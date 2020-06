El dedo de la Casa Blanca contra el sol de la colaboración médica cubana. (+video) Por José Manzaneda

No se puede tapar el sol con un dedo. El dedo de la propaganda de la Casa Blanca, repetida por tantos medios, no ha conseguido tapar –al menos no por completo- ni el éxito de Cuba frente a la Covid-19 ni su ejemplo de solidaridad médica en decenas de países.

La agencia EFE publicaba “La efectiva estrategia de Cuba”, un interesante reportaje que refleja experiencias exitosas –e inéditas- aplicadas en la Isla, como el pesquisaje masivo, casa por casa, realizado por miles de estudiantes de Medicina (1).

Otro brillante reportaje, en el diario catalán La Vanguardia, “La opción cubana contra la Covid-19”, realiza una valiente comparación entre el modelo biofarmacéutico de EEUU y Cuba (2). En la Isla –nos dice- la población tiene acceso, a través del sistema gratuito de salud, a los fármacos creados por los laboratorios públicos. En EEUU, en contraste, los precios de las farmacéuticas son inaccesibles para 30 millones de personas sin seguro médico.

La labor de las brigadas médicas cubanas también ha sido elogiada por diarios de Italia (3) y Andorra (4), países donde han ayudado en la lucha contra la pandemia. Y hemos leído el reconocimiento a Cuba del embajador de la Unión Europa, por ser “un ejemplo de solidaridad en esta crisis” (5).

Sin embargo, medios de mayor impacto y audiencia han preferido silenciar el ejemplo de Cuba. CNN en Español, por ejemplo, en un trabajo sobre “los países que han fallado (y acertado) en su respuesta a la Covid-19”, ni siquiera mencionaba a la Isla (6).

Nada extraño en un medio donde la “información” y los análisis sobre Cuba están a cargo de reaccionarios, neoliberales y anticastristas furibundos, como Camilo Egaña (7), Carlos Alberto Montaner (8) o Andrés Oppenheimer (9). Cuya misión es repetir el guión escrito en la Casa Blanca sobre el supuesto “negocio” y “trabajo esclavo” que escondería la cooperación médica cubana (10).

Esa que cientos de organizaciones y miles de personas en todo el mundo, luchando contra el silencio mediático, proponen para el Premio Nobel de la Paz (11). Sí, sí, la misma.

