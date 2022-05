Pataletas y mentiras contra acuerdo de salud Cuba-México (+ video). Por José Manzaneda

El anuncio del Gobierno de México de que contratará 500 profesionales médicos de Cuba ha desatado la furia de la élite médica, la derecha política y los medios mexicanos (1).

Que repiten los mismos argumentos espurios que destruyeron anteriores acuerdos médicos de Cuba en Bolivia (2), Ecuador (3) o Brasil (4).

Primero. Que “El gobierno debe contratar a médicos mexicanos, no a cubanos” (5), porque “en nuestro país hay médicos desempleados” (6). Pura demagogia. Porque los equipos cubanos atenderán a población de las montañas del estado de Guerrero, donde no se cubren, con personal local, las ofertas de empleo (7). Ocurrió lo mismo en Brasil: Cuba integró el programa Mais Médicos en favelas urbanas y la Amazonía, a donde no quisieron ir profesionales del país (8).

El segundo argumento es el del Gobierno de EEUU: que La Habana exporta “médicos esclavos”, “trabajo forzoso” y “mano de obra explotada” (9), al obtener un porcentaje importante del pago realizado por el gobierno receptor, en este caso México. Lo que sería –leemos- un “negocio” para “financiar su dictadura” (10).

Expliquemos esto una vez más. Cuba, país bajo bloqueo económico, obtiene, mediante acuerdos médicos de cooperación Sur-Sur, ciertos fondos que le permiten sostener su sistema público de salud y también su cooperación en países más pobres (11).

Inventar de esto un supuesto “negocio” persigue dos cosas. Una, destruir un peligroso mensaje para la derecha: que Cuba, como potencia médica, es capaz de llevar –aún en condiciones de guerra- atención sanitaria a millones de personas vulnerables, desatendidas por décadas de neoliberalismo. Y dos, lanzar un nuevo misil contra la economía cubana, como los que han destruido las remesas, las inversiones o la entrada de combustible (12).

Para divulgar el relato del “negocio” con “trabajo médico esclavo”, el Gobierno de EEUU sostiene, con subvenciones de sus agencias NED y USAID, a decenas de sitios digitales “anticastristas” (13). Periodistas de estos medios, a su vez, publican en la prensa corporativa internacional. Es el caso de Camila Acosta, pagada por Cubanet mediante fondos de Washington y que, a su vez, publica en el diario español ABC (14).

Pero es importante que el relato simule ser una denuncia de la sociedad civil. Para ello, la Casa Blanca financia a las ONG que fabrican sus informes contra Cuba. Una de ellas es la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami (15). Otra es Prisoners Defenders, con sede en Madrid que, a pesar de que oculta sus fuentes de financiamiento, en opinión de varios analistas consultados, recibiría desde hace años, por vía indirecta, fondos gubernamentales de EEUU (16).

Estos sostienen a más de 40 fundaciones, medios y colectivos dedicados, específicamente, a la guerra política o económica contra Cuba (17). Desde 2019 existe, incluso, una partida específica de subvenciones USAID para atacar las misiones médicas cubanas (18).

Recordemos que entre 2006 –cuando George W. Bush lo inaugura- y 2016 –cuando Obama lo suspende- funcionó un programa llamado “Cuban Medical Professional Parole”, por el que las embajadas de EEUU, en todo el mundo, ofrecían asilo político y oportunidades de trabajo al personal sanitario cubano cooperante (19). Quienes se vendieron –una exigua minoría- aportan hoy –bajo anonimato- los testimonios para los informes contra Cuba (20). En los que –por supuesto- no figuran ni las opiniones ni las experiencias de la inmensa mayoría de cooperantes que no aceptaron el chantaje. Estos informes, una vez divulgados en los medios como supuestas “investigaciones” independientes, son la herramienta de coerción de la Casa Blanca para presionar a otros gobiernos y para legitimar nuevas sanciones contra el pueblo cubano.

En su último informe contra las misiones médicas cubanas, publicado en abril de 2022, la organización Prisioners Defenders reconocía que su objetivo es acabar –palabras textuales- con una “colosal cuantía de divisas” que son “el mayor ingreso del régimen” (21). No aportaba una sola evidencia de que estos fondos se dediquen a otra cosa que a la declarada: sostener hospitales y comprar medicamentos. Pero aseguraba, como prueba de fe que, “con tanto dinero en juego, (…) es de suponer que los implicados tendrán parte del botín”.

¿Cómo que “es de suponer”? ¿Dónde están las pruebas, señor D. Javier Larrondo, presidente de Prisioners Defenders (22)? Por cierto, ¿cuándo publicará las fuentes de ingreso de su organización, incluyendo el origen de los fondos de sus donantes?

