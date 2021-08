Verdades en acciones concretas. Por Felipe de J. Pérez Cruz

La tecnología comunicacional enemiga elude la consideración de los significados conceptuales histórico-filosóficos y culturales de las consignas, para subrayar, amplificar, y priorizar la atención en los significantes fónicos (en la memoria sentimental). En consecuencia, el debate no se expresa en el terreno de la racionalidad, sino que la lucha por el dominio de las significaciones fue trasladado al escenario de la inducción comunicativa de sentimientos, sensaciones y sobre todo prejuicios.

Las personas cultas y políticamente capaces que ha creado la Revolución, no necesitan de repasadores machacones de consignas. Faltar a la inteligencia de los compañeros y compañeras explicando lo evidente, ocultar las manchas de nuestro inmenso sol, eludir problematizar, son modos de actuación de generalizada crítica. Estas debilidades en el trabajo político y educacional han creado rechazos y alejamientos frente a la prensa, la educación política y la propaganda revolucionaria, más en los jóvenes, incluso en camaradas muy comprometidos con la causa martiana y fidelista y políticamente activos.

Los enemigos se valen también de nuestros errores: Cierto que hemos pecado de discursos de dogma repetitivo. El “consignismo” ha sido ido un mal criticado desde el propio Partido, pero que hasta ahora no hemos resuelto. Cierto que, en tiempo no muy lejano, la consigna política desplazó al análisis de los hechos y personajes, al juicio de ciencia en la enseñanza de la Historia. Y cierto que nuestra prensa continúa sin salir de los esquemas apologéticos.

Cuanta belleza hay en esta tradición, cuanta entrega de amores … Es que lo mejor del ser humano en Revolución resulta una y otra vez en explosión de sensibilidades que se afirman desde lo bueno en lo bello. Poseemos esos tesoros. Los explicamos a nivel racional. Pero aún nos falta abrirle mejores causes a la inteligencia emocional, al sentimiento. Lo intentamos mejor en la escuela primaria, sin que podamos afirmar que el reto este resuelto. La revolución en la comunicación y en la formación ciudadana desde la moralidad, la ética y la belleza de la lucha revolucionaria, de su teoría y praxis nos reta.

Y lo más trascendental de las consignas patrióticas cubanas de todos los tiempos, no es la decisión de pelear hasta las últimas consecuencias. Sino que tal autoafirmación existe precisamente, porque invoca definitivamente la vida. Porque se autoafirman en una hermosa propuesta de significación, organización y realización de la vida social, una propuesta que por más utópica que parezca, merece luchar por ella, merece dedicarle la vida.

Hacer

Explicarnos lo que ocurre bien resulta un ejercicio necesario. Educarnos en los viejos y nuevos lenguajes es imprescindible, si de negación dialéctica se trata. Criticar lo desacertado y ponerle nombre y apellido no puede faltar. Concertar el deber ser nos coloca en unidad frente al horizonte correcto. Educar es la divisa. Pero poco avanzaremos sino buscamos colectiva e individualmente alternativas en la práctica, si no hallamos para cada reto específico un camino de salida progresiva. Si no nos colocamos como responsables y protagonistas de cada solución que esté a nuestro alcance. Las verdades se realizan en acciones concretas.