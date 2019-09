En Cuba las razones del mundo. Por Pedro Pablo Gómez

Muchas sombras nublan las perspectivas del panorama político internacional ante un imperio que trata de imponer su pensamiento y sistema al resto del planeta, de forma abierta y sin medias tintas. Desde cualquier parte llegan las informaciones de las intromisiones e imposiciones, de la lejana Asia hasta la vieja Europa y aún más cerca en nuestra América.

La política en que se ha empeñado el actual gobierno de los EEUU y su presidente Donald Trump nunca quedo más clara que en la intervención del encargado por el presidente de los asuntos relacionados con Venezuela, Elliot Abrams, en su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes cuando afirmó…

‘’Esto de atacar al chavismo es sencillamente para nosotros una guerra de sobrevivencia y la imposición de una razón que debe prevalecer sobre las demás y porque de otro modo estaremos admitiendo y dando campo para que se nos destruya’’.

Continuó Abrams, ‘’ Por lo tanto el que no esté con nosotros debe pasar por las más dolorosa privaciones, las más terribles inseguridades, las mas penosas necesidades de todo aquello que durante tanto tiempo disfrutó teniéndonos por aliados… no se podía esperar nada bueno de un gobernante que no estaría en condiciones de aceptar los consejos de Washington, en política económica ni en política internacional’’.

De acuerdo con estas tesis, todos debemos acatar cuanto se le ocurra hacer al actual gobierno estadounidense, sea en los terrenos que impongan en la economía, en los bloqueos a países soberanos, a acciones extraterritoriales y de pisotear sin penas los acuerdos y organizaciones internacionales. El mundo y nuestro continente no poseen otra alternativa que delinear una estrategia y buscar una unidad de acción en lo máximo posible para enfrentar la amenaza imperial.

Es en esa dirección que se produce la convocatoria a desarrollar en la Habana del 1 al 3 de noviembre el Encuentro Hemisférico Antiimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo, organizado por las organizaciones y grupos que componen la sociedad civil de cuba encabezadas por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y otras organizaciones cubana con representaciones de las distintas partes del planeta.

Por Cuba y por todas las causas justas que se desarrollan en el mundo actual.