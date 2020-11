No son tiempos de ligereza*. Por Guille Vilar

Me parece que hay una confusión en algunas personas como si viviéramos en otro mundo. Creo que esta herramienta de Facebook debemos de usarla para comunicarnos y no ponernos a decir cosas sin antes averiguar como se debe. Repetir un rumor sin antes confirmar la certeza de su origen, es algo muy serio que se debe de manejar con mucho cuidado.

Cuando yo oigo un rumor sobre alguien, no repito el rumor por repetir sino que voy y le toco a la puerta a esa persona y averiguo de primera mano sobre que pasa antes que ponerme a repetir las cosas sin ninguna base seria. No vivimos en tiempos para asumir los problemas con tanta ligereza. En estos momentos, no Cuba sola, la Humanidad está viviendo momentos muy, muy difíciles en que no sabemos cómo va a amanecer el mundo mañana para ponerse a pensar si ganamos o no de que no se cerrara un centro cultural por nuestra movilización por Facebook. Aprendamos a valorar lo que tenemos y preguntemos a los colombianos, un país donde miles de personas le están pidiendo, le están rogando a su Presidente que se atenga a el tratado de paz y no tiene lo que tenemos los hombres para enfrentar los problemas, no es lo suficientemente macho para darle la cara a su pueblo, que le ruega que no haya más asesinatos ni masacres. Eso si es un problema serio. Otro problema muy serio es lo que Pompeo acaba de declarar en relacion con el movimiento ciudadano en Chile por una nueva Constitución.

Dijo Pompeo: ” En Chile o se acaba la inestabilidad o le buscamos otro Pinochet…!!!” Oigan, oigan, oir eso nada más es suficiente para darnos cuenta de que nos estamos jugando en estos momentos…!! Que un Secretario de Estado de Estados Unidos, diga que buscan otro Pinochet para Chile, cuando todo el mundo sabe que fue un sangriento dictador, eso si preocupa y mucho, no solo por Chile sino por el destino de nuestras vidas en todo el mundo porque eso quiere decir que las barreras de la hipocresía cada vez hacen menos falta y vamos a tener que vender muy caras nuestras vidas ante semejantes monstruos.

Esos sí son problemas que aunque a alguien le pudieran parecer que no tienen que ver con nosotros porque Chile está muy lejos de nosotros, ojala no nos despertemos un día con ese problema frente a nuestro rostro somnoliento.

*Comentario a un post en Facebook que se preguntaba “¿Acaso la aclaración de las autoridades del Gobierno de La Habana sobre la falsedad de que el Jazz Café sería convertido en una tienda tendrá la misma difusión?”