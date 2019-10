Adentro/Afuera. Por Teresa Melo

No me gustas: porque compras con tu dinero la aceptación que no tendrías jamás con tu mezquindad espiritual.

No me gustas: dices amar tu bandera pero ni siquiera le dices “no me gusta” a quien la utiliza como cualquier trozo de tela para vivir de la mediocridad.

No me gustas: aposté por tu amistad cuando me alegré de tu otro cielo para tu sueño, pero no apuestas por la verdad de mi sueño bajo este cielo.

No me gustas: atacas a quien se preocupa por nuestro planeta, el único, y te olvidas con tu indiferencia de cuánto importa el mensaje de muchos asesinados para que sobrevivamos.

No me gustas: elegiste una vida y quieres que elija esa misma vida para mí, aunque no me representa, aunque no sea la que quiera vivir.

No me gustas: eres incapaz de ver belleza en nada de lo que me rodea; haces arqueología para encontrar el desastre y la fealdad, mientras tu corazón exhibe fealdades.

No me gustas: ves un lado del espejo contado por la misma mirada y te olvidas de que todo el universo tiene dimensiones sorprendentes.

En fin: NO ME GUSTAS si te interesa más hacer daño a mi gente que dejar que cada quien elija su camino. Como lo has hecho tú. Suerte con los que te acompañan. Porque yo tengo claro quién me acompaña a mí desde múltiples cielos del planeta.