Mi lista de cubano. Por Ernesto Estévez Rams

2) El cubano no dice que siente nostalgia, dice: “Disfruté tanto tanto cada parte\\Y gocé tanto tanto cada todo\\Que me duele algo menos cuando partes\\Porque aquí te me quedas de algún modo.” (Silvio Rodriguez)

3) El cubano no dice que una muchacha baila bien, el cubano dice: “Sandunguera, se te va por encima la cintura\\ No te muevas más así\\ Que te vas por encima del nivel.” (Juan Formell)

5) El cubano no dice que no mires para atras, el cubano dice: “Aferrarse a las cosas detenidas\\ Es ausentarse un poco de la vida.” (Pablo Milanes)

