Los cambios en la economía cubana. Miguel Díaz-Canel responde a la agencia EFE.

Como parte de la visita gubernamental a la provincia cubana de Sancti Spiritus el Presidente Miguel Díaz-Canel respondió a preguntas de la prensa nacional y extranjera. Entre ellas a una de la corresponsal de la agencia EFE sobre los cambios en la economía cubana.

Lorena Cantó (Agencia Efe): Usted también ha pedido a los economistas que aporten ideas que aporten ideas, soluciones… Hay buenos economistas, reputados, con una reconocida trayectoria, que llevan un tiempo ya haciendo propuestas en el sentido de dar mayores aperturas al sector privado, una ley de PYMES, o una potenciación un reconocimiento de las PYMES, una mirada para ver de qué forma se puede adaptar el modelo a lo que han hecho China o Vietnam, el cambiar por ejemplo la lista de actividades permitidas por una lista de actividades prohibidas que cambiaría un poco el espectro, daría posibilidades de empleo… ¿Qué es lo que impide que estas iniciativas, que están consensuadas entre los economistas, fructifiquen?

Miguel Díaz-Canel: En todas esas cosas se está trabajando, lo que pasa que hay procesos que están muy interrelacionacionados y una matriz de relaciones entre diferentes procesos que no se solucionan con un golpe ni con una decisión, hay que analizar porque tomes después la decisión que tomes en un ámbito afecta al otro ámbito.

Y nosotros nos estamos apoyando mucho en los economistas: Hace un mes, más o menos, me reuní con la Asociación Nacional de Economistas para darle continuidad a la participación que tuve en el Congreso de ellos pidiéndole precisamente esto.

Ahora, hay algunos economistas que cuando hablan de destrabar, y cuando hablan de desatar las fuerzas productivas del país, solo piensan en el sector privado. Y esas cosas nosotros las tenemos conceptualizadas en los documentos que se aprobaron en el Congresodel Partido: Nosotros reconocemos como el principal actor económico en nuestra sociedad el sector empresarial esatal, y como un complemento de esa economía estatal el sector privado. O sea, nosotros no estamos negando el sector privado pero es un complemento de la economía estatal y realmente en lo que hemos ido implementando hoy le hemos dado más libertad al sector privado que al sector estatal. Hoy, en escenarios diferentes, el sector privado se mueve con más posibilidades de éxito que el sector estatal y ahora lo que queremos es, sin frenar al sector privado, desatar lo que es el sector estatal y encontrar el adecuado dimensionamiento que tiene que tener el Estado y que tiene que tener lo privado y lo cooperativo y encontrar las adecuadas relaciones entre estatales y privados. Y yo creo que todos los actores económicos en Cuba hoy son importantes pero hay muchas cosas que estamos ordenando. Y, por supuesto, el proceso que hemos ido avanzando y que es muy complejo por la cantidad de cosas que se acumularon que es el de la unificación monetaria y cambiaria es una de las cosas que va ayudar a estabilizar las condiciones y a partir de ahí se podrán hacer muchas más cosas. Pero hay muchas más cosas, hay muchas ideas, hay varios grupos de trabajo con académicos, con economistas, con personas que están involucradas en procesos fundamentales trabajando y haciendo propuestas. Y hay muchas cosas que también… si ahora uno ve la lista de políticas que se han aprobado, que se han implementado, el país ha cambiado mucho en diez años, en los últimos quince años, y seguirá cambiando también para bien. Y hemos estudiado las experiencias de China y Vietnam pero nadie olvide que Cuba ha estado bloqueada durante más de sesenta años, y no bloqueada por cualquiera, bloqueada por la principal potencia del mundo, los Estados Unidos, y no es un bloqueo de retórica, a nadie le han aplicado lo que nos han aplicado a nosotros. ¿No es un descaro que una potencia tan grande como Estados Unidos, tan llena de recursos, esté prohibiendo que a una pequeña isla le llegue combustible? ¿Eso es un concepto humanista de las relaciones políticas, de las relaciones internacionales, de las relaciones entre paises, o es una posición de prepotencia, de agravio, de imposición? Y nosotros siempre lo hemos dicho: podemos tener diferencias ideológicas, y creo que las vamos a tener siempre, pero podemos tener una relación civilizada, de convivencia, lo que pasa que tiene que ser sobre la base del respeto.

