tregua por los medios de comunicación. No les pregunto si es posible en la “democracia” peninsular presentar al Presidente cubano o al venezolano en un programa televisivo de corte humorístico para hacer relaciones públicas en horario estelar como sucedió aquí con el Presidente Obama, o realizar en teatros y emisoras de radio y televisión de La Habana o Caracas comentarios sobre la realidad española del estilo de los que algunos humoristas de la Isla “dictatorial” hacen sobre Cuba en el pluralísimo Miami sin perder el empleo en su país, porque -a la luz de lo sucedido a Willy- la respuesta es demasiado obvia.