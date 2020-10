Democratizar Cuba. Por Karima Oliva Bello

1. Dejar de vigilar y contener a las personas o grupos que reclutados y pagados por los Estados Unidos y asociados a organizaciones terroristas tengan una agenda para tumbar al gobierno (es un gobierno que acaba de garantizar condiciones hospitalarias para 115 mil cubanos de los cuales sólo el 4 % resultó positivo al Covid y además tiene 3 candidatos vacunales, no escatima en esfuerzos para salvar vidas, y ha concedido prácticamente el derecho a la Educación Superior a todo estudiante con preuniversitario concluido, ese no es el panorama en el mundo capitalista. ¿Ellos tienen un programa político mejor o al menos a la altura de ese gobierno? Porque si no lo tienen, la mayoría de los cubanos nos veremos afectados si llegasen al poder). No lo tienen, no les gusta el gobierno y punto, porque dicen que no es democrático, quieren tumbarlo y devolver el país al capitalismo pro-yanqui, pero eso no importa, que tengan libertad para hacer lo que quieran. Tenemos una meta mayor que defender a un gobierno socialista y es que Cuba sea finalmente democrática.

1. Dejar de vigilar y contener a las personas o grupos que reclutados y pagados por los Estados Unidos y asociados a organizaciones terroristas tengan una agenda para tumbar al gobierno (es un gobierno que acaba de garantizar condiciones hospitalarias para 115 mil cubanos de los cuales sólo el 4 % resultó positivo al Covid y además tiene 3 candidatos vacunales, no escatima en esfuerzos para salvar vidas, y ha concedido prácticamente el derecho a la Educación Superior a todo estudiante con preuniversitario concluido, ese no es el panorama en el mundo capitalista. ¿Ellos tienen un programa político mejor o al menos a la altura de ese gobierno? Porque si no lo tienen, la mayoría de los cubanos nos veremos afectados si llegasen al poder). No lo tienen, no les gusta el gobierno y punto, porque dicen que no es democrático, quieren tumbarlo y devolver el país al capitalismo pro-yanqui, pero eso no importa, que tengan libertad para hacer lo que quieran. Tenemos una meta mayor que defender a un gobierno socialista y es que Cuba sea finalmente democrática.

2. Hagamos caso y desmilitaricemos la economía (no se puede afirmar categóricamente que la economía esté militarizada). No importa, que exista espacio para todo, hasta para las mentiras. Y de paso desmilitaricemos el país!!! En definitiva, que tengamos ejército es lo que más molesta a los americanos y por eso nos bloquean (no nos bloquean por eso, nos bloquean porque son imperialistas, quieren dominar nuestro territorio y no los dejamos). No importa, ya que dejamos pasar una mentira, que pase otra. 1 A ver si finalmente los americanos nos perdonan y 2 y nos pasan la mano y 3 y nos quitan el bloqueo y 4 nos penetran. (¿Por qué estás contando?). Estamos haciendo planchas.

2. Hagamos caso y desmilitaricemos la economía (no se puede afirmar categóricamente que la economía esté militarizada). No importa, que exista espacio para todo, hasta para las mentiras. Y de paso desmilitaricemos el país!!! En definitiva, que tengamos ejército es lo que más molesta a los americanos y por eso nos bloquean (no nos bloquean por eso, nos bloquean porque son imperialistas, quieren dominar nuestro territorio y no los dejamos). No importa, ya que dejamos pasar una mentira, que pase otra. 1 A ver si finalmente los americanos nos perdonan y 2 y nos pasan la mano y 3 y nos quitan el bloqueo y 4 nos penetran. (¿Por qué estás contando?). Estamos haciendo planchas.