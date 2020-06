Con Martí, contra Talleyrand. Por Iroel Sánchez

Acabo de ver una “respuesta” a un post que publiqué ayer en Facebook. A diferencia de quien utiliza la técnica del equidistonto para presentarse como víctima, técnica aprendida en diversos cursos recibidos en Europa y Estados Unidos, seguramente para construir el socialismo, no tengo que inventar imágenes ni calificar de algo al aludido sin poder citar una sola frase que acredite lo que digo. Aquí están mis palabras en ese post y las palabras que cité del manipulador para que todos juzguen por sí mismos. Tal vez más adelante me extienda en el análisis, pero para empezar ratifico lo publicado, sin retirar una coma, incluyendo las frases del Maestro, no las de Charles Maurice de Talleyrand, que tan caras son al becario de Columbia University.

El 19 de marzo de 2020 el epidemiólogo Nostradamus con altos estudios en Columbia University pronosticó para Cuba 374 000 muertes por Covid-19. Lamentablemente, esa cifra acaba de ser alcanzada pero no en un solo país sino como la suma de todas las muertes por esa devastadora enfermedad en el mundo entero. Cuba, acumula el 0.02% de la cifra pronosticada para ella por la sabiduría que desde el Norte ejerce de augur. Sirvan estas líneas de homenaje al amplio y profundo conocimiento de quien como dijera Martí en su ensayo Nuestra América es de esos “hombres de siete meses” que “no tiene fe en su tierra” y “porque les falta el valor a ellos, se lo niegan a los demás.”