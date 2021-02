¿Quién dice que el Partido La Izquierda apoya al “movimiento“ San Isidro? Por Justo Cruz

“¿Qué está pasando en el Partido La Izquierda de Alemania?” se están preguntando muchos en estos momentos y no solo en Alemania. En Cuba muchos están preocupados por una noticia que está siendo repetida hasta la saciedad en algunos medios anticubanos sobre una supuesta “decisión histórica” a decir de una de esas plataformas que afirma que el Partido La Izquierda en Alemania “apoya a los críticos del régimen comunista cubano”.

Digo medios anticubanos porque en su mayoría, no solo apoyan el injusto e inhumano bloqueo contra Cuba sino que son pagados desde Estados Unidos con fondos federales puestos a disposición de organizaciones como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED) para financiar programas de subversión contra la isla. Esta es la razón por la que yo personalmente me resisto a llamarlos „medios independientes”.

Lo que afirmo respecto al financiamiento no son campañas de “medios oficialistas” cubanos, son datos oficiales publicados en el portal Cuba Money Project propiedad del periodista estadounidense Tracey Eaton quién afirma que desde el 1990 y hasta la fecha EEUU había destinado 261 millones de dólares para crear una situación de ingobernabilidad en Cuba. Solo durante la administración de Donald Trump está cifra llegó a alcanzar la astronómica suma de 50 millones de dólares.

Un ejemplo de cómo funciona esta estrategia es esa supuesta manifestación, de un supuesto movimiento frente al Ministerio de Cultura de Cuba donde participaron 22 manifestante, 9 de ellos reporteros pagados desde el exterior por esos medios “independientes” a los que me refería anteriormente como “Diario de Cuba”, “Cubanet”, “Periodismo de Barrio”, “Tremenda Nota”, “ADN Cuba”, “Hyper Media Cuba”, “La Hora de Cuba”, etc. En ninguna de estas plataformas encontrarás una noticia positiva sobre Cuba. Para eso les pagan, para que manipulen y distorsionen la verdad.

Cabe preguntarse, ¿cómo es posible que una manifestación de apenas 22 personas pueda ocupar tantos titulares en la prensa internacional?

¿Cómo es posible que una frase como “Los derechos humanos son universales, para cada persona. En todas partes. Abogamos por la continuación del diálogo en Cuba con artistas y activistas para la democratización de la sociedad cubana”, sacada totalmente de contexto puede ser distorsionada a tal punto que muchos han llegado a creer que el Partido la Izquierda de Alemania tiene la intención de apoyar a la contrarrevolución en Cuba? Sobre esto me referiré más adelante.



Hace unos días se filtró un vídeo en las redes sociales sobre una entrevista a Nelson Álvarez Mairata, hasta hace poco reportero al servicio de “ADN Cuba”, quien sin pelos en la lengua afirmaba que le habían pagado entre 150 y 200 dólares para que cubriera la “famosa” protesta frente a dicho ministerio. Según el portal Cuba Money Projet, “ADN Cuba” recibió de parte de la USAID 410 710 dólares el pasado año 2020, un presupuesto que es administrado por la Oficina de Asuntos Cubanos en esa agencia.

En un comentario que el mismo Nelson publicara en el espacio “Tremenda Nota”, el propio autor comentaba así sus experiencias aquel día frente el Mincult, cito textualmente: “en la mañana del 27 de enero del 2021”, se me había botado el café en la mesa cuando me llamó la editora de “ADN Cuba” (Yaima Pardo) para avisarme de otra protesta frente al Mincult”. Al parecer su editora, quien según su página de Facebook es la Directora de Multimedia de “ADN Cuba”, estaba mejor informada desde Miami, que su propio reportero residente en Cuba, de lo que ese día iba a suceder ese día frente al Ministerio de Cultura de Cuba.

Regresemos a la pregunta inicial: ¿Qué está pasando en el Partido la Izquierda de Alemania (DIE LINKE)?

Para responder a esta pregunta primero debemos entender como funcionan las estructuras en el Partido la Izquierda. Nuestro partido cuenta con alrededor de 36 grupos de trabajos (en alemán Arbeitsgemeinschaft) una especie de asociaciones que agrupan a personas con intereses comunes. Por ejemplo Grupo de Trabajo “Ciencia y Política”, “Medio Ambiente”, “Deporte y Política”, “Tercera Edad”, “La Izquierda Socialista”, “Pobresa Infantil”, “Mujeres de Izquierda”, QUEER que lucha por los derechos LGBTq en el mundo, etc.

“AG Cuba Sí” y la “Izquierda Emancipadora (Ema.Li)” son también grupos de trabajo en el Partido. Cada una de esas asociaciones tienen el derecho de presentar propuestas y mociones relacionadas con sus intereses sociales, políticos e ideológicos, a mi modo de ver uno de los logros más significativos del Partido en materia de democracia participativa. Estas propuestas pueden ser presentadas a la Presidencia del Partido (Parteivorstand), en los Congresos del Partido (Parteitage) y al Comité Federal del Partido (Bundesausschuss), su más alta instancia.

¿Que sucedió entonces en la reunión de la Presidencia del Partido (Parteivorstand) de la que tanto se habla y en la que desde Miami y Cuba se afirma que “La Izquierda alemana” se solidariza con los críticos del “régimen” cubano? Incluso algunos han tenido la desfachatez de hablar de una supuesta solidaridad de La Izquierda con Denis Solís, Maikel Osorbo y el llamado “movimiento” San Isidro. Otro movimiento que solo existen en el mundo virtual de las redes sociales.

Nada de esas afirmaciones se ajustan a la realidad.

Esta campaña comenzó con un artículo publicado en el periódico Neues Deutschland (ND) cercano al Partido La Izquierda donde se pretendía documentar lo que sucedió en dicha reunión. El mismo fue traducido y publicado en muchas plataformas cubanas, entre ellas en el “El Toque”, otro medio financiado también desde el exterior. Eso también está confirmado.

Lo primero que debemos dejar bien claro es que el título del artículo en su traducción en español no tiene nada que ver con el original. En alemán, cito textualmente: “Ein guter Tabubruch. Der Beschluß des Parteivorstands der Linken zu Menschenrechten in Kuba ist richtig, kommentiert Matti Steinitz”. En su traducción al español sería algo así como: “Una buena ruptura de tabú. La declaratoria aprobada por la Presidencia de la Izquierda relativo a los Derechos Humanos en Cuba es correcta, comenta Matti Steinitz”.

La traducción aparecida en la plataforma El Toque dice en mayúsculas, cito textualmente: “PARTIDO DE LA IZQUIERDA ALEMANA SOLIDARIO CON EL ACTIVISMO POR LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA.

¿Notan la diferencia? Están jugado con el sentimiento de la gente.

Leyendo el artículo publicado en el ND se tiene la impresión de que la Presidencia del Partido La Izquierda de Alemania (DIE LINKE) en una declaración aprobada en su última reunión bajo el lema “Solidaridad con Cuba” había “roto un tabú“ manifestando su solidaridad con el “Movimiento San Isidro” y por la libertad del “rapero” Denis Solís, aún cuando el autor no lo haya manifestado así explícitamente.

La declaratoria es presentada en el artículo como una victoria de la “Izquierda Emancipadora” (Ema.Li). El autor cita a Marco Pompe, la persona dentro de esta corriente que presentó la propuesta, quién manifiesta haberse sentido “sorprendido de que el 90 % de los presentes hayan apoyado su preocupación, pero también ante la “obstinación con la que algunos trataron de evitar el apoyo a los activistas de derechos humanos cubanos”.

Esta información tampoco se ajusta a la realidad.

Cierto es que los activistas de la “Ema.Li” tenían la intención de presentar una solicitud cuya intención era realmente lograr que el partido se solidarizara con el supuesto movimiento San Isidro y con los activistas antes mencionados presentándolos como víctima de una supuesta discriminación racial en Cuba. Esta resolución ni tan siquiera fue discutida. Fue entonces que los activistas de “Ema.Li” decidieron asumir los cuatro primeros puntos de otra solicitud presentada en su contra por otros activistas dentro de la Presidencia. Al final ambas partes se pusieron de acuerdo después de casi dos horas de debate.

En una carta enviada a la sección “cartas del lector” (Leserbrief) del periódico ND , Ralf Krämer, miembro de la Presidencia del Partido (Parteivorstand) manifestaba así su indignación respecto al artículo: “Ese artículo y el hecho de que el ND lo publique es engañoso y cochino.

La declaración dice”:

„1. La Izquierda condena enérgicamente el recrudecimiento de las sanciones de EEUU contra Cuba y la inclusión de Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo.

2. La Izquierda condena también los intentos de derrocar al Gobierno cubano a través de actividades promovidas desde el exterior encaminadas a lograr un “Regimen Change“.

3. La Izquierda le exige al Gobierno Alemán Federal y a la Unión Europea que se posicione y tome medidas para contrarrestarlo.

4. La Izquierda apoya la campaña y la petición “Por la abolición del bloqueo contra Cuba“.

El punto 5 al que se refiere el artículo, es lo que quedó de una desorientada solicitud (que pretendía presentar Ema.Li) que exigía solidaridad con unos supuestos activistas de derechos humanos. Nosotros aceptamos esta frase para evitar una división en nuestro seno. (….) Esa resolución no es considerada por la mayoría como un rompimiento de tabú o un cambio de dirección. Lo que está escrito en ese artículo haciendo alusión a la solicitud original jamás hubiera sido aceptado por la mayoría de nuestros miembros, ni tan siquiera se trató de someter a discusión. Da nauseas que el (periódico) ND se preste para esto. ¡Solidaridad con Cuba!“.

¿Por qué el autor en su artículo en el ND no hace referencia a los cuatro puntos antes mencionados tan importantes en este contexto, si realmente la intención era documentar lo que sucedió ese día en la reunión de la Presidencia?

En una declaración del Comité Federal, máxima instancia del Partido, dirigida a la Presidencia, los miembros de su Presídium manifestaron su preocupación por el hecho de que en estos momentos en el seno del partido se estaban percibiendo dos posiciones muy diferentes en los acuerdos del Comité Federal y su Presidencia.

Los miembros del Presídium hacían alusión al hecho de que días ante el Comité Federal había revisado, por recomendación de la “Comisión de mociones” de la Presidencia, la solicitud de aprobar la moción “¡El bloqueo de EE.UU. contra Cuba tiene que finalizar ya!” presentada por “Cuba Sí!”, la cual fue aprobada por amplia mayoría.

Por esta razón no entendían que una semana después fuera presentada a la Presidencia por el grupo “Ema.Li” otra moción bajo el título “Solidaridad con Cuba”, y señalaban que la misma estaba ocasionando mucha irritación entre su militancia.

Según los miembros del Presídium el punto 5 de esa resolución ha sido percibido como una solicitud que se contrapone a la solicitud presentada por “Cuba Sí“ que ya había sido aprobada por el Comité Federal una semana antes.

En este sentido los compañeros del Presidium alertan de que “independientemente del objeto de los acuerdos, el Partido no debe permitirse ese tipo de disociaciones. En este sentido, es imprescindible evitar malos entendidos, también porque forma parte de las obligaciones de la presidencia aplicar las resoluciones del Comité Federal conforme a los estatutos del Partido.

Esta aclaración es muy importante porque la mencionada resolución presentada por „Cuba Sí“, la cual ya había sido aprobada por el Comité antes mencionado es la que verdaderamente se debería tener en cuenta como posición oficial del Partido la Izquierda con respecto a su política hacía Cuba.

Tengo que reconocer que no conocía mucho acerca de la corriente „Izquierda Emancipadora“ (Ema.Li). Por eso me llamó mucho la atención cuando buscando en su página de Facebook no encuentro casi referencia a las violaciones de los Derechos Humanos que se suceden a diario en América Latina o en otras partes del mundo. Los asesinatos de activistas y líderes sociales, de periodistas que se suceden a diario en esos países parecen no llamarle mucho la atención. Sí descubrí que están muy preocupados por la vida de Alexei Navalny el activista ruso preferido de occidente y la situación de los Derechos Humanos en ese país, en Bielorrusia, en Irán y ahora en Cuba.

También muy preocupados por la seguridad del pueblo de Israel (preocupación que comparto), sobre el sufrimiento del pueblo palestino hasta ahora no he encontrado ninguna reclamación. Ojalá que estuviera equivocado.

Otro tema de mucho interés para “Ema.Li” son los derechos de las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transgénero, me refiero al movimiento (LGTBq), algo que también apruebo. Por eso me llamó la atención que se interesaran por los derechos del rapero cubano Denis Solís. Al parecer no conocen los vídeos que circulan en las redes sociales donde se puede constatar el carácter homofóbico de este singular “activista por los Derechos Humanos“. Ahí están las imágenes que lo documentan, algunos de ellos publicados por ellos mismos, donde también se puede constatar las simpatías que siente este joven hacia Donald Trump a quién consideraba su presidente, gritando frases como, cito: ¡Mi presidente es Donald Trump! ¡Donald Trump Twenty Twenty!

Maykel Osorbo, la otra “víctima” del estado cubano según “Ema.Li“ también es conocido por su simpatías hacia Donald Trump, incluso en algunas directas en las redes sociales ha pedido abiertamente un bloqueo naval y una invasión de EEUU contra su país.

Les aclaro todos esto porque el articulista del ND afirma que “dichos activistas están enfrentando actualmente campañas de desprestigio donde se les ubica como ‘mercenarios del imperialismo estadounidense’, se les vincula con la extrema derecha y se les llama ‘terroristas’”.

¿Entienden ahora por qué muchos en Cuba están tan alarmados?

Quiero aclarar que con estas reflexiones no pretendo negar que en el seno del Partido La Izquierda existan miembros que profesen otros puntos de vista con respecto a la política que deba seguir la presidencia del mismo hacia Cuba o Venezuela para solo citar dos ejemplos, lo que si puedo asegurar que se trata de una ínfima minoría. No es la primera vez ni será la última que ocurran este tipo de discrepancias.

Lo que en esta ocasión constituye una agravante es el hecho de que jamás en la historia de la relaciones entre Cuba y EEUU se había recrudecido tanto el inhumano Bloqueo contra mi país, como durante la administración de Donald Trump. Solo en los últimos cuatro años se han aplicado más de 240 sanciones y acciones sin precedentes en el marco de esta política de agreciones y hostilidades con el objetivo de afixiar económicamnete a mi pueblo.

¿Por qué no abogamos entonces que se respeten los Derechos Humanos del pueblo cubano a su libre determinación y manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la irresponsable decisión de la Administración de Donald Trump de incluir a Cuba a la lista de países que promueven el terrorismo?

¿Por qué no exigimos entonces que se respeten los Derechos Humanos del pueblo cubano a vivir sin bloqueo, sin asedios y agresiones que tanto daño le está haciendo a un desarrollo equitativo y sostenible de la sociedad cubana?

No entiendo cómo un grupo de trabajo dentro del Partido La Izquierda de Alemania puede haberse prestado para esta maniobra en un momento en el que el pueblo de Cuba tanto necesita de nuestra solidaridad.

Gracias a todos los compañeras y compañeros, amigas y amigos que de forma masiva han manifestado su solidaridad hacia el pueblo de Cuba y su Revolución en este momento tan difícil y en medio de una pandemia.

Justo Cruz es uno de los tres coordinadores del Grupo de Trabajo en el Partido La Izquierda “Cuba Sí”.