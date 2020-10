Tarzán de las colas. Por Virulo con Kelvis Ochoa (Letra y audio)

Siguiendo la saga de otras piezas suyas alrededor de la pandemia de la Covid-19 como “Dale candela” y “Pórtate bien” que hemos estrenado en La pupila insomne, Virulo llega ahora con “Tarzán de las colas”, una sátira sobre los coleros y quienes con ellos se salpican. La interpreta en este caso junto a Kelvis Ochoa y los músicos de Buena Fe. Pronto saldrá el videoclip producido por la EGREM que seguramente gozará de la misma popularidad que los que han acompalñado a las dos anteriores. Por el momento aquí les dejamos el texto y el audio de la canción.

Tarzan de las colas

Sale a las cinco en punto de la madrugada

hacia el mercado donde suele ir a comprar

Mi vecinita y a esa hora tan temprana

Ya no puede ningún turno ella alcanzar

Yo no me explico cómo llega tanta gente

Si hasta las cinco no se puede circular

Vienen volando todos juntos de repente

Y te dejan con las ganas de marcar

es un misterio este tumulto sorprendente

Que no lo puede resolver ni Scotland Yard

Ni las pesquisas de Durán tan contundentes

Ni Rubiera analizando en su radar

Pero una policía que estaba vigilando

Oyó a la medianoche una mata estornudando

Y es que allí se trepaban para ser los primeros

Los dueños de la cola Tarzan y sus compañeros.

Bájate de la mata Tarzan

Qué hay que estar aquí abajo

No vas a hacer la cola

Encaramado en un gajo

La cosa está complicada

Por la nueva enfermedad

Y hay gente que se aprovecha

De tanta necesidad

Si malos son los coleros

Es malo el que se salpica

Es malo el que lo permite

Y a todos nos perjudica

Cuando uno mueve la mata

Se cae el que está allá encima

Lo mismo caen los coleros

Que quien menos te imaginas