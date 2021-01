786. Por Teresa Melo

Lamentablemente, estoy segura de que ninguno de los irresponsables, inconscientes, indiferentes (sin descartar intencionalidad, algo que no quisiera tener que pensar y decir) leen nuestros llamados, ni los de las voces autorizadas por el conocimiento, que a diario alertan e insisten en señales de peligro y medidas, repetidas miles de veces desde el 11 de marzo de 2020. No les importa la vida ajena, hasta que peligra la propia. La alta cifra de menores de edad, de lactantes, duele hasta lo indecible, porque habla de mayor descuido aún. La alta cifra general, a la que se añaden contactos y sospechosos, vuelve la realidad un círculo vicioso. Y ello incluye la enorme cantidad de recursos que demanda.

Lamentablemente, estoy segura de que ninguno de los irresponsables, inconscientes, indiferentes (sin descartar intencionalidad, algo que no quisiera tener que pensar y decir) leen nuestros llamados, ni los de las voces autorizadas por el conocimiento, que a diario alertan e insisten en señales de peligro y medidas, repetidas miles de veces desde el 11 de marzo de 2020. No les importa la vida ajena, hasta que peligra la propia. La alta cifra de menores de edad, de lactantes, duele hasta lo indecible, porque habla de mayor descuido aún. La alta cifra general, a la que se añaden contactos y sospechosos, vuelve la realidad un círculo vicioso. Y ello incluye la enorme cantidad de recursos que demanda.

Cada día, cuando leo las noticias de Cuba, y las del resto del mundo (con actos de violencia también) no me siento mejor al constatar que esta indiferencia y negación parece característica de los seres humanos de cualquier parte, porque he esperado mayor responsabilidad en mis coterráneos. Se les protege a pesar de sí mismos.

Cada día, cuando leo las noticias de Cuba, y las del resto del mundo (con actos de violencia también) no me siento mejor al constatar que esta indiferencia y negación parece característica de los seres humanos de cualquier parte, porque he esperado mayor responsabilidad en mis coterráneos. Se les protege a pesar de sí mismos.