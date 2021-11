Cuba: El globo de la no marcha (+video). Por José Manzaneda

Han sido cientos de noticias durante semanas, en los principales medios de todo el mundo, sobre la “gran movilización opositora” del 15 N -así se anunciaba- en Cuba (1).

Pero el lunes 15 de noviembre, en Cuba, no ocurrió nada (2). No hubo protestas contra el gobierno. Cierto que la marcha era ilegal, por estar –según las autoridades cubanas- apoyada y dirigida por el gobierno de EEUU, que sigue con su guerra económica contra la Isla. Pero si la contestación popular es tan grande como nos dicen, ¿cómo es que no hubo conatos de protesta?

Lo reconocía el diario “El País”: explicaba que “la plataforma opositora” había “pedido a la gente” salir “a las calles con ropa blanca”, como mensaje de protesta. Pero, “durante el día -aseguraba el rotativo- muy pocas camisas blancas”. Otra forma era “aplaudir” o hacer “caceroladas”. Pero “de momento –concluía “El País”- de esto muy poco, o nada” (3).

Es cierto que la dirigencia “disidente” fue vigilada y advertida de una posible detención. Pero ¿y el pueblo, las miles de personas que –nos aseguraban- iban a salir a las calles y conocían, desde hace un mes, la convocatoria?

Les sobró triunfalismo. Y ahora, para explicar su fracaso y sus mentiras, recurren a más mentiras (4).

Nos hablan de la “artillería represora”, el “feroz hostigamiento” (5), la “represión”, la “opresión” (6), como explicación de la “no marcha”. Pero las imágenes más “represivas” que nos ofrecen son la detención de un hombre que grita y es llevado a un coche policial sin apenas violencia (7). Leemos mil veces que hubo “un despliegue policial masivo» (8). Pero la policía que vemos en las calles vigila con tranquilidad y no porta siquiera material antidisturbios (9). La comparación con otros escenarios del mundo es sonrojante.

El cabecilla de la “marcha”, Yunior García, previendo su fracaso, había anunciado que marcharía el día anterior, el domingo, en solitario. Ese día, denunciaba que le habían “encerrado en su casa” (10). Todos los medios reprodujeron una única versión: que estaba “encerrado” por la policía. Pero ¿era policía la mujer de su comunidad que se acercó a su puerta a decirle que era un colaborador del gobierno de EEUU (11)? ¿Eran policías las vecinas y vecinos, jóvenes la mayoría, que cantaban en su calle temas revolucionarios (12)? Sencillamente, García no tuvo el valor suficiente para salir a la calle y enfrentarse al pueblo que sufre las penurias del bloqueo impuesto por sus padrinos.

La suplantación de identidades, en las fotografías, volvió a ser, como en las protestas de julio, método de manipulación en la gran prensa. Tanto “El País” (13) como CNN (14) publicaban fotos de personas partidarias del gobierno para ilustrar la supuesta “marcha opositora”.

Conclusión: el 15 N cubano fue un castillo en el aire, una construcción a base de mentiras. Y también de mucha censura. Los medios informaron solo de las concentraciones “anticastristas” en el mundo (15), silenciando más de 80 actos de solidaridad con la Revolución cubana, varios de ellos en EEUU (16), nueve en el Estado español (17). El mismo día 15, con la apertura de aeropuertos, llegaba a Cuba la caravana estadounidense de “Pastores por la Paz”, con un cargamento de medicinas y alimentos (18). Silencio mediático.

Y silencio, también, sobre la verdadera gran noticia de este 15 de noviembre en Cuba. Que este pequeño país del Sur, pobre, cercado y bloqueado, es la primera nación del mundo que abre sus escuelas con la población infantil vacunada contra la Covid-19 (19). Y con vacunas creadas y fabricadas por sus empresas públicas. Algo inédito, algo verdaderamente relevante, algo de interés para la humanidad. Y, sobre todo, algo real. No un globo inflado, como el de la “gran movilización opositora” del 15 N en Cuba.

(1) https://www.elperiodico.com/es/internacional/20211115/tension-cuba-gran-movilizacion-opositora-12851494

(2) https://www.cubaenresumen.org/2021/11/15n-la-marcha-mas-hermosa-que-ojos-humanos-hayan-visto/

(3) https://elpais.com/internacional/2021-11-15/la-presion-policial-disuade-la-marcha-por-el-cambio-en-cuba.html

(4) https://www.elmundo.es/internacional/2021/11/15/61926f94fdddff66428b458d.html

(5) https://www.elmundo.es/opinion/2021/11/16/6192b1d4fc6c83fa608b45bb.html

(6) https://www.abc.es/opinion/abci-editorial-abc-represion-y-opresion-cuba-202111160044_noticia.html

(7) https://www.youtube.com/watch?v=eM4oOHPOQ-U

(8) https://www.abc.es/internacional/abci-denuncian-despliegue-policial-masivo-impide-protestas-cuba-202111161027_video.html

(9) https://es.euronews.com/2021/11/16/el-gobierno-cubano-impide-la-marcha-por-el-cambio-y-organiza-fiestas-populares-en-su-lugar

(10) https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/cuba-es/article255812521.html

(11) https://www.youtube.com/watch?v=WVu18ommoRU

(12) https://es.euronews.com/2021/11/15/pulso-en-las-calles-de-cuba-ante-la-marcha-opositora-del-15n-cuyo-impulsor-esta-retenido-e

(13) https://twitter.com/ZAxTi/status/1460306059789275142

(14) https://twitter.com/ldejesusreyes/status/1451948507565371402

(15) https://www.abc.es/internacional/abci-cubanos-todo-mundo-suman-reivindicaciones-libertad-cuba-202111160252_noticia.html

(16) http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/15/solidaridad-con-la-revolucion-cubana-se-expresa-en-varias-ciudades-del-mundo-fotos-y-videos/

(17) https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20211116/94220/94220-actos-de-apoyo-a-cuba-en-nueve-ciudades-del-estado-espanol-fotos

(18) http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/15/pastores-por-la-paz-cuba-alumbra-el-camino/

(19) https://www.cubainformacion.tv/cuba/20211116/94209/94209-en-cuba-inicio-el-curso-escolar-siendo-el-unico-pais-del-mundo-con-su-poblacion-infantil-vacunada