11 de julio: El análisis de los derrotados. Por Ernesto Estévez Rams

No es en Cuba donde hay crisis de gobernabilidad. No es en Cuba donde ocurre el asesinato político. No es Cuba donde los indígenas marchan a la capital. No es Cuba donde se asaltan palacios presidenciales y el jefe de estado sale huyendo por el aeropuerto. No es Cuba donde asesinan niños en las escuelas. No es en Cuba donde se le quita a la mujer el derecho a decidir sobre su vida. No es en Cuba donde la ONU estudia declarar una emergencia alimentaria.