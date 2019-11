José Daniel Ferrer: ¿Torturado o torturador? (+ videos). Por José Manzaneda

La represión policial a las protestas contra el golpe de estado en Bolivia ha causado ya 33 muertes. 83 personas han fallecido en Haití, 25 en Chile, 7 en Ecuador y 3 en Colombia en las movilizaciones contra las políticas neoliberales (1). Hay miles de personas heridas y detenidas y cientos de denuncias por violación y tortura (2).

Pero la prensa corporativa prefiere llenar sus páginas con el caso de la detención del “disidente” cubano José Daniel Ferrer y las denuncias del Departamento de Estado (3) y la OEA (4).

Ferrer es el líder de UNPACU (5), grupo financiado desde la Fundación Nacional Cubano Americana, entidad creada en Miami, en 1981, por Ronald Reagan (6). Algo que reconocía en un debate televisivo (7): “¿A Vd. quién lo financia?”, le preguntaba la presentadora. “(Tenemos) varias fuentes –respondía Ferrer-. Una, una organización de acá (Miami), llamada Fundación Nacional Cubano Americana”. “La Fundación Nacional Cubano Americana –aclaraba su contertulio, el periodista Edmundo García- recibe dinero del Gobierno de EEUU y así lo canaliza a Vds. Por tanto es dinero del Gobierno de EEUU, algo totalmente ilegítimo. Si eso que Vd. recibe allá, en Cuba, que le envía el Gobierno de EEUU, fuera al revés, si alguien mandara dinero para acá, a través de una organización, siendo procedente de un gobierno cualquiera, el ruso, el chino o el cubano, iría a la cárcel. E iría a cumplir la prisión completa por 30, 40 o 50 años. Porque eso se llama delito de mercenarismo”.

Louise Tillotson, representante de Amnistía Internacional, hacía una curiosa defensa de Ferrer, al reconocer que su “activismo” es en “apoyo a las medidas emprendidas por el presidente Trump” contra Cuba (8). Medidas –recordemos- que, hoy, están provocando en la Isla desabastecimiento de productos y restricciones eléctricas y de transporte (9). Apoyar la guerra económica de una potencia extranjera, en cualquier país del mundo, es un delito duramente penado (10).

Pero no. José Daniel Ferrer no fue detenido por esa razón. Lo fue por el secuestro y las lesiones causadas por una paliza, el 20 de septiembre, al ciudadano cubano Sergio García, denunciante de los hechos (11).

La prensa corporativa repite las mentiras de la Embajada de EEUU y de los grupos “disidentes” que apadrina y financia: que Ferrer estuvo “desaparecido” (12), que fue “torturado”, que el “régimen” introdujo un sicario con arma blanca para asesinarlo, que no se le facilitan medicamentos… Toda la dramaturgia del horror de las “mazmorras” del “castrismo”… (13)

Mientras, en Miami, los “democráticos” seguidores de Ferrer apoyaban el golpe de estado y la dictadura impuesta en Bolivia y anticipaban –por enésima vez- “un efecto dominó” sobre Cuba (14).

Desde el Parlamento Europeo, su vicepresidenta para América Latina, Dita Charanzová, lanzaba viejas amenazas: el recién firmado “Acuerdo (europeo de Cooperación) con Cuba” debe ser –decía- un “instrumento de presión” para la liberación de un “hombre admirable” (15).

Un “hombre admirable” cuyo historial de violencia es completamente silenciado por la prensa. Así legitimaba el propio Ferrer una de tantas agresiones cometidas contra supuestos “compañeros de filas”: “Enfrenté al difamador y calumniador Roberto Ayala, y como no me gusta -ni quiero- ser político a lo tradicional, lo saqué de aquí a puñetazos. Me tomé el problema para mí y lo saqué de aquí a puñetazos” (16).

En cualquier caso, su principal delito es otro. Porque… ¿tendría en otro país espacio público –en las calles y en los medios- alguien que legitima y apoya el bloqueo económico de una potencia, y lo hace con el dinero que esta le entrega (17)? La respuesta es clara: en cualquier otro lugar del mundo, hace años que el mercenario José Daniel Ferrer estaría ya condenado… y en la cárcel.

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.

