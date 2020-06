Todo lo que un gobierno puede hacer sin que le llamen enemigo de la humanidad (+ video). Por José Manzaneda

Una nueva investigación independiente –ya la quinta (1)-, publicada por The New York Times, demuestra que el informe de la OEA que acusó de fraude a Evo Morales en las elecciones de octubre pasado en Bolivia fue… un fraude (2). Pero la rectificación del Times, que entonces titulaba “Evo, no más trucos” (3) o “La ambición de Morales contribuyó a su caída” (4), llega un poco tarde: el régimen boliviano de facto lleva ocho meses reprimiendo, asesinando y privatizando a contrarreloj (5). Así es la “prensa liberal” de EEUU (6).

El rapero catalán Pablo Hasel acaba de recibir una nueva sentencia judicial por las letras de sus canciones, sumando ya una pena de casi cuatro años de cárcel (7). Valtònyc, otro rapero, se encuentra exiliado en Bélgica tras ser condenado a tres años y medio (8). La prensa española o calla o justifica las sentencias (9). Pero luego donde hay censura –nos dicen- es… en Cuba (10).

El Comité para la Protección de Periodistas ha denunciado 400 violaciones a la libertad de prensa en EEUU, entre ellas 86 ataques físicos y 58 arrestos a profesionales, durante las actuales protestas (11). Pero donde no hay libertad de prensa –recuerden- es… en Cuba (12).

En Colombia, en lo que va de año, han aumentado un 53% los asesinatos de líderes sociales (49) y exmiembros de la guerrilla: 200 excombatientes han sido abatidos desde la firma de la paz (13) (14). ¿Escándalo mediático? Ninguno. Tampoco lo es que, en ese país, en un programa de radio, “vendan” niñas y mujeres indígenas wayuú (15). Pero si esas mujeres fueran de las comunidades wayuú del otro lado de la frontera, ¿verdad que tendríamos uno más de los mil reportajes sobre el “drama” de Venezuela (16)?

En este país, el autoproclamado “presidente” Juan Guaidó, anunciaba que “Si Maduro se va, EEUU permitirá que en 15 días haya gasolina” (17). Y es que, caído el chavismo, la petrolera venezolana CITGO, confiscada por Trump y entregada a Guaidó, reanudaría el envío al país de los aditivos para fabricar gasolina (18). Pero ¿nos cuentan que Venezuela se quedó sin gasolina por el bloqueo de EEUU? No. Leemos que todo fue “un plan preestablecido” para la “destrucción de la industria petrolera nacional”, cuyo “centro de dirección” fue -¿cómo no?- “el régimen cubano” (19).

Hace unos días, dos tanqueros que viajaban hacia Venezuela para cargar crudo, daban la vuelta, tras el anuncio de la Casa Blanca de agregar docenas de petroleros a su “lista negra” (20). El cerco a Venezuela, que dura ya nueve años, impacta en los ingresos por venta de petróleo con los que el país, por ejemplo, importa alimentos y medicinas. ¿Alguna condena en la prensa corporativa? Ni una.

Un video en el que la policía hiere gravemente a un anciano (21), otro en el que un agente coloca un arma –como prueba falsa- a un detenido (22), imágenes de “milicias infantiles” blancas, uniformadas y portando fusiles… (23) ¿Se imaginan que hubieran sido tomadas en Cuba?

Pero como corresponden al régimen de EEUU, todo es mesura en la prensa internacional. Que nos ofrece frías notas, sin carga crítica alguna, sobre las sanciones, anunciadas por Trump, contra los miembros de la Corte Penal Internacional que se atrevan a investigar los crímenes estadounidenses en Afganistán (24).

EEUU rompió el Acuerdo Nuclear con Irán (25) y otros dos tratados para el control de armas con Rusia (26), salió del Acuerdo de París sobre el cambio climático (27), desató una guerra comercial con China (28) y ha roto con la UNESCO (29) y la Organización Mundial de la Salud (30).

Si se ejerciera contra el régimen de Donald Trump, que nos conduce a una guerra mundial, la mitad de la presión mediática que sufre el gobierno de Venezuela, hace tiempo que habría caído. Algo que, como Humanidad, deberíamos asumir como objetivo prioritario. Antes de que sea… demasiado tarde.

Edición gráfica y de video: Esther Jávega. Presentación: Lázaro Oramas.

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.-

