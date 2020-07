El arte callejero y revolucionario de Banksy. Una exposición en París. Por Patricia Pérez Pérez

Impregnado del genio artístico de Blek le Rat e influenciado por la rabia creativa de Jean-Michel Basquiat, sus policías armados nos miran con caras versión smileys en uno de los más opulentos hoteles de Las Vegas (Palms Casino Resorts); cuadros suyos se infiltran en la Tate Gallery o en el British Museum, en el MOMA o en el Louvre, colocándose con mensajes graciosos o irónicos al lado de otras grandes y reconocidas obras maestras; la subasta de su célebre Soup Can versión « Tesco » (más barata que la Campell), en Auckland, relega a un segundo plano las obras de Picasso y de Andy Warhol, y su muñeco de talla humana con uniforme naranja y capucha, como los prisioneros torturados en la Base naval de Guantánamo, se inserta hora y media y sin permiso en el decorado de las montañas rusas del gran parque de Disneyland, en California, haciendo correr tras el invisible autor de los hechos a los agentes del FBI en 2006.

El arte incisivo, reivindicativo y poético del anónimo Banksy, cuyo rostro e identidad reales siguen siendo prácticamente un misterio, se mofa de las guerras y del capitalismo, cuestiona las decisiones de los estados, se rehúsa a adentrarse en los estrechos límites de los museos (y a ver a la gente pagar por ellos), rechaza las fronteras impuestas por la alta monetización del mercado del arte y traspasa las barreras a menudo infranqueables que dividen a los hombres, como el indecente muro construido por Israel, que convierte a Palestina en una gran prisión a cielo abierto. Allí dejó Banksy algunas de sus más conocidas obras (2005, 2007, 2015) y puso a disposición del público en internet las fotos y minidocumentales de sus peregrinaciones en Gaza. Su variación de la célebre foto de Nick Ut mostrando a la niña de 9 años quemada con napalm durante la guerra en Vietnam, nos ofrecía ya en 1994 una visión aun más crítica de esa realidad monstruosa, al insertar en forma de denuncia, a cada lado de la menor, las figuras sonrientes e inquietantes de Mickey Mouse y un Ronald MacDonald, llevándola cada uno del brazo y con cinismo hacia ningún lugar. Banksy subrayaba, con apenas 20 años, la complicidad entre los monopolios y un gobierno cuyo ejército ha sido el que más reiteradamente ha utilizado ese tipo de armas para la destrucción de ciudades y poblaciones civiles en el mundo.

La exposición de Banksy (sin Banksy) en París

Es por la trascendencia que ha alcanzado durante las dos últimas décadas su joven y genial producción artística que el Espacio Lafayette-Drouot, situado en distrito 9 de la capital francesa, acoge actualmente la exposición « El mundo de Banksy », dedicada al movimiento de Arte Callejero o Street Art y a su mítico y escurridizo maestro de Bristol (Inglaterra). La exposición, que mezcla imágenes y sonido, inaugurada en 2019, se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2020, revelándole al público francés e internacional unas 100 copias de obras suyas, reproducidas en talla real por una decena de artistas del mundo entero (también anónimos) en un espacio de 1200 m².

Las imágenes « banksyanas » han sido reunidas en las diferentes salas, clasificadas según los países que las acogen y se acompañan, en el caso de los murales, de fotografías tomadas en los sitios en que fueron realmente producidas. Aun si estas copias se hallan inmersas en un universo ajeno al que escogiera su creador al realizarlas, —lo que en cierta medida resta algo de autenticidad al conjunto—, se espera sin embargo que el visitante pueda reconstruir con tal muestra gran parte de la trayectoria del artista y su manera de adaptar constantemente su arte mural a los espacios y a las reivindicaciones que requieren los tiempos modernos que ha vivido.

En la entrada del recinto parisino se puede leer : « Si usted está sucio, es insignificante y mal querido, las ratas son su único modelo de referencia ». Dicha frase, además de ser un guiño a uno de los motivos que junto a los monos, los niños y los policías es uno de los más conocidos y recurrentes de Banksy —y de ser un anagrama de ‘arte’ en inglés (rat-art) —, realza de inicio el compromiso a la vez plástico, social y ético característico de la narrativa del artista que, en su « homenaje a los olvidados de la historia » como lo quiso Agnès Varda en su película Murs Murs (Muros Muros o Murmullos), es el heredero de otros grandes muralistas y creadores del arte callejero francés y mundial.

La exposición se compone de más de cincuenta célebres serigrafías y de recreaciones de las obras callejeras más conocidas del artista, conjunto que permite al visitante viajar a través de los países y ciudades del mundo que han acogido sus creaciones: Inglaterra (país natal de Banksy, donde se concentra la mayor parte de su producción), Estados Unidos, París, la ciudad de Belén en Cisjordania. Atrapado por sus temáticas recurrentes y provocadoras, sus recursos más utilizados como la sátira y el oxímoron (figura principal de su retórica como en Rage, the flower Thrower), el visitante activo decodificará un poderoso universo referencial donde la ironía, la inversión de perspectivas, el irreverente sarcasmo y los contrastes cuestionarán tal vez sus prejuicios y otros « preconstructos » sociales, solidarizándolo quizás con los mensajes críticos y de paz dejados reiteradamente por Banksy en el espacio público.

El conocido Rage, Flower Thrower ‒que también hallamos en la portada de su libro Wall and Piece, de 2005 (descargable en pdf en internet)‒ a pesar del título (Rabia), es un grito por la paz, doblemente admirable por el hecho de haber sido plasmado por el artista en las condiciones adversas de un entorno plagado por la tensión y porque el agitador enmascarado de Banksy intenta romper el conocido círculo vicioso de la violencia, lanzando un esperanzador ramo de flores en lugar de una piedra o de un coctel molotov.

Múltiples son los temas y mensajes presentes en la exposición parisina, los mismos que, como un arma de destrucción masiva ante la indiferencia, ha dejado Banksy en sus cuadros o en las calles del mundo con la maestría de sus aerógrafos y plantillas (o esténciles), ya sea contra la guerra o el uso de las armas, contra la pobreza, contra el racismo y la xenofobia, contra la mafia y el terrorismo, contra la deforestación o el abuso animal, contra el mal gobierno y, de manera general, contra las consecuencias del desorden implantado a escala mundial por el capitalismo. Pero ese todo kafkiano se acompaña también de imágenes donde no escasea el humor, la poesía o los mensajes de esperanza tan necesarios para encarar las realidades del mundo de hoy.

Video filmado por Banksy en Gaza, después de los bombardeos de 2014.”Este año TÚ descubrirás un nuevo destino. Bienvenido a Gaza”.

A modo de conclusión

La fakeexposición El mundo de Banksy, prevista anteriormente hasta finales de junio pero alargada por causa de la Covid-19 hasta diciembre, hace resaltar la estrechez del recinto que la acoge para abarcar con nuestros sentidos la totalidad del alcance de su obra. Pero fuera del interés comercial y especulativo que hay detrás de cualquier evento como este, denunciado por el propio artista, creemos que el deseo de los colaboradores de reunir su esencia en el espacio reducido de un museo, se impuso quizás como una necesidad ontológica de preservar el influjo primigenio del compromiso de Banksy, que nos eleva y nos trasciende. Acercarnos a su universo artístico y revolucionario nos hace mejores, y la deuda que tácitamente contraemos con su mirada crítica nos invita, al igual que otros muralistas de renombre, a un cuestionamiento que sobrepasa los límites de lo eminentemente pictórico.

En este mundo nuestro, donde el miedo institucionalizado es un fantasma que corteja a la mentira y al individualismo, Banksy, como buena parte de los artistas callejeros del mundo, ha llenado con su arte algo más que el vacío de ciertos muros. Cada trozo ganado en defensa del pueblo en el espacio público, sean cuales sean las técnicas, las vías y los países escogidos, es también un rasguño en en la lápida del silencio moderno donde suenan hoy, como ecos lejanos, las voces de los intelectuales más brillantes y honestos de la Tierra. En el caso de Francia, que acoge esta exposición, la figura de grandes hombres como Voltaire, quien defiende a un joven judío acusado injustamente, o Victor Hugo, que enfrenta al poder en beneficio de los pobres, o Zola quien restablece a Dreyfus, o Sartre, que arenga al proletariado en Billancourt, parecen disolverse en el tiempo y –como lo subraya Shlomo Sand1‒ en el inquietante nacionalismo y la crispación identitaria de las llamadas «élites» que dominan desde el poder o la escena mediática. Pero al recordar a Stéphane Hessel, a Noam Chomsky, a Atilio Borón o la osadía que han pagado muy caro activistas como Berta Cáceres o Julian Assange, nos viene a la memoria el arte del joven Banksy y uno de sus más conocidos grafitis : There is always hope.