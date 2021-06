No te lo creas. (Texto y música) Por Paulo Fernández Gallo y Alexander Abreu

No te creas

«No te lo creas», de Paulo Fernández Gallo, interpretado por Alexander Abreu y Havana D´Primera en su último album «Será que se acabó» del sello Unicornio de Producciones Abdala y Páfata Productions. Karmant.

Hay gente que te engaña

echa a rodar una bola.

Te da una opinión que es falsa

por algo que le acomoda.

Hay gente que te envuelve

y de ese modo resuelve,

de acuerdo a sus intereses,

de esa manera te miente.

Analiza el hecho, ten tacto

y no te dejes llevar

por lo que pueda aparentar

una noticia de impacto.

Analiza el hecho, ten calma.

Tienes que profundizar,

no te vayas a marear

que no te tiendan la trampa.

Hay gente que de frente

no te dice lo que siente

y cuando no estás presente,

te desea mala suerte.

Pero yo no me hundo

porque me ataque de espaldas.

Y al igual que todo el mundo

tengo mi angel de la guarda,

que te salva

analiza el hecho, ten tacto

No te dejes llevar

por lo que pueda gritar

un loco en Facebook.

Analiza el hecho, ten calma,

cuándo se ha visto que estando arriba

alguien entregue las armas.

¡Ecobio, que vuelta asere!

Atención mi gente por el mundo

Havana DPrimera.

No te creas, no te creas

todo lo que veas

no te luches, no te luches

todo lo que escuches.¨

Y hay una pila de gente mala

usando las redes sociales

calentándole la pista

a los artistas

y el negro se consigue balas

balas falsas, porque no matan.

No te creas, no te creas

todo lo que veas

no te luches, no te luches

todo lo que escuches.

Qué pena me da

los que pedieron la memoria.

Manipular pa vivir en el monstruo

y yo en Cuba haciendo historia.

¡De la Buena!

Camina por arriba del mambo

Chambo, qué fue

Y ahora comprende

Cuidado por donde caminas

mira pa abajo

mira pa arriba

que la mentira esta al doblar de la esquina

Con tu bla bla bla

no pasa na

Estoy vendiendo la mentira

pa comprarme la verdad

¿Quién da más?

Con tu bla bla bla

no pasa na

Estoy vendiendo la mentira

pa comprarme la verdad

Transcripción del audio: CubaSí

Tomado de Cubainformación