La población civil cubana y la moral del Parlamento Europeo. Por René Vázquez Díaz

Los correligionarios políticos de Estados Unidos han promovido la inclusión de un punto de debate acusatorio contra Cuba en la sesión plenaria del Parlamento Europeo el 16 de septiembre. ¿No debería el Parlamento Europeo discutir cómo la Ley Helms Burton, contraria al Derecho Internacional, afecta a la población civil inocente en Cuba?

Con la Ley Helms Burton, Estados Unidos trata de derrocar un gobierno hundiendo a todo un pueblo en la desolación y la ruina.

El bloqueo de Estados Unidos intercepta, imposibilita, sanciona, penaliza y paraliza prácticamente todas las transacciones de Cuba en el extranjero. Es una actividad imperial enfermizamente acuciosa, encarnizada y vengativa, contra la población civil de un pequeño país. A los buques que atraquen en los puertos cubanos se les prohibe tocar puertos estadounidenses durante 6 meses. Cuba es una Isla de escasos recursos. Esto crea dificultades insalvables para adquirir artículos de primera necesidad. Tanto individuos, como empresas que inviertan en Cuba, son perseguidos y sancionados en los tribunales de Estados Unidos.

El profesor Harry E. Vanden, profesor de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales, University of South Florida, ha escrito que el gobierno estadounidense “ha impuesto deliberadamente unas condiciones de vida específicamente calculadas para la eliminación física de una parte de la población cubana” (Salud y nutrición en Cuba: efectos del embargo norteamericano, Centro Internacional Olof Palme, 1999). En el mismo libro, The American Association for World Health informa sobre cómo el bloqueo impide que los cubanos que padecen de leucemia o necesitan diálisis renal, reciban los tratamientos imprescindibles para prolongar la vida ya que la adquisición por parte de Cuba de estos medicamentos está sancionada por el bloqueo. Hoy la situación es aún peor, después de que la administración de Donald Trump lanzara más de 200 medidas punitivas nuevas contra Cuba, en medio de las dificultades letales de la pandemia. Biden continúa aplicando la misma política de “guerra sin soldados ni bombas contra Cuba”, pero con el mismo efecto destructor.

¿Entonces el Parlamento Europeo va a aislar aún más a los niños, las mujeres, los hombres y los ancianos inocentes de Cuba? Esto socava la moral de todos los implicados en el Parlamento Europeo; es además un escarnio a la Comunidad Internacional y una violación de los Derechos Humanos. ¿De parte de quién está entonces el Parlamento Europeo, de parte de la población civil inocente de Cuba o acaso apoya la guerra económica genocida extraterritorial de Estados Unidos?