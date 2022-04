Pocho, hermano y maestro. Por Iroel Sánchez

La única vez que conversé con Mario Benedetti, me preguntó por varios de sus amigos cubanos, pero fue inevitable detenernos en Ambrosio Fornet, le hablé con entusiasmo del honor de su amistad y del extraordinario colaborador que teníamos en él. Imborrables me quedaron grabadas las palabras admiradas del escritor uruguayo: «Pocho es muy inteligente». Cuando luego se lo relaté al elogiado, recuerdo que me dijo «Mario es muy generoso».



Pero sí, Pocho era muy inteligente, y también generoso, sabio, patriota e informado de lo humano y lo divino.

Con tanto que leer de gente ilustre y brillante conocida y cercana, nunca estuvo ausente para una solicitud del amigo, y la sorpresa y el honor de su lectura atenta y profunda nunca regateó tampoco el elogio que creyó justo.



No fue por él que supe de un día en que, siempre amable y sonriente, tuvo una reacción tajante: «Iroel es mi hermano, de él no se habla mal aquí». Había reconocido su dignidad cuando empezando yo a trabajar en el Instituto del Libro, coincidimos en la librería de los bajos con un escritor que días antes había hecho una declaración oportunista, Pocho lo increpó: «fulano, ¿cómo es eso que dijiste?»

O cuando, presente en la Feria del Libro de Santo Domingo, y teniendo al Presidente de República Dominicana delante, admirado lector de su obra, lo único que le solicitó fue ir a Baní, el poblado donde nació Máximo Gómez.



Por las más reciente conversaciones con Silvia, su compañera de toda la vida, cubana cultísima y brillante, sabíamos que su salud ya se deterioraba aceleradamente, pero no por esperada esta noticia fatal, es menos doloroso saber de su fallecimiento. Alguien querido y bueno nos faltará a partir de hoy.

Gracias por todo, Pocho, maestro y hermano.