Nombres en litigio, guerras culturales en América Latina: Del Happenning desarrollista a la posguerra fría (PDF). Por María Eugenia Mudrovcic

“….el flujo de dinero estadounidense a la región deja de ser canalizado a través de estados dictatoriales amigos, revistas liberales o fundaciones fascinadas con el “American way of life” para pasar a engrosar las arcas de las cada vez más numerosas ONGs enfocadas en desarrollar “sociedades civiles” organizadas entorno a cuestiones de género, etnia, religión o medio ambiente. La hegemonía neoliberal ya no necesita Pinochets. Tampoco Vargas Llosas.”

Lo anterior es parte de la introducción a este libro fundamental para entender la lucha ideológica contemporánea en América Latina. A través del estudio del papel que han jugado revistas como Primera Plana, Mundo Nuevo, Libre y Encuentro de la Cultura Cubana, instituciones como el Center for Interamericans Relations y Mercosur, y figuras como Mario Vargas Llosa y Carlos Monisiváis, María Eugenia Mudrovcic documenta un volumen imprescindible para comprender los procesos culturales que han conducido al estado actual de la región y responder una pregunta incómoda: ¿por qué la “república de las letras” rechaza de manera más visceral a la política que al mercado?



La ensayista argentina María Eugenia Mudrovcic es profesora de la Universidad de Michigan en los Estados Unidos, con un amplio catálogo de publicaciones entre los cuales se recoge el importante libro “Mundo Nuevo. Cultura y Guerra Fría en la década del 60”, y fue jurado en este 2020 del Premio Literario Casa de las Américas. Por deferencia de la autora publicamos en La pupila insomne su libro “Nombres en litigio, guerras culturales en América Latina: Del Happenning desarrollista a la posguerra fría” que puede descargarse en este enlace