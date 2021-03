Carta a los amigos sobre la coyuntura cubana. Por José Bell Lara

Desde hace un tiempo estoy por darles mi visión de la coyuntura, pero la dificultad ha sido no contar con medios técnicos después del colapso de la laptop. Soy torpe con las nuevas tecnologías, incluso con el celular.

Dos temas no se pueden dejar de mencionar: el proceso de reformas que se ha emprendido bajo el nombre de Tarea Ordenamiento y el desarrollo de una escalada subversiva en el marco de los llamados golpes suaves; esta última está enfocada hacia el sector cultural y trata de mostrar que un sector importante de artistas e intelectuales están contra la revolución y por ello sufren represalias.

Entiendo que es necesario partir de las 242 medidas punitivas de la administración Trump contra Cuba, algunas de las cuáles reseño:

1) Por primera vez se ha activado el Título 3 de la Ley Helms-Burton que permite demandar en tribunales estadounidenses a personas afectadas por las nacionalizaciones a partir del 1 de enero de 1959.

2) Se suspendieron los vuelos a todos los aeropuertos, excepto el de La Habana, y se impide a ciudadanos cubanos asentados en Estados Unidos el envío de remesas a sus familiares en Cuba.

3) Con un pie en el estribo de salida se incluyó a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, ha aumentado la persecución a las operaciones financieras de la Isla y se ha elaborado una amplia lista de empresas cubanas sancionadas.

Junto a lo anterior la pandemia del COVID-19 ya cumple un año de su presencia entre nosotros y ha afectado grandemente a la economía. Por ejemplo, el desempeño del turismo cayó en más de un 80%, durante 6 meses la economía del país estuvo prácticamente paralizada y hoy funciona a medias ante el rebrote de la pandemia.

Con ese conjunto de factores en contra se inició a partir del 1 de enero el proceso de reordenamiento de la economía que implica: la unificación monetaria con la eliminación del CUC. El peso cubano CUP fue devaluado a l x 24, se eliminan subsidios generalizados a los productos y se subsidia a las personas necesitadas. Se parte del principio de que nadie quede desamparado.

Como parte de la Tarea Ordenamiento se acometió una reforma salarial que propende a que el trabajo sea la fuente de ingresos de las personas; para las jubilaciones y pensiones el mínimo a recibir equivale al costo de la canasta básica más un incremento.

Ante la escasez de divisas se han abierto tiendas en moneda libremente convertible para algunos productos, se ha vinculado al sector privado con el mercado internacional a través de empresas estatales.

Este proceso no se desarrolla como se desliza una balsa en un mar de aceite, surgen problemas, a veces con los precios, con malas medidas administrativas y como hay escasez aparece el mercado negro, sobre todo a partir de los productores del sector privado; también la escasez ha generado el fenómeno de los llamados coleros, personas que compran productos para revenderlos a un precio mayor que el establecido.

Hay una amplia información sobre cada una de las medidas y los ministros comparecen en la TV casi todos los días para explicar la situación de su sector.

Se han modificado algunas medidas a partir de las opiniones de la población. En general hay un diálogo Gobierno-población sobre la marcha de este complejo proceso. Esto es algo importante para que las críticas y opiniones sobre una u otra medida no fracturen el consenso a favor de la Revolución.

De momento tenemos una tensión entre los ingresos y los gastos, hoy mismo se anunció un aumento salarial en la educación superior y en distintos cargos técnicos de las empresas, estos últimos se financiarán con los ingresos de las mismas.

Los momentos críticos sacan a flote lo mejor y lo peor.

Miles de trabajadores y jóvenes están trabajando voluntariamente en el combate a la COVID, incluso en las zonas rojas de los hospitales.

El Presidente de la República encabeza el Grupo de Trabajo Temporal para el enfrentamiento a la COVID, que se reúne diariamente y la TV trasmite los análisis que se realizan y las medidas que se orientan. Cada día a las 9 de la mañana hay una conferencia del Ministerio de Salud Pública en la que se informa del número de casos detectados en las pruebas PCR en tiempo real del día anterior y se brinda información y análisis de cada provincia y sus municipios.

Por parte del imperialismo la política agresiva contra la Revolución es proteica.

Como la contrarrevolución tradicional, los viejos disidentes mercenarizados no logran ningún impacto, trabajan en la creación y puesta en marcha de una nueva contrarrevolución en la perspectiva de las “revoluciones de colores” y los “golpes suaves o blandos”.

En este momento, sin decir que abandonan el trabajo tradicional, han enfocado su batería al terreno de la cultura y la creación de minigrupos con actitudes que rompen la legalidad y transitan por la falta de respeto hacia los símbolos patrios, a ello unido el pago por acciones puntuales que puedan presentarse como protestas. Hay un uso sistemático de las redes sociales con el objetivo de desacreditar a la Revolución y el montaje de shows mediáticos que son ampliamente difundidos en la prensa corporativa.

Les doy algunos ejemplos de uno y otro:

– manchar con sangre de cerdo bustos de Martí ubicados en calles céntricas y presentar la acción como la protesta de un grupo denominado Clandestinos; cuando fueron apresados los autores de esos hechos se conoció que recibían 100 dólares por cada una de esas acciones.

– mancillar la bandera o utilizarla como un trapo para ir al baño y subir la imagen a Internet.

– descarrilar un tren de mercancías a cuyos autores prometieron mil dólares por el hecho y solo les pagaron quinientos porque no lo habían filmado con el celular para trasmitirlo por las redes sociales.

En esa línea se incluye la organización de un plantón frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre pidiendo un diálogo con los dirigentes de ese organismo. La idea era que fueran objeto de represalia, pero eso no sucedió y la manifestación se disolvió pacíficamente, a pesar de que habían enviado a determinados individuos encargados de tratar de crear un enfrentamiento. Como entre los integrantes de ese plantón había personas que reciben financiamiento del Gobierno de Estados Unidos las autoridades cubanas plantearon que no dialogaban con mercenarios y solo se reunirían con aquellos integrantes que no estaban tarifados por el imperio; así fue y se efectuaron reuniones para discutir sus inquietudes.

El 27 de enero pasado uno de esos grupos organizó una nueva provocación mediática: se personaron frente a Ministerio de Cultura y solo pudieron reunir a 13 personas que fueron acompañadas por 9 “periodistas” de medios y sitios digitales financiados por el Gobierno estadounidense trasmitiendo esa acción en vivo por distintos canales de internet. Dado que supuestamente iban a dialogar fueron invitados por el Viceministro a entrar en la sede del Ministerio; como el objetivo era crear un show no entraron, incluso el Ministro de Cultura salió a conversar con ellos y fue acosado poniéndole en la cara celulares, uno de los cuales separó de un manotazo y esa fue la noticia para armar una algarabía pidiendo la renuncia del ministro a través de las redes sociales.

Es la primera vez que un ministro al salir a dialogar con un exiguo grupo de manifestantes estos lo provocan y no sufren represión. Ojalá en Chile, por ejemplo, el diálogo no fuera por la represión de los carabineros, o que en Colombia, Honduras y otros países del continente los ministros dialogaran con los participantes en una manifestación.

La televisión cubana ha trasmitido ampliamente estos hechos utilizando las propias grabaciones que los provocadores suben a las redes y que muestran en la práctica sus métodos.

Ahora han creado una canción “Patria y vida”, para contraponerla a la consigna de Patria o Muerte. No voy a comentar su letra, simplemente llamar la atención sobre el inicio del videoclip. En él se muestra la figura de José Martí que se hace pedazos y aparece la de George Washington, creo ese mensaje expresa subliminalmente lo que piensan.

La canción ha tenido una extraordinaria promoción internacional, el Miami Herald divulga que ha recibido un millón de visitas y se anuncia como el canto que hace estremecer al Gobierno cubano. Lo interesante es que dos de los autores que residen en Miami anteriormente habían manifestado elogios a la Revolución Cubana y por ello fueron declarados personas no gratas en Miami y uno de los corifeos, cuyo modo de vida es denigrar a la Revolución, entregó sus nombres al propio Trump y después de la canción y de dar peregrinas explicaciones sobre su actitud anterior, ahora son héroes para la contrarrevolución asentada en La Florida y en España.

En estos momentos la atención mayoritaria de la población está dirigida al desarrollo del ensayo clínico de Fase III de los candidatos vacunales cubanos Soberana 02 y Abdala, en la que participaran más de 150 mil voluntarios. Hay, como siempre, una amplia información. Ayer, cuando los camiones que llevaban las vacunas a la zona oriental llegaron a su destino la población espontáneamente salió a aplaudirlos y a vitorear a la Revolución, pero como no era esperado la TV no trasmitió, solo hizo la referencia.

Creo que en este momento hay un reforzamiento del orgullo nacional acompañado, como siempre, por la tradicional actitud cubana de opinar y criticar. Hay un fortalecimiento de la cubanía. Los mejores artistas del país han compuesto canciones y elaborado obras de calidad que lo reflejan.

Sin embargo, no podemos olvidar que el imperialismo no tolera gobiernos y países que no le sean sometidos y para los proyectos alternativos al reino del capital no tienen tregua. Mientras se escriben estas líneas tienen en camino nuevas agresiones, por lo que en cualquier momento podríamos regresar al tiempo de estar dispuestos a dormir con los fusiles por almohadas.

Fraternalmente.