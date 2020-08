Lo que ha llegado para quedarse. Por Karima Oliva Bello

Una de las frases que más se escucha en la actualidad es que la enseñanza virtual llegó para quedarse. Pero también el trabajo en casa, guardar una sana distancia en los lugares públicos, llevar cubre-bocas, etc. Por ahí va la lista.

En estas 5 décadas de avance del neoliberalismo, donde quiera que se ha producido una crisis, ya sea por catástrofes naturales o causadas por el hombre, esta ha sido utilizada para introducir cambios (sociales, políticos y económicos) funcionales a la dinámica de profundización del capitalismo, impensables en condiciones normales. Sencillamente, no hubiesen sido aceptados. Como diría Milton Friedman, “lo políticamente imposible se convierte en políticamente inevitable”. Uno de los aspectos centrales de la plataforma ideológica del neoliberalismo ha sido la imposición del culto a los principios de la individualización y privatización de la vida: es necesario producir un sujeto centrado en la competencia y el consumo (aunque cuide algunas normas generales de buena convivencia), cuya mayor preocupación sea escalar y “salvarse” él mismo.

Esta crisis, que por sus particularidades nos ha confinado a casa, favorece la inducción en nuestras cotidianidades de transformaciones que moldean lo más profundo de nuestras subjetividades. Cada una de las cosas que parecieren haber llegado para quedarse, si bien se justifican por las condiciones de pandemia, suponen, de manera nunca antes vista, el distanciamiento social, el repliegue hacia los espacios privados y la adjudicación de un protagonismo también, sin antecedentes, a la tecnología, mediando procesos que antes se desarrollaban a través de un contacto físico real. Es inminente cumplir con estas medidas para proteger nuestra vida y la de los demás. No cumplirlas aumenta el riesgo al que estamos expuestos. Es deseable estar preparados para integrar de manera más eficiente la tecnología en nuestras prácticas cotidianas, como un medio que optimice nuestros fines.

Pero, en un futuro, cuando hayamos superado la pandemia, no podemos renunciar a la ocupación de los lugares que nos pertenecen, las calles, las escuelas, las aulas, las plazas, las empresas, los mercados, los parques, los cines, los teatros; no podemos renunciar al contacto físico, real, cara a cara, ese que nos permite sentir con proximidad la alegría o tristeza de la amiga o amigo; no podemos perder la costumbre del abrazo ni renunciar a la potencia que surge de mirarnos, oírnos, coincidir. ¡Coincidir! Nada de eso debiera pasar a un segundo plano. No podemos olvidar que somos y estamos aquí, juntos y juntas, compartiendo alegrías y penas, acompañándonos en lo arduo y en lo bello del camino. Que tenemos sueños comunes como condición de posibilidad para poder alcanzar nuestros anhelos personales. No podemos renunciar a eso que más nos humaniza, nuestra capacidad de encontrarnos, de reconocernos, de acompañarnos.

Ese miedo al otro que hemos aprendido en estos días largos, porque el otro potencialmente puede enfermarnos, ese recelo ante el otro, tendremos que desaprenderlo luego, desaprenderlo en nuestras mentes y también en nuestros cuerpos. Esta manera en que el biopoder está disciplinándonos, tendremos luego que subvertirla. Por eso, prefiero pensar que no estamos solo luchando contra esta pandemia para sobrevivir cada uno, estamos también luchando por recuperar el encuentro, el mirarnos a la cara, el darnos un abrazo, el trabajar codo a codo.