Todo comienza en la red (*). Por Enrique Amestoy

Twitter: @eamestoy

Feminismos, colectivos LTBIQ+, agenda de derechos, dirigentes sindicales, gobernantes de izquierda de todo el mundo, son blanco sistemático de ataques desde redes sociales digitales. Fake news o ataques dirigidos que aspiran a meterse en la agenda de los grandes medios de difusión tradicionales.

Veinte años atrás se debía invertir mucho dinero en medios de comunicación, para difundir una noticia falsa o realizar un ataque. Siempre acotado a la audiencia del medio, su tiraje y alcance territorial. Hoy en día un tuit puede tener mas alcance (“tiraje”) que cualquiera de los medios tradicionales; y no se borra, queda de por vida en la red y a la mano de una simple búsqueda. Parece lógico realizar campañas en redes de forma organizada: mayor alcance y, si es de manera artesanal, con muy baja inversión. Es bastante complejo poder determinar cuando comienzan los ataques al movimiento sindical en nuestro país: Uruguay. Lo mismo sucede con los ataques a la izquierda y sus dirigentes. Lo cierto es que se trata de una modalidad que no tiene mas de cinco o seis años. Vale aclarar que es muy costoso y en algunos casos literalmente imposible, desarrollar software para hacer seguimiento, ataques sistematizados y a escala o hacer cruces de usuarios para generar mayor impacto. Mas aún si se requiere de “granjas de bots” o millones de cuentas falsas que tuitean de forma automatizada. Los mas potentes como Meta (Facebook) hacen uso de inteligencia artificial pero también de miles de seres humanos, leyendo y editando publicaciones. Tal es el caso de la firma Accenture, que se ocupa de censurar publicaciones por la suma de 500 millones de dólares anuales, según informaba el 3/9/21 The New York Times. Por lo antedicho, esta nueva modalidad aún requiere de mucho trabajo artesanal.

Se encuentran tuits de 2014 en Argentina donde se usa el término “sindigarcas”, luego importado a nuestro país y usado para referirse a Fernando Pereira, Marcelo Abdala, Gabriel Molina o Martin Pereira, entre otros dirigentes sindicales. Otros mas autóctonos pueden ser “FA-PIT” “FA-PIT-CNT”. A cuenta de un futuro análisis mas profundo, intentaré hacer una breve reseña del tema en cuestión. Todo comienza con una publicación de una persona influente, generalmente en Twitter, que luego repican (de forma organizada pero también expontánea) cientos o miles de cuentas. “que aparezca plata arriba de la mesa” era el resumen de uno de los cientos de videos muy bien producidos y editados publicado por el comunicador Leo Sarro ( @leosarro | 45.300 seguidores ) el 1/11/21 a las 12:01pm en referencia al presidente de COFE e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT Martín Pereira. El mismo Pereira que el 2 de diciembre presentara denuncia penal por difamación en el uso de una fotografía en el Estadio Centenario difundida por miles. Un ejemplo es el activo usuario Carlos Omar Lahitte ( @LahitteCarlos | 9467 seguidores ), que el 28/11/21 a las 11:15am tuiteaba “Martín Pereira – PIT-CNT 650 dólares en la tribuna América” acompañando por la foto y noticia falsa.

El diputado colorado Felipe Schipani ( @FelipeSchipani | 20.100 seguidores ) se ha ocupado del sindicato de profesores FENAPES. José Olivera, Virginia García o Marcel Slamovitz han sido particularmente seguidos desde su cuenta. Fernando Marguery, panelista de “Esta Boca es Mia” y Coordinador General de Radio Rural, ( @fmarguery | 21.100 seguidores ) se ocupa de políticos y dirigentes sindicales. Aportando al feroz ataque recibido por la docente Mabel Mallo. El 29/11/21 a las 8:26pm tuiteó “Esta docente es Mirta Mabel Mallo<sic>y hablar de socialismo en clase”. Solo ese tuit tuvo 880 retuits y miles de comentarios. A poco de que la Corte Electoral informara que se alcanzó el 25% de firmas para llevar a Referendum 135 artículos de la LUC, arremetió contra APU (Asociación de la Prensa Uruguaya) “El sindicato de periodistas acondiciona en su sede un estudio de grabación para que el PITCNT utilice en la construcción de mensajes contra la LUC. Contame de objetividad e independencia política. Cuando escuche a un periodista, ojo, puede estar disfrazado.” tuiteó a las 8:08pm del 8/12/21. A la mañana del jueves el tuit ya había sido retuiteado mas de 400 veces y acumulaba mas de 1.000 likes.

La Senadora de la República Graciela Bianchi ( @gbianchi404 | 60.100 seguidores ), no hizo casi mención desde su cuenta al pedido de informes que cursó ante ANEP sobre la dirigente Mabel Mallo. Sin embargo participó de varios debates en la red: “¿Esto también es persecución sindical?” ironizó en un tuit del 4/12/21 a las 9:57pm respuesta al periodista Miguel Chagas ( @miguechagas | 32.600 seguidores ). Los ataques al ex presidente del PIT-CNT Fernando Pereira fueron por millones y sin dudas con el objetivo de socavar su imagen de cara a la reciente postulación como Presidente del Frente Amplio. El Senador y dirigente de Cabildo Abierto Gral. Guido Manini Rios ( @GuidoManiniRios | 63.600 seguidores ) el 7/12/21 a las 10:19pm tuiteó “Paros extorsivos en los frigoríficos,en el puerto, en el transporte, en la refinería…No será hora de ponerle límite a tanto atropello?” en claro ataque a las libertades sindicales. Al mediodía del 8/12/21 ese tuit tenía 519 retuits y casi 2.000 likes. Desde la derecha de la derecha se va contra todo. Federico Leicht ( @LeichtFederico | 8500 seguidores ) tuiteaba el 28/11/21 a las 10:25am “Lo que @LuisLacallePou no quiere que veas” en relación a los contratos de las vacunas, acompañado por dos capturas de pantalla. Mercedes Vigil ( @MercedesVigilUY | 28.400 seguidores ) tuiteó el 7/12/21 a las 6:29pm “Las chicas con ‘síndrome de víctima’ no deberían acudir a fiscalía, sino a un psiquiátrico” acompañado de una captura de pantalla de un tuit de la periodista Denisse Legrand ( @ouicoucou | 35.900 seguidores ) donde informaba sobre una formalización solicitada por Fiscalía contra un usuario de redes sociales (actualmente procesado por difamación a 9 meses de prisión en regimen de libertad a prueba) denunciado por multiples delitos contra 16 mujeres. El 19/11/21 a las 7:21am Vigil tuiteaba “Los RELATORES de ONU envían una nota al gobierno sin leer los autos de procesamiento de los prisioneros” en relación a la carta enviada al canciller Bustillo.

En resumen: un periodista, político o tuitero influente comienzan el ataque. En forma sin duda coordinada por grupos o sectores así como de forma expontánea por otros habitantes del mundo digital, se multiplica por millones. ¿El objetivo? formar masa crítica en la dirección que pretenden. En este caso, socavar al movimiento sindical, los procesos de cambio o la imagen de dirigentes de izquierda, de preferencia mujeres y jóvenes. Aún no ha llegado quien ponga el dinero para pagar por software que haga, como en el caso de las últimas tres elecciones en los EEUU, las cosas mas automáticas y que perfile mas ajustado el alcance de los mensajes a difundir. Aquí la enorme importancia de estar preparados para este nuevo campo de batalla de las ideas.

(*) Artículo que analiza brevemente los actuales ataques al movimiento sindical en Uruguay, que integra la edición 1881 del semanario Brecha del 11 de diciembre de 2021 donde el tema del ataque a sindicatos y sindicalistas fue tomado como tema central. Cambiando nombres de personas, organizaciones y paises, aplica literalmente al movimiento sindical e izquiedas organizadas de la mayoría de los países.