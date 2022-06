Si no pasa en Cuba no se vale (+ video). Por José Manzaneda

En lo que va de año, en EEUU, se han producido 245 tiroteos masivos (1). Recientemente, en una escuela primaria de Uvalde (Texas), fueron asesinados 19 niños y niñas y dos profesoras (2). Y en un supermercado de Buffalo (Nueva York), un supremacista asesinó a 10 personas negras (3). ¿Se imaginan cómo contaría esto la prensa si un solo caso similar ocurriera en Cuba?



Aunque les sorprenda, Cuba y los tiroteos en EEUU tienen algo en común. Porque quienes impiden allí el control sobre la venta de armas recibiendo, para ello, grandes donaciones de la Asociación Nacional del Rifle (4), son los senadores cubanoamericanos de ultraderecha Ted Cruz y Marco Rubio (5). Los mismos que impulsan cada medida de asfixia económica contra Cuba (6).

Asfixia y sanciones que apenas menciona la prensa cuando nos habla del desabastecimiento en la Isla (7). Hoy, en los supermercados de EEUU, que es una potencia económica gracias al expolio internacional que practica, hay desabastecimiento de leche de fórmula para bebés (8). Todo porque Abbot, la empresa que monopoliza el mercado, ha cerrado una planta de producción tras un caso de contaminación que provocó la muerte de dos bebés. ¿Leeremos que la culpa la tiene… el capitalismo?

2021 fue, en EEUU, el año con más muertes por sobredosis de droga: más de 100 mil (9). ¿Dirán también que es culpa del “sistema”?

En marzo se producía un hito en el derecho a la libertad sindical en EEUU: venciendo el miedo a las represalias, se creó el primer sindicato en un almacén de la compañía Amazon (10). Hace unos días, otra gran empresa, Starbucks, en respuesta a una afrenta semejante, la creación de un sindicato en una de sus tiendas en Nueva York, ha respondido… cerrándola (11).

Hablemos de tortura. El psicólogo James E. Mitchell, colaborador en el llamado programa de “interrogatorios mejorados” de la CIA, es decir, en las torturas en sus cárceles secretas, acaba de acusar a Gina Haspel, quien fuera directora de la Agencia con Donald Trump, de participar en varias sesiones de “waterboarding” o ahogamiento simulado de detenidos (12). Pero la prensa insiste en que donde se violan los derechos humanos es… en Cuba (13).

El ejército de Israel ha asesinado a decenas de periodistas (14). En mayo cayeron abatidas por las balas dos reporteras palestinas: Ghufran Warasne, locutora de una radio local (15), y Shireen Abu Aqleh, corresponsal de Al Jazeera (16). En el funeral de esta última, la policía israelí arremetió a golpes contra quienes portaban su ataúd (17), arrestando incluso a uno de ellos (18). Hace unos días, en Gaza, se presentaba una exposición de título elocuente, “Tengo 22 años, perdí a 22 personas”, de la joven pintora palestina Zainab Al-Kulak que, en mayo de 2021, perdió a 22 personas de su familia, incluida su madre y tres hermanos, en un bombardeo israelí (19). Aquella ofensiva duró 11 días y mató a 261 personas, 67 de ellas menores (20). Nada que indigne a los medios occidentales o provoque sanciones como las impuestas a Rusia en todos los ámbitos. Hace unos días, en aplicación de estas sanciones, la UEFA suspendió el partido de fútbol Israel-Rusia de la Liga de Naciones, dando la victoria automática ¡a Israel! (21). ¿Han leído un solo editorial que denuncie semejante acto de cinismo y doble rasero?

Y más asesinatos de periodistas. ¿En Cuba? No, en Chile. La reportera Francisca Sandoval moría dos semanas después de ser tiroteada en los actos por el Primero de mayo en la capital de su país (22).

No hay espacio mediático al que no llegue la propaganda de guerra contra Rusia. “Planeta Futuro”, el suplemento del diario El País dedicado a temas de cooperación y desarrollo sostenible, publicaba un reportaje titulado “Refugio en la costura: las voluntarias de Ucrania confeccionan chalecos para enviarlos al frente de batalla”, un libelo en favor del ejército de Kiev (23). Ese que, recordemos, integra, de manera legal y reconocida, milicias neonazis. Otro reportaje de la sección nos explicaba “lo que deben hacer los ricos para ayudar al mundo” porque –leemos- para “acabar con la pobreza mundial o frenar el cambio climático, el 1% debería pagar mucho, pero no pueden hacerlo solos” (24). Claro, pobrecitos, debemos ayudarlos. A Bill Gates, por ejemplo, cuya Fundación es la que –curiosamente- paga esta sección “Planeta Futuro”, del diario “progresista” El País (25).

Y para acabar el programa, una celebración: la Reina de Inglaterra ha cumplido 70 años en el trono (26), ganando las elecciones… ¿cada cuántos años? En fin… ¡no seamos quisquillosos con la democracia!

