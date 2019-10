Una rectificación necesaria sobre la respuesta a un reto. Por Iroel Sánchez

Hace poco di a conocer un post titulado “Respondiendo un reto” que decía lo siguiente:

El 23 de mayo de 2018 publiqué en mi blog La pupila insomne un post titulado “Breve e incompleta cronología de un fracaso“. Entre los ataques a dicha cronología, abundantes en insultos pero carentes de argumentos, estuvo uno de Rafael Rojas en que se afirmaba que un evento efectuado en México del 20 al 22 de febrero titulado “El Cambio constitucional y la democracia en Cuba”, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericano (CECI) que dirige Rojas, no había contado con financiamiento del gobierno estadounidense como apareció en la cronología y varias fuentes en los Estados Unidos habían revelado.

Escribió Rojas en su blog: “el evento no contó con financiamiento de la USAID -reto a (Iroel) Sánchez a que publique pruebas de algún financiamiento de la USAID al citado centro y a la actividad del 22 de febrero”

Pues no soy yo sino el periodista estadounidense Tracey Eaton el que responde. Una información del sitio Cubamoney project, de Eaton, publicada este lunes sobre los más de 22 millones de dólares que ha gastado la administración del presidente norteamericano Donald Trump en proyectos de subversión contra Cuba a través de la USAID y el Departamento de Estado desde que comenzara su mandato en enero de 2017, recoge la asignación al centro dirigido por Rafael Rojas de 70 000 dólares procedentes del gobierno estadounidense.

Pero si las fuentes hablaban de 60 000 dólares y resulta que son 70 000 los entregados por el gobierno estadounidense, ¿a dónde fueron los otros 10 000?

Ver gráfico interactivo de Cubamoney project aquí

Recientes acontecimientos me han recordado que sobre este post es necesario rectificar un dato: No son 70 000 dólares lo recibido por el Señor Rojas para ese objetivo. Añadiendo 60 000 más que recibió en 2016 con el mismo objetivo, suman 130 000 dólares del gobierno estadounidense para el “cambio constitucional en Cuba”, según prueba esta otra tabla que me ha enviado Tracey Eaton.