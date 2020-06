En medio de un brote de coronavirus, Trump aviva la llama del racismo.Por Amy Goodman y Denis Moynihan

El peso de la historia se está sintiendo en Estados Unidos, donde masivas manifestaciones de protesta están haciéndole frente al duradero impacto del racismo sistémico. Millones de personas han tomado las calles a raíz de los asesinatos a manos de la policía de los afroestadounidenses George Floyd en Minneapolis, Breonna Taylor en Louisville, Kentucky, Tony McDade en Tallahassee, Florida, Rayshard Brooks en Atlanta, y por el asesinato de Ahmed Arbery en Brunswick, Georgia cometido por un oficial de policía retirado y su hijo. Mientras tanto, Donald Trump se prepara para relanzar su campaña presidencial, con uno de sus clásicos actos políticos demagógicos, el primero desde que comenzó la pandemia. El evento se desarrollará en un estadio cerrado en Tulsa, Oklahoma, justo cuando ese estado republicano sufre su peor semana de contagios de Covid-19. Trump se niega a usar tapabocas en público y, aunque la campaña de Trump tampoco va a exigir que quienes asistan al estadio utilicen mascarillas, sí requerirá que firmen un documento que exime a la campaña de responsabilidad en caso de que contraigan la Covid-19.

El hecho de que Trump eligiera a la ciudad de Tulsa para relanzar su campaña ha desatado el enojo de muchas personas. La pandemia de Covid-19 tiene un impacto desproporcionado sobre la población afroestadounidense. Si este acto político, como se espera, llega a causar un nuevo aumento en los casos locales de coronavirus, la comunidad negra será potencialmente la más afectada. Además, este mes se cumple el 99º aniversario de una de las peores masacres contra afroestadounidenses de la historia de Estados Unidos. En junio de 1921, una horda blanca quemó el próspero barrio afroestadounidense Greenwood, en Tulsa, conocido como el Wall Street Negro, causándole la muerte al menos a 300 residentes.

Trump también programó su acto para el 19 de junio, conocido como Juneteenth, un día de conmemoración y celebración de la comunidad afroestadounidense. Juneteenth es el aniversario del día en que los esclavos y esclavas de Galveston, Texas, se enteraron finalmente, luego de terminada la Guerra Civil, de su emancipación. Ese día, en 1865, el mayor general del Ejército de la Unión Gordon Granger llegó a Galveston y leyó públicamente la Orden General Número 3, que decía: “Se informa al pueblo de Texas que (…) todos los esclavos son libres”. Rápidamente se corrió la voz de la noticia y se produjeron celebraciones espontáneas. Habían pasado más de dos años y medio desde que el presidente Lincoln había emitido la Proclamación de Emancipación. Juneteenth es considerado como el día del fin de la esclavitud en Estados Unidos.

En una entrevista de audio de 1941 grabada por la Biblioteca del Congreso, Laura Smalley, nacida esclava en Texas, contó que se enteró de su libertad cuando era niña. El dueño de la plantación que la había esclavizado, el señor Bethany, había regresado de la guerra, pero no les dijo a los esclavos que la Confederación había perdido la guerra y que eran libres. “El viejo amo no les dijo que eran libres… No, no lo dijo. Ellos trabajaron allí unos seis meses después de eso. Seis meses. Y los liberaron el 19 de junio. Por eso, ya saben, celebramos ese día”.

La apropiación de Trump del día de Juneteenth para su evento provocó gran indignación. La senadora demócrata de California Kamala Harris tuiteó: “Esto no es tan solo un guiño a los supremacistas blancos: les está dando una fiesta de bienvenida a casa”. Ante el temor de ser recibido con protestas masivas en Tulsa, Trump cedió y cambió la fecha al 20 de junio. Hannibal Johnson, abogado y escritor de Tulsa, quien escribió la historia definitiva de la masacre de Tulsa en 1921, opinó sobre el mitin de Trump en una entrevista para Democracy Now!: “Aquí, en Tulsa, estamos trabajando duro en la reconciliación, en que nuestra comunidad esté más unida mientras nos acercamos al centenario de la masacre racista de Tulsa, que ocurrió en 1921. El mitin [de Trump] tiene el potencial de entorpecer el camino hacia la reconciliación”.

También en una entrevista para Democracy Now!, la activista, académica y escritora Angela Davis, ícono de la liberación negra, agregó: “[Trump] representa a un sector de la población de este país que quiere regresar al pasado —‘Hacer a Estados Unidos grande otra vez’— con toda su supremacía blanca, con toda su misoginia. En este momento nos estamos dando cuenta de que no podemos dejar que esas fuerzas nos hagan retroceder”.

Mientras Trump enciende la llama del racismo y alienta la violencia policial, existen fuertes movimientos populares que contrarrestan sus acciones. El Movimiento por las Vidas Negras ha organizado un fin de semana de acciones a nivel nacional, entre ellas protestas frente a la Casa Blanca el 19 de junio.

La Asamblea Popular de los Pobres y la Marcha Moral sobre Washington también se llevarán a cabo el 20 de junio. A diferencia del evento de Trump, que convoca personas en un lugar cerrado, sin posibilidad de distanciamiento social y sin exigencia de usar tapabocas, el principal referente de la Marcha Moral, el reverendoWilliam Barber, alienta la organización segura: “Quédense en casa, sigan vivos y organícense. Vamos a ponerle una cara y una voz a la pobreza para presentar las demandas de las personas afectadas, los expertos y los líderes religiosos. Contamos con 16 agrupaciones, unidas a un centenar de organizaciones, pero lo que es más importante, 45 comités de coordinación a nivel estatal conformados por personas pobres y de bajos recursos”.

Los movimientos de masas están unificando sus luchas, no solo en rechazo del odio y la desigualdad, sino para exigir la equidad a través de cambios fundamentales en nuestras estructuras económicas y sociales. No importa todo lo que haga Trump por desacreditar a estos activistas, con sus intentos de presentarlos como delincuentes y terroristas; son las personas que salen a las calles las que representan con orgullo las tradiciones de protesta y disidencia y constituyen la mejor representación de lo que este país puede ser.

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.