Noticias desde el «sistema que funciona» (+ video). Por José Manzaneda

El Parlamento Europeo ha aprobado, en tres años, cuatro resoluciones contra el gobierno de Cuba por supuestas violaciones de los derechos humanos, acompañadas por el consiguiente bombardeo mediático (1).

Ni una sola contra el gobierno de Colombia donde, solo este año, se han producido 92 masacres y el asesinato de 168 líderes y lideresas sociales (2). Un reciente informe de Naciones Unidas denuncia 63 muertes y 60 casos de violencia sexual, la mayoría a manos de la fuerza pública, en las protestas de abril en Colombia (3). País donde “554.000 menores de cinco años padecen desnutrición crónica” (4). Pero es Cuba, libre de masacres, de violencia policial extrema y -según Unicef- única nación de América Latina sin desnutrición infantil severa, la señalada por el Parlamento Europeo (5).

Que tampoco ha condenado al gobierno saliente de Chile, cuya policía causó, en las protestas de 2019, 460 víctimas por trauma ocular (6). Hace unos días se suicidaba una de ellas, el joven Patricio Pardo, que había perdido un ojo (7). Ahora imaginen la dimensión mediática de este suicidio si se tratara de un “disidente” de Cuba.

Más hechos de coherencia de la élite política europea. En noviembre, días después de celebrar el aniversario de la caída del Muro de Berlín (8), doce gobiernos pedían levantar un muro para parar la emigración, en la frontera de Polonia con Bielorrusia (9). En la Europa que nos aburre con sus lecciones de “libertad de prensa”, el satélite Eutelsat cancelaba, hace unos días, la señal del nuevo canal Russia Today (RT) en alemán, por orden del gobierno… alemán (10). Días antes, había sido eliminada de la plataforma YouTube (11). Y es que el espacio que ofrece este canal ruso a las voces alternativas al pensamiento único occidental se ha vuelto ya… demasiado peligroso.

Noticias de cubanas y cubanos en el “capitalismo que funciona”. A finales de noviembre, la cantante cubana Dayami Lozada era asesinada en Cancún (México) donde, según la prensa local, se registra una veintena de homicidios por semana (12). De haber ocurrido en Cuba, ¿de quién sería la culpa? Del socialismo, por supuesto. El ex beisbolero cubano Óscar Macías que, tras ser sancionado por las autoridades deportivas de la Isla en 2003, emigró en balsa a EEUU, hoy mendiga en las calles… ¿de La Habana? No, de Miami (13). El reguetonero cubano Chocolate MC que, en septiembre, sacó una canción insultando al presidente Miguel Díaz-Canel (14), hoy se encuentra en una prisión de Florida por violencia machista (15). Tan machista y denigrante como los videoclips de este representante de la “disidencia musical cubana” made in Miami (16). Por último, mencionar el caso de Rodel Aguilera-Mederos, camionero cubano condenado en EEUU ¡a 110 años de prisión! por un accidente causado tras un fallo técnico en su camión (17). Es el “estado de derecho” que –nos repiten- no existe…en Cuba.

En EEUU, con solo el 4 % de la población mundial, está el 40% de todas las armas en manos de civiles: 120 por cada cien habitantes (18). Resultado: hay 43.000 muertes al año por dicha causa (19). Y la Asociación Nacional del Rifle se encarga de financiar a quienes, desde el Congreso, defienden que todo siga igual. Entre ellos, legisladores “cubanoamericanos” como Marco Rubio, Carlos Curbelo y Mario Díaz Balart (20). Los mismos que impulsan el bloqueo y piden una intervención en Cuba. Para que, un día, en este país, pueda haber tantas muertes por armas de fuego como en EEUU.

Allí, en la ciudad de San Francisco, se ha declarado el estado de emergencia en el céntrico barrio de Tenderloin, tras el fallecimiento en lo que va de año de 600 personas por sobredosis de fentanilo, y por las elevadas cifras de asaltos y tiroteos (21) (22). ¿Leemos que “el sistema no funciona”? Ahora, imaginen que se tratara de Holguín o La Habana…

Por cierto, según Google, en Cuba –un país del llamado Tercer Mundo y bajo bloqueo- hay una esperanza de vida mayor que en EEUU (23). Que también han sido superados por China donde, en 1960, se vivía, como promedio, 26 años menos que en EEUU (24).



En 2019, el “Índice de Seguridad de Salud Global”, elaborado por equipos expertos vinculados al Centro Johns Hopkins para la Seguridad de Salud y a The Economist (25), colocaba a EEUU como el país mejor preparado del mundo para enfrentar una pandemia (26). Hasta que llegó esa pandemia. Y en el “país mejor preparado” han fallecido ya 817 mil personas (27), casi cuatro veces más –en proporción- que en esa pequeña isla a la que los EEUU limitan el acceso a medicinas y suministros médicos (28). Y que hoy presenta la más baja tasa de letalidad por Covid-19 de toda América: Cuba (29). ¿Qué sistema era el que “no funciona”?