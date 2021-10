Asedio al béisbol cubano: Jalear al matón, culpar a la vítima. (+video). Por José Mazaneda

Muchos beisboleros cubanos juegan en otros países. Por ejemplo, en la Liga Profesional de Japón (1). No hay ninguna ley que les prohíba hacerlo (2).

Salvo si el país es… EEUU. Y la ley no es cubana, sino estadounidense. Allí estarán obligados a cumplir estas condiciones: no tener residencia en Cuba ni pagar allí un solo dólar de impuestos, borrar toda relación con la Federación Cubana de Béisbol y su selección y confirmar que no pertenecen al Partido Comunista (3). Y así sí: serán bienvenidos a la Tierra de la Libertad.

Pero ¿leemos en la prensa internacional, en la deportiva por ejemplo, encendidas denuncias a semejante acto de politización del deporte? Ni una.

Hace unos días, un grupo de peloteros sub-23 de Cuba abandonaba su selección, con la intención de jugar en EEUU. Dispuestos, para ello, a cumplir todas las condiciones anteriores (4).

¿Y cómo nos lo explica la gran prensa? Diciendo que, en realidad, estos deportistas “se escaparon” “para huir del régimen comunista”. Y que su “fuga” es “un bochorno para La Habana” (5), “otro duro golpe a la dictadura”, “otra bofetada a la demagogia comunista” (6).

Lo cierto es que toda esta mentira, todo este “show” no existiría, y estos deportistas podrían estar jugando, hoy, en EEUU, si la mafia de Miami no hubiera presionado a Donald Trump para anular el acuerdo histórico, autorizado por Barack Obama, entre las Grandes Ligas de EEUU y la Federación Cubana de Béisbol (7). Un acuerdo que el gobierno de Joe Biden sigue sin reactivar y que pondría fin a estas teatrales “fugas” hacia “la libertad”.

Un acuerdo por el que Cuba habría contado con un 10 % del importe de las fichas, para poder reparar estadios, comprar pelotas y bates, y seguir formando a su cantera de brillantes deportistas (8) (9).

Un 10 % inaceptable para quienes trabajan, día y noche, para idear nuevas carencias y nuevos sufrimientos para el pueblo cubano. Contando, para ello, con la colaboración de medios y periodistas cobardes dedicados a tapar sus mentiras y jalear sus crímenes.