Articulación Popular y Socialista. Por Bufa subversiva

Esta declaración se construye en respuesta a la “Articulación plebeya” publicada en El Toque el 3 de diciembre del 2020. Se construyó de manera colectiva para el que se quiera unir a esta postura pueda compartirla.

Ante los intentos abiertamente anexionistas del grupúsculo pagado de San Isidro probados mediante testimonios e imágenes, ante la no aceptación del pueblo cubano a un grupo opositor pagado por el gobierno de Estados Unidos, ante el diálogo que asumió el Ministerio de Cultura con los jóvenes artistas que no representaban al grupúsculo San Isidro, ante la demostración revolucionaria que espontáneamente ocurrió en el parque Trillo de La Habana bajo el nombre de Tángana, la cual fue prácticamente obviada, criticada o puesta en duda por los medios no estatales cubanos y extranjeros, negando el diálogo sincero de un grupo significativo de jóvenes cubanos; y ante la casi disolución del golpe suave que se gesta contra Cuba en los últimos días del presidente Trump, un grupo de intelectuales, periodistas, activistas y demás personas han plasmado una declaración para permitir y promover el accionar opositor y contrarrevolucionario dentro de la Isla, tratando de mantener la presión al gobierno que ya viene en descenso por el propio apoyo popular recibido y buscando que se incrementen las acciones ilegítimas contra el orden social y económico.

Declaramos que el nombre de “Articulación plebeya” se compone desde una falacia pues no hay nada de “plebeyo” en personas que son pagadas por organizaciones como la NED, la cual recibe la mayoría de sus fondos del Congreso de Estados Unidos u Open Society Fundations, del magnate George Soros. Figuran dentro de los firmantes varios nombres que han hecho público su vínculo con tales organizaciones enlazadas directamente al gobierno norteamericano, las cuales no han cesado jamás su injerencia en los asuntos regionales con el objetivo de golpear a los gobiernos de izquierda, por lo que negamos absolutamente que esa declaración se construya “para el bien de Cuba y en defensa de nuestra soberanía nacional, la independencia y la integridad de la patria”.

La “Articulación plebeya” niega los sucesos y la espontaneidad de la Tángana como parte del diálogo que ellos mismos proponen. Cuando ellos se expresan le llaman “diálogo”, cuando nos expresamos nosotros le llaman “polarización” y “extremismo”. Por tanto, negamos el carácter inclusivo que dice asumir dicha declaración.

Reconocemos la voluntad del pueblo expresada en el plebiscito constitucional (86, 9 % de aprobación), eligiéndose así el Socialismo con carácter irrevocable expresado en el Artículo 4 de la Carta Magna, el cual también declara la defensa de la patria socialista como el más grande honor y deber de cada cubano, la traición como el más grande de los crímenes y el derecho de los ciudadanos de combatir, incluso por la lucha armada, quien quiera derribar el orden político, social y económico establecido por la Constitución. Por lo que la brecha que tratan de abrir los firmantes para que posturas contra el orden actual tengan voz y acción en Cuba es absolutamente inconstitucional y viola la voluntad del pueblo, expresada por voto directo.

Reconocemos la petición del cese del Bloqueo y la no injerencia en nuestros asuntos internos como la mayor y primera búsqueda de justicia social en Cuba y de respeto a los derechos humanos del pueblo, pues es el Bloqueo económico, condenado por 187 países del mundo, el principal represor de nuestras libertades y el motivo fundamental de nuestras carencias económicas y desigualdades, a pesar de que reconocemos otros errores administrativos que deben resolverse en el perfeccionamiento de nuestra sociedad socialista. Por lo que negamos que en la “Articulación plebeya” exista una verdadera búsqueda de la justicia social y el respeto a los derechos humanos pues ni siquiera mencionan o reconocen la violencia constante del Bloqueo económico, comercial y financiero impuesto hace casi 60 años.

Nuestra declaración repudia el Bloqueo y lo declara como el obstáculo mayor a nuestra convivencia orgánica y socialista. Reconoce la Constitución como la única carta rectora que recoge los principios, derechos y deberes de nuestro pueblo en nuestra democracia socialista, enemiga de las formas de democracias occidentales. Nuestra única carta es la Carta Magna. Condena, basado en la idea martiana de liberación regional, la acción invasora de los Estados Unidos sobre la cultura, la economía y la política de América Latina. Ratifica nuestro deseo de perfeccionar el tránsito socialista, buscar mayor empoderamiento y protección de los grupos vulnerables y mejorar las condiciones económicas de nuestro país, siempre en un camino puramente soberano y bajo una idea marxista, leninista, martiana, fidelista y guevariana.