Doce notas y algunas preguntas sobre la comunicación social, la internet y la defensa de Cuba Socialista. Por Adrián E. Cancino Gutiérrez

1. La comunicación siempre ha sido un área de máximo interés y trabajo para la dirección de la Revolución cubana. Fidel y Raúl Castro muchas veces dedicaron palabras y hechos a esta labor. Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, sucesor de estas dos gigantescas figuras en la dirección del estado y el Partido Comunista cubanos resaltó, al inicio de su mandato como entonces presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en el 2018, que la comunicación y su uso por parte de los dirigentes del país sería uno de los tres pilares de la gestión gubernamental que comenzaba, y desde entonces ese tema ha sido una constante en sus intervenciones públicas.

Producto de todo el esfuerzo, tal y como señaló el doctor Roberto Morales Ojeda en el III pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, PCC, celebrado a mediados de diciembre del 2021, se ha elevado la participación de instituciones cubanas y funcionarios del estado cubano y ciudadanos cubanos que defienden la Revolución en las redes sociales de Internet (2). A nuestro modo de ver, ello ha ayudado a derrotar el intento de la contrarrevolución cubana de monopolizar esos espacios para crear una falsa realidad sobre Cuba.

2. Aunque hace solo cinco meses se creó el Instituto de Información y Comunicación Social (3), y la «Política de comunicación social del estado y gobierno cubanos» (4) está publicada desde el 2019, la realidad es que falta aún toda la coherencia necesaria en los esfuerzos comunicacionales estatales, siguen escapando de la necesaria difusión contenidos, mensajes, que se anuncian o se comunican por la máxima dirección de país, y sin embargo no se replican por el entramado de medios nacionales, provinciales y locales, que son varios centenares y que cuentan con una amplia presencia en las diversas redes sociales de Internet. Y pudiera decirse viceversa: Siguen sin llegar a nuestros medios de comunicación del estado y de la sociedad realidades que existen y perviven en Cuba, sean positivas o negativas.

No basta con que el ministro de economía Alejandro Gil magníficamente explique cómo se ha manipulado por los enemigos de la Revolución el tema de la inflación, como el estado cubano sigue sin subir los precios de la electricidad, del gas licuado, de los productos de «la libreta», sin subir el precio del combustible automotor, o de la necesidad de las impopulares tiendas en MLC, esos contenidos deben ser reiterados en diversos formatos y mensajes. No se puede asumir que con decirlo en la Mesa Redonda o el Noticiero Nacional de Televisión, NTV, es suficiente. Ni siquiera con publicarlo en el diario Granma, de tirada limitada y un país donde la enfermedad de un cartero o la falta de combustible deja sin prensa a repartos enteros por varios días, todo ello además en un escenario con múltiples vías de comunicación e información, muy diferente incluso al de hace cinco años, hasta en el número de canales de televisión estatales.

De la inmediatez en la respuesta a las mentiras y manipulaciones que sobre Cuba dia a dia se vierten desde las redes sociales en Internet, particularmente desde alrededor de una veintena de sitios «independientes» pagados con dinero del contribuyente norteamericano, es harina de otro costal, pero una cosa es sencilla: Nuestro periodismo debe ser más de investigación, pero también de anticipación y de réplica rápida, sin dejar de defender a la Revolución. Experiencias hay de sobra incluso en medios provinciales. Y estamos en un país donde hay más de 7 millones de líneas móviles (5) y donde el consumo de datos móviles sigue aumentando. Sobre este punto, un recordatorio: cada información que compartamos en nuestros medios estatales debe verificarse cuidadosamente la fuente, un requisito del buen periodismo tan viejo como profesión.

3. Muestra de la necesidad de mayor coherencia en el tema de la comunicación hacia la sociedad, es que durante los últimos años el estado cubano y sus empresas han trabajado duramente para crear herramientas y sitios en Internet para facilitar la difusión de contenidos y crear espacios para la expresión ciudadana o facilitar el acceso a servicios y bienes a través de estas mismas herramientas, sin embargo, basado en mi propia experiencia como docente de periodismo y comunicación en diversos escenarios, puedo asegurar que muchos ciudadanos cubanos, funcionarios estatales o no, desconocen que cosa es Picta, Ofertas.cu, Cubava.cu…más conocidas son Ecured, Apklis, Todus, pero incluso Ludox (portal de juegos cubanos) o similares siguen siendo desconocidas ¿Por qué no hay anuncios en los horarios estelares de la tv cubana anunciando / promoviendo el uso de estas direcciones de Internet ?.

4. ¿ Conocen nuestros estudiantes de secundaria, preuniversitario, universidad, inmersos ya en ambientes digitales, cuáles son las cuentas en las redes sociales y los sitios webs de sus gobiernos o instituciones locales, de su gobierno central, que aplicaciones usar para plantear quejas, etc ? ¿ Hemos incluido en sus planes de estudio algún contenido relacionado con esto ?

5. La capacitación a quiénes realizan «en la base» la comunicaciòn social del estado y el gobierno cubanos, sigue siendo asignatura pendiente, asi como el necesario compromiso de quienes pudieran realizar esta comunicación y teniendo los recursos entregados por el estado no lo hacen. Hay que tener en cuenta, como explicaba hace unos a meses a una amiga comunicadora de una empresa, que hacer labor ideológica en las redes no es escribir una consigna revolucionaria cada día en el perfil de Facebook de su empresa, sino sencillamente mostrar que hace de bueno esa empresa, quiénes participan en ese buen hacer, como sirven a la sociedad.

6. ¿ Qué empresa cubana que quiera exportar o sencillamente vender sus producciones en el mercado nacional o internacional, o atraer conocimiento desde afuera de las fronteras cubanas puede darse el lujo de prescindir en su plantilla de un comunicador y de no tener una estrategia de comunicación (para no hablar de una de mercadotecnia) ? Se han reestructurado empresas en sectores estratégicos y entre las primeras plazas desaparecidas ha estado el del comunicador de la institución. Y pudiera decirse «esa empresa puede tercerizar la comunicación, eso es, contratar a alguien para que diseñe la campaña que necesitan»…pero ¿ Y la comunicación con el público interno ? ¿ Con el público mixto ?. Siguen existiendo además, directores que no prestan atención a la comunicación externa de su empresa, ni tan siquiera para dar un «me gusta» o compartir en su perfil los contenidos que elabora el comunicador de su empresa para los perfiles de esa empresa en las redes sociales. Incluso, aun hay casos de directivos y funcionarios que confunden su perfil personal con el institucional y publican en el institucional sus cuestiones particulares, descuidando además cualquier previsión que sobre ciberseguridad pueda habérsele siquiera orientado.

7. Sobre lo anterior, la comunicación organizacional, presencial y/o, virtual, no puede ser improvisada a estas «alturas del campeonato». Aunque la comunicación social u organizacional en Internet es bastante barata, en términos de equipamiento, recursos humanos, tiempo, mínimamente requiere de un plan de contenidos, es decir, saber o al menor tener planificado que publicar cada día del año. Tampoco debería ser obra de una sola persona en la organización, pero si llegara a ser ese el caso, en la mayoría de las provincias cubanas hay generalmente una filial de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, ACCS, para capacitar, apoyar, asesorar…ello para no hablar de que hasta en la bien conocida Resolución 60 del Control Interno hay un componente que se llama «Comunicación e Información». Formas superiores serían planes de comunicación, estrategias de comunicación, marketing digital, marketing 4.0, (el marketing no es solo para vender productos o servicios) etc. Como dijo el Che Guevara, un convencido de la importancia de la comunicación como arma del cambio social: » Si piensa que la capacitación es cara, pruebe con la ignorancia» (6). Políticas o indicaciones de «quién publica qué, quién revisa esto, quién responde a las quejas y sugerencias en nuestros perfiles», deben ser también definidas.

8. Si Ud. tiene un perfil de su organización en las redes sociales hay que mantenerlo..pero también hay que atenderlo (que no es lo mismo). No es solo para anunciar todos los dias lo bueno que Ud. hace, es también para recibir opiniones, sugerencias, quejas. Es una verdad que esta es una de las ventajas de la comunicación en las redes informáticas, la rápida retroalimentación. Y hay que tener argumentos de respuesta, aunque la respuesta sea que se toma nota de la queja y se investigará. ¿ Un ataque de insultos de algún enemigo del socialismo cubano? Se responde desde la ética, y caso extremo, bloquéelo. Quién insulta no está dispuesto al diálogo en la inmensa mayoría de los casos.

9. Es necesario ampliar más la información que publicamos en idioma inglés. ¿ Cree Ud. que hay mucha gente hispanohablante que es víctima de las campañas contra Cuba ? Entre quienes hablan el inglés como primera lengua es peor (y la mayor parte de los contenidos en Internet lo siguen siendo en esa lengua). Prácticamente el único sitio web de dominio .cu y fuerte presencia en los buscadores de Internet, y que mantiene cierta constancia en la información diaria sobre Cuba en su versión en inglés es Prensa Latina. Amén de la necesidad de traductores que sean «nativos» del idioma inglés, prácticamente los únicos que «twittean» (por ejemplo) sobre Cuba, desde Cuba, en idioma inglés, son alrededor de una docena de compañeros de nuesto Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay mucha gente solidaria con Cuba, o ansiosos por saber de Cuba…que no leen o hablan el español. Hay redes sociales con mucho desarrollo como Reddit, que protejen mucho la privacidad, donde el idioma que domina, es el inglés.

10. Los portales del ciudadano a nivel provincial y municipal son ya una realidad desde hace un buen tiempo, pero su actualización diaria, que corre en muchos casos a cuenta de pequeños equipos que además dependen de las informaciones que deben tributar otros organismos, dista aún mucho de ser perfecta. Ha llegado la hora, además, de hacer realidad en los portales municipales, el que los ciudadanos cubanos pueden tener acceso en detalle a la gestiòn de su gobierno local, incluso del presupuesto municipal, (¿ Qué es lo planificado ? ¿Qué escuelas, viales, consultorios, se repararán?) en línea con lo que está plasmado en la constitución vigente de mayor autonomía en los municipios, y algo mucho más amplio: Una mayor democracia popular y el control popular. No debe bastar con «lo clásico» del delegado de circunscripción informando a demanda de sus votantes en una asamblea de rendición de cuentas si su calle puede repararse en el año o se queda para el año que viene, o una nota informativa más o menos extensa en el periódico provincial de cuanto se va a gasta en salud, educación y seguridad social…en la provincia.

11. El compartir contenidos en las cuentas de otras instituciones, comunidades, redes sociales, debe ser también la práctica y no la excepción. En el último año se han desarrollado en el ambiente de las redes digitales de Internet varias comunidades de internautas cubanos que dialogan sobre su realidad cada día, y crean o difunden contenidos. Han logrado experiencias novedosas como audiochats con personalidades nacionales o extranjeras sobre la realidad cubana o internacional, y realización de actividades en la esfera real, desde donaciones de sangre a encuentros nacionales. Son experiencias positivas que merecen ser estudiadas y replicadas. Pero el espacio digital que Ud. funde, reiteramos, debe defenderse y no dejar su mantenimiento o administración a la «buena de Dios». Como es sabido, espacio sobre Cuba que Ud. ceda, se lo ocupan.

12. Este es un análisis que parte de experiencias personales, como docente de comunicación y periodismo por casi dos décadas; por más de 20 años, en la construcción de sitios webs para medios de prensa y organismos del estado cubano, y de la revisión diaria de sitios cubanos y de la presencia de Cuba en las redes sociales de internet, durante mucho tiempo pero con más énfasis en todo el 2021.

Referencias

(1) Transcripción de la entrevista concedida por el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel a Telesur

http://www.cubadebate.cu/especiales/2018/09/19/transcripcion-de-la-entrevista-concedida-por-el-presidente-cubano-miguel-diaz-canel-a-telesur/

(2) Roberto Morales Ojeda, secretario de organización y cuadros del Partido Comunista de Cuba, PCC, en sesión del III pleno del Comité Central del PCC, resumen transmitido por el programa Mesa Redonda, 28 de diciembre del 2021.

(3) Se crea en Cuba el Instituto de Información y Comunicación Social (+Video)

https://www.mep.gob.cu/es/noticia/se-crea-en-cuba-el-instituto-de-informacion-y-comunicacion-social-video

(4) ¿Qué Política se plantean el Estado y el Gobierno para la Comunicación Social?

http://www.cubadebate.cu/especiales/2019/07/17/politica-de-comunicacion-social-del-estado-y-el-gobierno-cubanos/

(5) Alcanza Cuba los siete millones de líneas móviles

http://www.acn.cu/cuba/88524-alcanza-cuba-los-siete-millones-de-lineas-moviles

(6) Se está acercando un día feliz