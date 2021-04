“Si no se está dispuesto a desafiar los riesgos de cualquier tipo, los riesgos de agresión militar como los riesgos de su propaganda, no se puede dar respuesta adecuada al enemigo; intimidarse frente a la propaganda es como intimidarse frente a los fusiles enemigos. No hay que tener ningún miedo, en absoluto…”

Fragmento del discurso en la Plaza de la Revolución el Primero de Mayo de 1980.