No me pidas. Por Cintio Vitier

No me pidas

No me pidas falsas

colaboraciones, juegos

del equívoco y la confusión:

pídeme que a mi ser

lo lleve hasta su sol sangrando.

No me pidas firmas,

fotos, créditos para un abominable

desarrollo de la doblez: pídeme

que estemos como hermanos

abriéndonos el corazón hasta la muerte.

No halagues mi vanidad, busca mi fuerza,

que es la tuya. No quieras, con tu delicadeza,

que me traicione. No simules

que vas a creer en mi simulación.

No hagamos otro mundo de mentiras.

Vamos a hacer un mundo de verdad, con la verdad

partida como un pan terrible para todos.

Es lo que yo siento que cada día me exige,

implacablemente, la Revolución.

(5 de noviembre de 1967)

