El contexto. Por Iroel Sánchez

Gracias a que el ICAIC no tiene la relación con las plataformas de internet que permite a las grandes productoras bloquear, claro que no censurar porque la censura pareciera que solo existe en Cuba, el acceso a audiovisuales con contenidos sobre los que estas tienen derechos, cosa que compruebo constantemente al intentar publicar en Facebook y YouTube videos de un programa de televisión en que participo, he podido apreciar el documental, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=_qqqeUBcu0k, que ha generado polémicas en las últimas semanas entre los usuarios cubanos de las redes sociales digitales y me ha motivado la siguiente muy breve reflexión.

¿Existe algo más cobarde, cruel y bajo que darle candela a un círculo infantil con más de 500 niños dentro? Recuerdo que el diario Granma denunció entonces que ese acto terrorista era una provocación para incitar a la violencia contra quienes emigraban y llamó a responder con serenidad y no caer en esa trampa. Ocurrió en medio de aquellas jornadas de abril y mayo de 1980 que comenzaron cuando personas con la intención de salir del país asesinaron un policía que custodiaba una embajada y rápidamente el gobierno de EU, la prensa internacional y los terroristas de Miami -que engordaban cada mes su amplio catálogo de acciones criminales contra Cuba- los convirtieron en héroes ¿Se puede hablar de aquellas jornadas callando algo así? Claro que se puede, pero no parece muy ético cuando se empieza por ocultar, por ejemplo, qué violencia precedió minutos antes a las puertas de la Sección de Intereses de Estados Unidos a la que ahora se nos muestra de modo unilateral, en aquellos días de vuelos espías y anuncios de amenazantes maniobras militares con 20 000 efectivos, 42 buques de guerra y 350 aviones de combate, antecedidos de atentados y sabotajes, alentados todos por los mismos que, como también sucede hoy, negaban el derecho de los cubanos a emigrar legalmente hacia el Norte, incluyendo entonces a más de 400 personas que habían cumplido prisión por servirles en la triste tarea de la violencia terrorista. Estos “detalles” pueden leerse en https://www.ecured.cu/Sucesos_de_la_embajada_de_Per%C3%BA_en_La_Habana_(1980) y en https://www.ecured.cu/Sabotaje_al_C%C3%ADrculo_Infantil_Le_Van_Tam

Comprendo a quien sufrió cualquier injusticia en esos días, y también el deseo de transgredir todo lo precedente acudiendo a un testimonio con un punto de vista no difundido antes entre nosotros, pero creo humildemente que el acercamiento a aquellos hechos se resiente si parte de ignorar el contexto, y sobre todo el dolor, de las familias y sus hijos que quedaron marcados para siempre por la muerte y el fuego de la mano criminal que nos persigue hasta hoy.