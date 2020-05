¿Solución humanitaria o hipocresía política? Por Víctor Angel Fernández

Unas preguntas: ¿En EEUU existen personas con limitación de acceso a los tratamientos médicos? ¿Cuánto cuestan algunos tratamientos médicos básicos en EEUU, agravados para los emigrantes que no tienen seguro médico?

Según un documental que hoy corre por las redes: “British People SHOCKED By American Healthcare Prices”, que ademá recomiendo, el presentador, sale a las calles con varias preguntas realizadas a personas al azar. En síntesis algunas de ellas:

Entrevistador. -¿Cuánto cuesta un servicio de ambulancias?

R. –Cero costo

Ent.- $2500.00

R.- ¿Eso es real?

Otra pregunta:

Entrevistador: ¿Cuánto cuesta un inhalador?

R.- $100.00 – $150.00

Ent.- alrededor de $350.00

R.- ¿Por un inhalador? ¡No! Entonces si usted es pobre, se muere

Esta misma persona en otra pregunta, al saber la respuesta, comenta: ¿Por qué?

Tercera pregunta:

Entrevistador: ¿Cuánto cuesta un nacimiento?

R.- ¿$100.00? ¿$200.00?

Ent: Entre $10000.00 y $50000

R: ¡Qué! ¿$10000 por un niño? Eso es una locura

No creo que muchos se asombren, luego de las recientes informaciones actualizadas de lo que pasa en los predios de nuestro vecino del norte, donde ya las muertes sobrepasan el número de 100 mil y el presidente de ese régimen, pasa su fin de semana dedicado a actividades importantes, como puede ser el jugar golf.

Un sistema de salud basado en el negocio, donde las personas son clientes y no pacientes (ni siquiera en el amplio sentido de la palabra).

Ni siquiera los grandes medios, pueden escapar a la realidad. Ellos, capaces de vendernos cualquier producto adornado de todos los oropeles posibles, donde son los buenos y mejores, mientras el resto del mundo, incluidos los “amigos”, no llegan a una categoría de respeto. Esa realidad ha sobrepasado todo límite imaginable, sin que nadie pueda ver la luz al final del túnel.

En ese ambiente, que no son informaciones de medios de izquierda, ni de países enemigos de EE.UU, ni de promotores del terrorismo, al decir de nada confiable fuente, algunos medios en Cuba cuya agenda se paga en Washington siguen vendiendo sus diatribas anticubanas.

Ahora “el régimen (nunca llegamos a gobierno) comunista de Cuba, que se vanagloria de su sistema médico, es incapaz de resolver el problema de una niña enferma y no es capaz de solucionar los más elementales problemas de salud de sus infantes”. Sin escrúpulos usan la situación de un menor y la comprensible preocupación de su familia para acusar al mismo sistema de salud al que le bloquean hasta una aspirina de no resolver un problema cuando a la vista tienen el de millones de sus conciudadanos, incluyendo infantes, sin solución para su salud y apoyan el bloqueo contra un país que, aún bloqueado, tiene una mortalidad infantil ostensiblemente menor que la de la capital del imperio.



Como padre y abuelo comprendo a quien desesperado busca en otro país la solución que no ha encontrado en el suyo para salvar un familiar pero quienes hacen política con ello no merecen respeto ¿Hablan de comprensibles problemas humanitarios, o hipócritamente aprovechan la sensibilidad por una vida que no dudo Cuba, dentro de las limitaciones que le imponen, hace todo por salvar para politiquear de forma barata?

¿Qué pensarán los miles de inmigrantes en EEUU sin acceso a las soluciones de salud o los familiares de los 100 mil muertos mientras su Presidente se va a jugar golf?