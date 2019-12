120 años de Rubén: “Soy de ellos (de los obreros, de los humildes) y de mi Partido”.

Este 20 de diciembre es el cumpleaños 120 del poeta de La pupila insomne, Rubén Martínez Villena. Sus palabras nos siguen alumbrando:



Mi visión del mundo ha cambiado. Sin embargo, amo la belleza aún más que antes. Pero ahora sé que sin justicia y pan, la belleza es un remordimiento, un gravamen de conciencia… Por eso he consagrado mi vida a luchar por la justicia, el pan y la belleza… No haré un verso más como esos que hice hasta ahora. No necesito hacerlos. ¿Para qué? Ya yo no siento mi tragedia personal. Yo ahora no me pertenezco. Ya ahora soy de ellos (de los obreros, de los humildes) y de mi Partido.

Martínez Villena, Rubén. «Carta a Raúl Roa». En: Epistolario. Editorial Pablo. La Habana, 2015.