Contrastes. Por Teresa Melo

La muchacha le decía al joven que le preguntaba si conocía Cuba: “No, es que yo me he acostumbrado a la democracia”. Minutos antes le había contado que no tenía trabajo, que estudiar una carrera era muy caro… Su democracia era poder decir la palabra. Ella era ecuatoriana; él, cubano. Y yo escuchaba sin querer la conversación en el aeropuerto de Quito, regresando de la Feria del Libro, con abrazos todavía cálidos en el cuerpo, porque yo era cubana. Deseo de corazón que ella no sea una de las agredidas, golpeadas, heridas, lastimadas, apresadas o muertas, como se ve en los infinitos videos que nos duelen en estos días.

En algunos de los países que he visitado he coincidido con elecciones a varios tipos de cargos. Imposible olvidar la más mediocre de las campañas que pude ver; no menciono el lugar, pero las vallas tenían la foto y decían debajo del nombre: ¿Por qué no? Así, sin propuestas y sin programa social. También vi, por supuesto, candidatos elegidos que luego llevaron adelante proyectos de inclusión, de integración y a favor de los que nada tenían, de los que no podían acceder a estudios, de los que no podían pagar por la salud de su familia, en fin, a los de siempre sin esperanzas… Como aquella joven “acostumbrada a la democracia”…

Los que no comparten mi criterio, que sé es el de muchos, olvidan que en nuestra dirección del país los diputados tienen rostro; los conocemos, viven en nuestros barrios; nos compartimos la sal y el café, en un apartamento, por ejemplo, igual al mío. Nos alegramos juntos cuando nuestro equipo de pelota gana un partido; cuando organizamos un evento cultural; nos llamamos por teléfono y decimos donde hay que decirlo lo negativo inadmisible. Y nos encontramos en las calles y viene el abrazo por el nuevo libro, exposición, la canción que cantamos todos, el nuevo triunfo deportivo… Son demasiados nombres cercanos para mencionarlos todos… Y les doy mi SÍ. Con el regalo de la escarapela de Céspedes: SÍ.