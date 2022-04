Lo que hacen el gobierno y la prensa de EE.UU. con un verdadero manifestante pacífico (+video). Por Cubainformación

– Basado en un texto de Cuaderno Sandinista.- Brian Wilson fue oficial de la Fuerza Aérea de EEUU en la guerra de Vietnam. Los horrores vividos cambiaron su forma de pensar y su vida. Se convirtió en un activista por la paz y el FBI y la CIA lo investigaron, durante años, por “terrorista”.

Durante la década de los años 80, Nicaragua sufrió una terrible guerra sucia por parte del Gobierno de Ronald Reagan, y Wilson se unió a la solidaridad con la Revolución Sandinista.

El 1 de septiembre de 1987, tomó parte en una acción de resistencia no violenta en California, a las afueras de la Estación Naval de Armas de Concord. Se sentó en las vías para detener un tren con armas destinadas a la Contra nicaragüense.

Cincuenta activistas, testigos de apoyo al acto, tenían asumido su arresto por desobediencia civil, tal como establecía la ley.

Pero no preveían que el tren acelerara su velocidad. El conductor había recibido una orden expresa: no detenerse. El convoy destrozó las piernas de Wilson, que las perdió para siempre. Sufrió 19 fracturas de huesos y de cráneo.

El activista recibió entonces la Medalla Augusto César Sandino. Y, muy recientemente, en 2020, fue de nuevo condecorado en la Asamblea Nacional de Nicaragua, como “exponente vivo de sacrificio por la paz” y “contra la política intervencionista del imperialismo yanqui”.

Pero Brian Wilson jamás es invitado a los platós de televisión, ni de EEUU ni de Europa. Tampoco es de interés de diarios como The New York Times. Porque su mensaje no ha cambiado en estos 35 años: el Gobierno de EEUU –sostiene- es el mayor peligro para la paz, la soberanía y la democracia en el mundo.