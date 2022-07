El fin de la civilización occidental: por qué carece de resiliencia y qué ocupará su lugar. Por Michael Hudson

Transcripción de la conferencia que Michael Hudson, profesor e investigador de Economía en la Universidad de Missouri, Kansas City, e investigador asociado en el Instituto de Economía Levy de Bard College, impartió el 11 de julio de 2022 en la Universidad Global de China.

(Traducción y corrección: Juan Alfonso Fernández González)

El mayor desafío que enfrentan las sociedades siempre ha sido cómo llevar a cabo el comercio y el crédito sin permitir que los comerciantes y acreedores ganen dinero explotando a sus clientes y deudores. Toda la antigüedad reconocía que el impulso de adquirir dinero es adictivo y, de hecho, tiende a ser explotador y, por lo tanto, socialmente perjudicial. Los valores morales de la mayoría de las sociedades se oponían al egoísmo, sobre todo en forma de avaricia y adicción a la riqueza, que los griegos llamaban philarguria: amor al dinero, plata-manía. Los individuos y las familias que se entregaban al consumo conspicuo tendían a ser condenados al ostracismo, porque se reconocía que la riqueza a menudo se obtenía a expensas de los demás, especialmente de los débiles.

El concepto griego de hibris, (“arrogancia desmesurada”), involucraba un comportamiento egoísta que causaba daño a otros. La avaricia y la codicia debían ser castigadas por la diosa de la justicia Némesis, que tenía muchos antecedentes del Cercano Oriente, como Nanshe de Lagash en Sumeria, protegiendo a los débiles contra los poderosos, al deudor contra el acreedor.

Esa protección es lo que se esperaba que los gobernantes proporcionaran al servir a los dioses. Es por eso que los gobernantes estaban imbuidos de suficiente poder para proteger a la población de ser reducida a la dependencia de la deuda y el vasallaje. Los caciques, reyes y templos estaban a cargo de asignar el crédito y las tierras de cultivo para permitir a los pequeños propietarios servir en el ejército y proporcionar mano de obra jornalera. Los gobernantes que se comportaban egoístamente eran susceptibles de ser destituidos, o sus súbditos podían huir, o apoyar a los líderes rebeldes o atacantes extranjeros que prometían cancelar las deudas y redistribuir la tierra de manera más equitativa.

La función más básica de la realeza del Cercano Oriente era proclamar el misharumand andurarum («orden económico»), las cancelaciones de deudas, repetidas en el Año Jubilar del judaísmo. No había «democracia» en el sentido de que los ciudadanos eligieran a sus líderes y administradores, sino que la «realeza divina” estaba obligada a lograr el objetivo económico implícito de la democracia de «proteger a los débiles de los poderosos».

El poder real estaba respaldado por templos y sistemas éticos o religiosos. Las principales religiones que surgieron a mediados del primer milenio antes de Cristo, las de Buda, Lao-Tzu y Zoroastro, sostenían que los deseos personales debían estar subordinados a la promoción del bienestar general y la ayuda mutua.

Lo que no parecía probable hace 2500 años era que una aristocracia militarista conquistaría el mundo occidental. Al crear lo que se convirtió en el Imperio Romano, una oligarquía tomó el control de la tierra y, a su debido tiempo, del sistema político. Abolió la autoridad real o cívica, trasladó la carga fiscal a las clases bajas y endeudó a la población y la industria.

Esto se hizo sobre una base puramente oportunista. No hubo ningún intento de defender esto ideológicamente. No había ningún indicio de que un Milton Friedman arcaico emergiera para popularizar un nuevo orden moral radical que celebrara la avaricia al afirmar que la codicia es lo que impulsa a las economías hacia adelante, no hacia atrás, convenciendo a la sociedad de dejar la distribución de la tierra y el dinero al «mercado» controlado por corporaciones privadas y prestamistas de dinero en lugar de la regulación comunalista por parte de los gobernantes de palacio y los templos, o por extensión, el socialismo de hoy. Los palacios, templos y gobiernos cívicos eran acreedores. No se vieron obligados a pedir prestado para funcionar, por lo que no estaban sujetos a las demandas políticas de una clase de acreedores privados.

Pero endeudar a la población, la industria e incluso los gobiernos con una élite oligárquica es precisamente lo que ha ocurrido en Occidente, que ahora está tratando de imponer en todo el mundo la variante moderna de este régimen económico basado en la deuda, el capitalismo financiero neoliberal centrado en Estados Unidos. De eso se trata la Nueva Guerra Fría de hoy.

Según la moralidad tradicional de las primeras sociedades, Occidente, que comenzó en Grecia clásica e Italia alrededor del siglo VIII a. C., era bárbaro. De hecho, Occidente estaba en la periferia del mundo antiguo cuando los comerciantes sirios y fenicios trajeron del Cercano Oriente la idea de la deuda con intereses a sociedades que no tenían tradición real de cancelaciones periódicas de deuda. La ausencia de una fuerte administración por parte del poder palaciego y del templo permitió que surgieran oligarquías acreedoras en todo el mundo mediterráneo.

Grecia terminó siendo conquistada primero por la Esparta oligárquica, luego por Macedonia y finalmente por Roma. Es el avaricioso sistema legal pro-acreedor de este último el que ha dado forma a la civilización occidental posterior. Hoy en día, un sistema financiarizado de control oligárquico cuyas raíces conducen a Roma está siendo apoyado y, de hecho, impuesto por la nueva diplomacia de Guerra Fría, la fuerza militar y sanciones económicas de los Estados Unidos, a los países que buscan resistirla.

La toma de poder por la Oligarquía de la Antigüedad Clásica.

Para comprender cómo se desarrolló la civilización occidental de una manera que contenía las semillas fatales de su propia polarización económica, declive y caída, es necesario reconocer que cuando la Grecia clásica y Roma aparecen en el registro histórico, una Edad Oscura había interrumpido la vida económica desde el Cercano Oriente hasta el Mediterráneo oriental desde 1200 hasta aproximadamente 750 aC. El cambio climático aparentemente causó una despoblación severa, que puso fin a las economías palatinas del lineal B de Grecia y la vida volvió al nivel local durante este período.

Algunas familias crearon autocracias similares a la mafia al monopolizar la tierra y atar el trabajo de mano de obra por diversas formas de vasallaje coercitivo y deuda. Sobre todo estaba el problema de la deuda con intereses que los comerciantes del Cercano Oriente habían traído a las tierras del Egeo y el Mediterráneo, sin el correspondiente control de las cancelaciones de la deuda real.

De esta situación surgieron “tiranos” reformadores griegos en los siglos 7 y 6 aC desde Esparta hasta Corinto, Atenas y las islas griegas. Según los informes, la dinastía Cypselid en Corinto y nuevos líderes similares en otras ciudades cancelaron las deudas que mantuvieron a los vasallos esclavizados en la tierra, redistribuyeron esta tierra a la ciudadanía y emprendieron gastos de infraestructura pública para construir el comercio, abriendo el camino para el desarrollo cívico y los rudimentos de la democracia. Esparta promulgó austeras reformas «licurguianas» contra el consumo conspicuo y el lujo. La poesía de Arquíloco en la isla de Paros y Solón de Atenas denunció el impulso por la riqueza personal como adictivo, lo que llevó a la arrogancia a herir a otros, para ser castigado por la diosa de la justicia Némesis. El espíritu era similar al babilónico, judaico y otras religiones morales.

Roma tuvo siete reyes legendarios (753-509 aC), que se dice que atrajeron a los inmigrantes e impidieron que una oligarquía los explotara. Pero las familias adineradas derrocaron al último rey. No había un líder religioso que controlara su poder, ya que las principales familias aristocráticas controlaban el sacerdocio. No había líderes que combinaran la reforma económica doméstica con una escuela religiosa, y no había una tradición occidental de cancelaciones de deudas como la que Jesús abogaría al tratar de restaurar el Año Jubilar a la práctica judaica. Había muchos filósofos estoicos, y los sitios anfictiónicos religiosos como Delfos y Delos expresaban una religión de moralidad personal para evitar la arrogancia.

Los aristócratas de Roma crearon una constitución y un Senado antidemocráticos, y leyes que hicieron irreversible la servidumbre por deudas, y la consiguiente pérdida de tierras. Aunque la ética «políticamente correcta» era evitar participar en el comercio y los préstamos de dinero, esta ética no impidió que surgiera una oligarquía para apoderarse de la tierra y reducir a gran parte de la población a la esclavitud. En el siglo 2 aC Roma conquistó toda la región mediterránea y Asia Menor, y las corporaciones más grandes fueron los publicanos recaudadores de impuestos, que se dice que saquearon las provincias de Roma.

Siempre ha habido formas para que los ricos actúen santurronamente en armonía con la ética altruista de “evitar la codicia comercial” al tiempo que se enriquecen. Los ricos de la antigüedad occidental pudieron llegar a un acuerdo con tal ética evitando los préstamos directos y el comercio ellos mismos, asignando este «trabajo sucio» a sus esclavos u hombres libres, y gastando los ingresos de tales actividades en filantropía conspicua (que se convirtió en un espectáculo esperado en las campañas electorales de Roma). Y después de que el cristianismo se convirtió en la religión romana en el siglo 4 dC, el dinero fue capaz de comprar la absolución mediante donaciones a la Iglesia, adecuadamente generosas.

El legado de Roma y el imperialismo financiero de Occidente

Lo que distingue a las economías occidentales de las anteriores sociedades del Cercano Oriente y de la mayoría de las sociedades asiáticas es la ausencia de alivio de la deuda para restablecer el equilibrio en toda la economía. Cada nación occidental ha heredado de Roma los principios favorables a los acreedores de la deuda que priorizan los reclamos de los acreedores y legitiman la transferencia permanente a los acreedores de la propiedad de los deudores incumplidores. Desde la antigua Roma hasta la España de los Habsburgo, la Gran Bretaña imperial y los Estados Unidos, las oligarquías occidentales se han apropiado de los ingresos y la tierra de los deudores, al tiempo que transfieren los impuestos a la mano de obra y la industria. Esto ha causado la austeridad interna y ha llevado a las oligarquías a buscar la prosperidad a través de la conquista extranjera, para obtener de los extranjeros lo que no está siendo producido por las economías nacionales endeudadas y sujetas a principios legales pro-acreedores que transfieren tierras y otras propiedades a una clase rentista.

España en el siglo 16 saqueó vastos cargamentos de plata y oro del Nuevo Mundo, pero esta riqueza fluyó a través de sus manos, disipándose en la guerra en lugar de ser invertida en la industria nacional. Con una economía profundamente desigual y polarizada profundamente endeudada, los Habsburgo perdieron su antigua posesión, la República Holandesa, que prosperó como la sociedad menos oligárquica y una que derivaba más poder como acreedor que como deudor.

Gran Bretaña siguió un ascenso y una caída similares. La Primera Guerra Mundial lo dejó con pesadas deudas de armas con su propia ex colonia, los Estados Unidos. Imponiendo la austeridad antilaboral en el país al tratar de pagar estas deudas, el área de la libra esterlina de Gran Bretaña se convirtió posteriormente en un satélite del dólar estadounidense bajo los términos del préstamo y arrendamiento estadounidense en la Segunda Guerra Mundial y el préstamo británico de 1946. Las políticas neoliberales de Margaret Thatcher y Tony Blair aumentaron drásticamente el costo de la vida al privatizar y monopolizar la vivienda pública y la infraestructura, eliminando la antigua competitividad industrial de Gran Bretaña al aumentar el costo de la vida y, por lo tanto, los niveles salariales.

Estados Unidos ha seguido una trayectoria similar de extralimitación imperial a costa de su economía doméstica. Su gasto militar en el extranjero desde 1950 en adelante obligó al dólar a dejar el oro en 1971. Ese cambio tuvo el beneficio imprevisto de marcar el comienzo de un «estándar del dólar» que ha permitido a la economía de los Estados Unidos y su diplomacia militar obtener una ventaja sobre el resto del mundo, al aumentar la deuda en dólares a los bancos centrales de otras naciones sin ninguna restricción práctica.

La colonización financiera de la Unión Postsoviética en la década de 1990 por la «terapia de choque» de los regalos de privatización, seguida de la admisión de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001, con la expectativa de que China, como la Rusia de Yeltsin, se convirtiera en una colonia financiera de los Estados Unidos, llevó a la economía de Estados Unidos a desindustrializarse al trasladar el empleo a Asia. El tratar de forzar la sumisión al control de los Estados Unidos mediante la inauguración de la Nueva Guerra Fría de hoy ha llevado a Rusia, China y otros países a romper con el sistema de comercio e inversión dolarizado, dejando a los Estados Unidos y la OTAN en Europa sufriendo austeridad y profundizando la desigualdad de la riqueza a medida que los índices de deuda se disparan para los individuos, las corporaciones y los organismos gubernamentales.

Hace solo una década, el senador John McCain y el presidente Barack Obama caracterizaron a Rusia como una simple estación de servicio de combustible con bombas atómicas. Eso también podría decirse ahora de los Estados Unidos, que basan su poder económico mundial en el control del comercio de petróleo de Occidente, mientras que sus principales excedentes de exportación son los cultivos agrícolas y las armas. La combinación del apalancamiento de la deuda financiera y la privatización ha hecho de Estados Unidos una economía de alto costo, perdiendo su antiguo liderazgo industrial, al igual que lo hizo Gran Bretaña. Estados Unidos ahora está tratando de vivir principalmente de las ganancias financieras (intereses, ganancias de la inversión extranjera y creación de crédito del banco central para inflar las ganancias de capital) en lugar de crear riqueza a través de su propio trabajo e industria. Sus aliados occidentales buscan hacer lo mismo. Eufemizan este sistema dominado por Estados Unidos como «globalización», pero es simplemente una forma financiera de colonialismo, respaldada con la habitual amenaza militar de la fuerza y el «cambio de régimen» encubierto para evitar que los países se retiren del sistema.

Este sistema imperial basado en los Estados Unidos y la OTAN busca endeudar a los países más débiles y obligarlos a entregar el control de sus políticas al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Obedecer el «consejo» neoliberal antilaboral de estas instituciones conduce a una crisis de deuda que obliga al tipo de cambio del país deudor a depreciarse. El FMI luego los «rescata» de la insolvencia con la «condicionalidad» de que vendan el dominio público y transfieran los impuestos de los ricos (especialmente los inversores extranjeros) a los trabajadores.

La oligarquía y la deuda son las características definitorias de las economías occidentales. El gasto militar extranjero de Estados Unidos y las guerras casi constantes han dejado su propio tesoro profundamente en deuda con los gobiernos extranjeros y sus bancos centrales. Por lo tanto, Estados Unidos sigue el mismo camino por el cual el imperialismo de España dejó a la dinastía de los Habsburgo en deuda con los banqueros europeos, y la participación de Gran Bretaña en dos guerras mundiales con la esperanza de mantener su posición mundial dominante la dejó en deuda y puso fin a su antigua ventaja industrial. La creciente deuda externa de Estados Unidos ha sido sostenida por su privilegio de «moneda clave» de emitir su propia deuda en dólares bajo el «estándar del dólar» sin que otros países tengan ninguna expectativa razonable de ser pagados, excepto en más «dólares de papel».

Esta riqueza monetaria ha permitido a la élite gerencial de Wall Street aumentar los gastos generales rentistas de Estados Unidos mediante la financiarización y la privatización, aumentando el costo de vida y de hacer negocios, tal como ocurrió en Gran Bretaña bajo las políticas neoliberales de Margaret Thatcher y Tony Blair. Las empresas industriales han respondido trasladando sus fábricas a economías de bajos salarios para maximizar las ganancias. Pero a medida que Estados Unidos se desindustrializa con la creciente dependencia de las importaciones de Asia, la diplomacia estadounidense está persiguiendo una Nueva Guerra Fría que está impulsando a las economías más productivas del mundo a desacoplarse de la órbita económica de Estados Unidos.

El aumento de la deuda destruye las economías cuando no se utiliza para financiar nuevas inversiones de capital en medios de producción. La mayor parte del crédito occidental hoy en día se crea para inflar los precios de las acciones, los bonos y los bienes raíces, no para restaurar la capacidad industrial. Como resultado de este enfoque de deuda sin producción, la economía doméstica de estados Unidos se ha visto abrumada por la deuda con su propia oligarquía financiera. A pesar del almuerzo gratis de la economía de Estados Unidos en forma de continuo aumento de su deuda oficial con los bancos centrales extranjeros, -sin perspectivas visibles de que se pague su deuda internacional o interna-, su deuda continúa expandiéndose y la economía se ha vuelto aún más apalancada en la deuda. Estados Unidos se ha polarizado con una riqueza extrema concentrada en la parte superior, mientras que la mayor parte de la economía está profundamente endeudada.

El fracaso de las democracias oligárquicas para proteger a la población endeudada en general

Lo que ha hecho que las economías occidentales sean oligárquicas es su incapacidad para proteger a la ciudadanía de ser empujada a la dependencia de una clase acreedora poseedora de propiedades. Estas economías han mantenido las leyes de deuda basadas en los acreedores de Roma, sobre todo la prioridad de los créditos de los acreedores sobre la propiedad de los deudores. El acreedor Uno por Ciento se ha convertido en una oligarquía políticamente poderosa a pesar de las reformas políticas democráticas nominales que amplían los derechos de voto. Las agencias reguladoras gubernamentales han sido capturadas y el poder fiscal se ha hecho regresivo, dejando el control económico y la planificación en manos de una élite rentista.

Roma nunca fue una democracia. Y en cualquier caso, Aristóteles reconoció que las democracias evolucionaban más o menos naturalmente hacia las oligarquías, que afirman ser democráticas para fines de relaciones públicas mientras pretenden que su concentración de riqueza cada vez más alta es todo para bien. La retórica de goteo de hoy pretende caracterizar a los bancos y gerentes financieros como dirigiendo los ahorros de la manera más eficiente para producir prosperidad para toda la economía, no solo para ellos mismos.

El presidente Biden y sus neoliberales del Departamento de Estado acusan a China y a cualquier otro país que busque mantener su independencia económica y autosuficiencia de ser «autocráticos». Su prestidigitación retórica yuxtapone la democracia a la autocracia. Lo que llaman «autocracia» es un gobierno lo suficientemente fuerte como para evitar que una oligarquía financiera pro-occidental endeude a la población con sigo misma, y luego arrebate sus tierras y otras propiedades poniéndolas en sus propias manos y en las de sus patrocinadores estadounidenses y extranjeros.

La contradicción orwelliana de llamar a las oligarquías «democracias» es complementada por la definición de “mercado libre” como uno que es libre para la búsqueda de rentas financieras. La diplomacia respaldada por Estados Unidos ha endeudado a los países, obligándolos a vender el control de su infraestructura pública y convertir las «cúspides» de sus economías en oportunidades para extraer rentas monopólicas.

Esta retórica de autocracia contra democracia es similar a la retórica que las oligarquías griegas y romanas usaron cuando acusaron a los reformadores democráticos de buscar la «tiranía» (en Grecia) o el «reinado» (en Roma). Fueron los «tiranos» griegos quienes derrocaron a las autocracias mafiosas en los siglos 7 y 6 a.C., allanando el camino para los despegues económicos y protodemocráticos de Esparta, Corinto y Atenas. Y fueron los reyes de Roma quienes construyeron su ciudad-estado ofreciendo la tenencia de la tierra a los ciudadanos para su sustento. Esa política atrajo a inmigrantes de ciudades-estado italianas vecinas cuyas poblaciones estaban siendo forzadas a la servidumbre por deudas.

El problema es que las democracias occidentales no han demostrado ser capaces de evitar que surjan oligarquías y la polarización de la distribución del ingreso y la riqueza. Desde Roma, las «democracias» oligárquicas no han protegido a sus ciudadanos de los acreedores que buscan apropiarse de la tierra, su rendimiento en forma de renta y tomar el dominio público para sí mismos.

Si nos preguntamos quién está promulgando y haciendo cumplir las políticas que buscan controlar la oligarquía para proteger el sustento de los ciudadanos, la respuesta es que esto lo hacen los estados socialistas. Solo un Estado fuerte tiene el poder de controlar a una oligarquía financiera y que busca rentas. La embajada china en Estados Unidos demonizó esto en su respuesta a la descripción del presidente Biden de China como una autocracia:

“Aferrándose a una mentalidad de la Guerra Fría y la lógica de la hegemonía, Estados Unidos persigue la política de bloque, inventa la narrativa de «democracia versus autoritarismo\ … y aumenta las alianzas militares bilaterales, en un claro intento de contrarrestar a China.

Guiado por una filosofía centrada en las personas, desde el día en que se fundó … el Partido ha estado trabajando incansablemente por el interés del pueblo y se ha dedicado a hacer realidad las aspiraciones de la gente a una vida mejor. China ha estado fomentando la democracia popular de todo el proceso, promoviendo la salvaguardia legal de los derechos humanos y defendiendo la equidad social y la justicia. El pueblo chino disfruta ahora de derechos democráticos más plenos, más amplios y completos.” [1]

Casi todas las sociedades no occidentales tempranas tenían protecciones contra el surgimiento de oligarquías mercantiles y rentistas. Por eso es tan importante reconocer que lo que se ha convertido en civilización occidental representa una ruptura con el Cercano Oriente, el sur y el este de Asia. Cada una de estas regiones tenía su propio sistema de administración pública para salvar su equilibrio social de la riqueza comercial y monetaria que amenazaba con destruir el equilibrio económico si no se controlaba. Pero el carácter económico de Occidente fue moldeado por las oligarquías rentistas. La República de Roma enriqueció a su oligarquía despojando la riqueza de las regiones que conquistó, dejándolas empobrecidas. Esa sigue siendo la estrategia extractiva del posterior colonialismo europeo y, más recientemente, de la globalización neoliberal centrada en Estados Unidos. El objetivo siempre ha sido «liberar» a las oligarquías de las restricciones a su egoísmo.

La gran pregunta es, ¿»libertad» y «libertades» para quién? La economía política clásica definió un mercado libre como uno libre de ingresos no explotados, encabezado por la renta de la tierra y de los recursos naturales, la renta del monopolio, el interés financiero y los privilegios conexos de los acreedores. Pero a finales del siglo 19, la rentería patrocinó una contrarrevolución fiscal e ideológica, redefiniendo un “mercado libre” como uno libre para que los rentistas extraigan renta económica: ingresos no ganados.

Este rechazo a la crítica clásica de los ingresos rentistas ha ido acompañado de una redefinición de la «democracia» para exigir tener un «libre mercado» de la rentería oligárquica anticlásica. En lugar de que el gobierno sea el regulador económico en el interés público, se desmantela la regulación pública del crédito y los monopolios. Eso permite a las empresas cobrar lo que quieran por el crédito que suministran y los productos que venden. La privatización del privilegio de crear dinero de crédito permite que el sector financiero asuma el papel de asignar la posesión de las propiedades.

El resultado ha sido centralizar la planificación económica en Wall Street, la City de Londres, la Bolsa de París y otros centros financieros imperiales. De eso se trata la Nueva Guerra Fría de hoy: protegiendo este sistema de capitalismo financiero neoliberal centrado en Estados Unidos, destruyendo o aislando los sistemas alternativos de China, Rusia y sus aliados, mientras busca financiarizar aún más el antiguo sistema colonialista que patrocina el poder de los acreedores en lugar de proteger a los deudores, imponiendo una austeridad endeudada en lugar de crecimiento, y haciendo irreversible la pérdida de propiedad a través de la ejecución hipotecaria o la venta forzada.

¿Es la civilización occidental un largo desvío de hacia dónde parecía dirigirse la antigüedad?

Lo que es tan importante en la polarización económica de Roma que resultó de la dinámica de la deuda con intereses en las manos rapaces de su clase acreedora, es cuán radicalmente su sistema legal oligárquico pro-acreedor difería de las leyes de las sociedades anteriores que controlaban a los acreedores y la proliferación de la deuda. El surgimiento de una oligarquía acreedora que usó su riqueza para monopolizar la tierra y apoderarse del gobierno y los tribunales (sin dudar en usar la fuerza y el asesinato político selectivo contra posibles reformadores) se había evitado durante miles de años en todo el Cercano Oriente y otras tierras asiáticas. Pero el Egeo y la periferia del Mediterráneo carecía de los controles y equilibrios económicos que habían proporcionado resiliencia en otras partes del Cercano Oriente. Lo que ha distinguido a Occidente desde el principio ha sido su falta de un gobierno lo suficientemente fuerte como para controlar el surgimiento y la dominación de una oligarquía acreedora.

Todas las economías antiguas operaban a crédito, acumulando deudas de cosechas durante el año agrícola. La guerra, las sequías o inundaciones, las enfermedades y otras perturbaciones a menudo impedían el pago de las deudas. Pero los gobernantes del Cercano Oriente cancelaron las deudas en estas condiciones. Eso salvó a sus ciudadanos-soldados y trabajadores-laborantes de perder sus tierras de sustento a los acreedores, que fueron reconocidos como una potencia rival potencial para el palacio. A mediados del primer milenio antes de Cristo, la servidumbre por deudas se había reducido a solo un fenómeno marginal en Babilonia, Persia y otros reinos del Cercano Oriente. Pero Grecia y Roma estaban en medio de medio milenio de revueltas populares que exigían la cancelación de la deuda y la libertad de la servidumbre por deudas y la pérdida de tierras de sustento.

Solo los reyes romanos y los tiranos griegos pudieron, durante un tiempo, proteger a sus súbditos de la servidumbre por deudas. Pero finalmente perdieron ante las oligarquías acreedoras de los señores de la guerra. La lección de la historia es, por lo tanto, que se requiere un fuerte poder regulador del gobierno para evitar que surjan oligarquías y utilicen los reclamos de los acreedores y el acaparamiento de tierras para convertir a la ciudadanía en deudores, inquilinos, vasallos y, en última instancia, siervos.

El surgimiento del control de los gobiernos modernos por los acreedores.

Los palacios y templos de todo el mundo antiguo eran acreedores. Sólo en Occidente surgió una clase de acreedores privados. Un milenio después de la caída de Roma, una nueva clase bancaria obligó a los reinos medievales a endeudarse. Las familias bancarias internacionales utilizaron su poder acreedor para obtener el control de los monopolios públicos y los recursos naturales, al igual que los acreedores habían ganado el control de la tierra de los individuos en la antigüedad.

La Primera Guerra Mundial vio a las economías occidentales llegar a una crisis sin precedentes como resultado de las deudas entre aliados y las reparaciones alemanas. El comercio se quebró y las economías occidentales cayeron en depresión. Lo que las sacó fue la Segunda Guerra Mundial, y esta vez no se impusieron reparaciones después de que terminó la guerra. En lugar de las deudas de guerra, Inglaterra simplemente se vio obligada a abrir su área de libras esterlinas a los exportadores estadounidenses y abstenerse de revivir sus mercados industriales devaluando la libra esterlina, bajo los términos de Lend-Lease y el Préstamo Británico de 1946, como se señaló anteriormente.

Occidente emergió de la Segunda Guerra Mundial relativamente libre de deuda privada, y completamente bajo el dominio de Estados Unidos. Pero desde 1945, el volumen de la deuda se ha expandido exponencialmente, alcanzando proporciones de crisis en 2008 cuando la burbuja de las hipotecas basura, el fraude bancario masivo y la pirámide de la deuda financiera explotaron, sobrecargando a los Estados Unidos, así como a las economías europeas y del Sur Global.

El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos monetizó 8 billones de dólares para salvar las tenencias de acciones, bonos e hipotecas inmobiliarias empaquetadas de la élite financiera en lugar de rescatar a las víctimas de las hipotecas basura y los países extranjeros sobreendeudados. El Banco Central Europeo hizo lo mismo para salvar a los europeos más ricos de perder el valor de mercado de su riqueza financiera.

Pero era demasiado tarde para salvar las economías de Estados Unidos y Europa. La larga acumulación de deuda posterior a 1945 ha seguido su curso. La economía de Estados Unidos se ha desindustrializado, su infraestructura está colapsando y su población está tan profundamente endeudada que queda poco ingreso disponible para mantener los niveles de vida. Al igual que ocurrió con el Imperio de Roma, la respuesta estadounidense es tratar de mantener la prosperidad de su propia élite financiera mediante la explotación de países extranjeros. Ese es el objetivo de la diplomacia actual de la Nueva Guerra Fría. Implica extraer tributo económico empujando a las economías extranjeras aún más a la deuda dolarizada, que se pagará imponiéndose depresión y austeridad a sí mismas.

Esta subyugación es descrita por los economistas convencionales como una ley de la naturaleza y, por lo tanto, como una forma inevitable de equilibrio, en la que la economía de cada nación recibe «lo que vale». Los principales modelos económicos de hoy en día se basan en la suposición poco realista de que todas las deudas se pueden pagar, sin polarizar los ingresos y la riqueza. Se supone que todos los problemas económicos se curan a sí mismos por «la magia del mercado», sin necesidad de que intervenga la autoridad cívica. La regulación gubernamental se considera ineficiente e ineficaz, y por lo tanto innecesaria. Eso deja a los acreedores, acaparadores de tierras y privatizadores con las manos libres para privar a otros de su libertad. Esto se representa como el destino final de la globalización actual y de la historia misma.

¿El fin de la historia? ¿O simplemente de la financiarización y privatización de Occidente?

La pretensión neoliberal es que la privatización del dominio público y permitir que el sector financiero se haga cargo de la planificación económica y social en los países específicos traerá una prosperidad mutuamente beneficiosa. Se supone que eso hace que la sumisión extranjera al orden mundial centrado en Estados Unidos sea voluntaria. Pero el efecto real de la política neoliberal ha sido polarizar las economías del Sur Global y someterlas a una austeridad endeudada.

El neoliberalismo estadounidense afirma que la privatización, la financiarización y el cambio de la planificación económica de Estados Unidos del gobierno a Wall Street y otros centros financieros es el resultado de una victoria darwiniana que alcanza tal perfección que es «el fin de la historia». Es como si el resto del mundo no tuviera otra alternativa que aceptar el control estadounidense del sistema financiero global (es decir, neocolonial), del comercio y de la organización social. Y solo para asegurarse, la diplomacia estadounidense busca respaldar su control financiero y diplomático por la fuerza militar.

La ironía es que la propia diplomacia estadounidense ha ayudado a acelerar una respuesta internacional al neoliberalismo al obligar a gobiernos lo suficientemente fuertes como para percibir la larga tendencia de la historia que ve a los gobiernos empoderados para evitar que las dinámicas oligárquicas corrosivas descarrilen el progreso de la civilización.

El siglo 21 comenzó con los neoliberales estadounidenses imaginando que su financiarización y privatización apalancadas en la deuda coronarían el largo avance de la historia humana como el legado de la Grecia clásica y Roma. La visión neoliberal de la historia antigua se hace eco de la de las oligarquías de la antigüedad, denigrando a los reyes de Roma y a los tiranos reformadores de Grecia como una intervención pública demasiado fuerte cuando apuntaban a mantener a los ciudadanos libres de esclavitud de la deuda y asegurar la tenencia de tierras de autosustento. Lo que se considera el punto de despegue decisivo es la «seguridad de los contratos» de la oligarquía que otorga a los acreedores el derecho de expropiar a los deudores. De hecho, esto ha seguido siendo una característica definitoria de los sistemas legales occidentales durante los últimos dos mil años.

Un verdadero fin de la historia significaría que la reforma se detendría en todos los países. Ese sueño parecía cercano cuando a los neoliberales estadounidenses se les dio vía libre para remodelar Rusia y otros estados postsoviéticos después de que la Unión Soviética se disolviera en 1991, comenzando con la terapia de choque privatizando los recursos naturales y otros activos públicos en manos de cleptócratas de orientación occidental que registraban la riqueza pública en su propio nombre, y cobrando mediante las ventas de sus presas a los inversores estadounidenses y otros occidentales.

Se suponía que el fin de la historia de la Unión Soviética consolidaría el Fin de la Historia de Estados Unidos al mostrar cuán inútil sería para las naciones tratar de crear un orden económico alternativo basado en el control público del dinero y la banca, la salud pública, la educación gratuita y otros subsidios de las necesidades básicas, sin tener que financiarlos mediante deudas. La admisión de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001 fue vista como una confirmación de la afirmación de Margaret Thatcher de que no hay alternativa al nuevo orden neoliberal patrocinado por la diplomacia estadounidense.

Hay una alternativa económica, por supuesto. Revisando el recorrido de la historia antigua, podemos ver que el objetivo principal de los antiguos gobernantes desde Babilonia hasta el sur de Asia y el este de Asia era evitar que una oligarquía mercantil y acreedora redujera a la población en general al vasallaje, la esclavitud por deudas y la servidumbre. Si el mundo euroasiático no estadounidense ahora sigue este objetivo básico, sería restaurar el curso de la historia a su cauce pre-occidental. Ese no sería el final de la historia, pero volvería a los ideales básicos del mundo no occidental de equilibrio económico, justicia y equidad.

Hoy, China, India, Irán y otras economías euroasiáticas han dado el primer paso como condición previa para un mundo multipolar, al rechazar la insistencia de Estados Unidos de que se unan a las sanciones comerciales y financieras de Estados Unidos contra Rusia. Estos países se dan cuenta de que si Estados Unidos pudiera destruir la economía de Rusia y reemplazar su gobierno con representantes pro-americanos, similares a Yeltsin, los países restantes de Eurasia serían los siguientes en la fila.

La única forma posible de que la historia realmente termine sería que el ejército estadounidense destruyera a todas las naciones que buscan una alternativa a la privatización y financiarización neoliberales. La diplomacia estadounidense insiste en que la historia no debe tomar ningún camino que no culmine en su propio imperio financiero gobernando a través de oligarquías patrocinadas por ellos. Los diplomáticos estadounidenses esperan que sus amenazas militares y su apoyo a los ejércitos de poder obliguen a otros países a someterse a las demandas neoliberales, para evitar ser bombardeados o sufrir «revoluciones de colores», asesinatos políticos y tomas de poder del ejército, al estilo de Pinochet. Pero la única forma real de poner fin a la historia es mediante la guerra atómica para poner fin a la vida humana en este planeta.

La Nueva Guerra Fría está dividiendo el mundo en dos sistemas económicos contrastantes.

La guerra por delegación de la OTAN en Ucrania contra Rusia es el catalizador que fractura el mundo en dos esferas opuestas con filosofías económicas incompatibles. China, el país que crece más rápidamente, trata el dinero y el crédito como un servicio público asignado por el gobierno en lugar de permitir que el privilegio monopólico de la creación de crédito sea privatizado por los bancos, lo que los lleva a desplazar al gobierno como planificador económico y social. Esa independencia monetaria, confiando en su propia creación de dinero interno en lugar de pedir prestados dólares electrónicos estadounidenses, y denominar el comercio exterior y la inversión en su propia moneda en lugar de en dólares, se ve como una amenaza existencial para el control de Estados Unidos de la economía global.

La doctrina neoliberal de Estados Unidos exige que la historia termine al «liberar» a las clases ricas de un gobierno lo suficientemente fuerte como para evitar la polarización de la riqueza, y el declive y la caída finales. Imponer sanciones comerciales y financieras contra Rusia, Irán, Venezuela y otros países que se resisten a la diplomacia estadounidense y, en última instancia, la confrontación militar, es la forma en que Estados Unidos tiene la intención de «difundir la democracia» de la OTAN desde Ucrania hasta el Mar de China.

Occidente, en su iteración neoliberal estadounidense, parece estar repitiendo el patrón de declive y caída de Roma. Concentrar la riqueza en manos del uno por ciento siempre ha sido la trayectoria de la civilización occidental. Es el resultado de que la antigüedad clásica tomó un camino equivocado cuando Grecia y Roma permitieron el crecimiento inexorable de la deuda, lo que llevó a la expropiación de gran parte de la ciudadanía y la redujo a la servidumbre frente a una oligarquía acreedora propietaria de tierras. Esa es la dinámica incorporada en el ADN de lo que se llama Occidente y su «seguridad de los contratos» sin ninguna supervisión gubernamental en el interés público. Al eliminar la prosperidad interna, esta dinámica requiere un esfuerzo constante para extraer una riqueza económica (literalmente un «flujo hacia adentro») a expensas de las colonias o los países deudores.

Los Estados Unidos a través de su Nueva Guerra Fría tienen como objetivo asegurar precisamente ese tributo económico de otros países. El conflicto que se avecina puede durar quizás veinte años y determinará qué tipo de sistema político y económico tendrá el mundo. Lo que está en juego es algo más que la hegemonía de Estados Unidos y su control dolarizado de las finanzas internacionales y la creación de dinero. Políticamente en cuestión está la idea de «democracia» que se ha convertido en un eufemismo para una oligarquía financiera agresiva que busca imponerse globalmente mediante un control financiero, económico y político depredador respaldado por la fuerza militar.

Como he tratado de enfatizar, el control oligárquico del gobierno ha sido la característica distintiva de la civilización occidental desde la antigüedad clásica. Y la clave de este control ha sido la oposición a un gobierno fuerte, es decir, un gobierno civil lo suficientemente fuerte como para evitar que una oligarquía acreedora emerja y monopolice el control de la tierra y la riqueza, convirtiéndose en una aristocracia hereditaria, una clase rentista que vive de las rentas de la tierra, los intereses y los privilegios monopólicos que reducen a la población en general a la austeridad.

El orden unipolar centrado en Estados Unidos con la esperanza de «terminar con la historia» reflejó una dinámica económica y política básica que ha sido una característica de la civilización occidental desde que la Grecia clásica y Roma partieron por un camino diferente de la matriz del Cercano Oriente en el primer milenio antes de Cristo.

Para salvarse de ser arrastrados al remolino de destrucción económica que ahora envuelve a Occidente, los países del núcleo euroasiático de rápido crecimiento del mundo están desarrollando nuevas instituciones económicas basadas en una filosofía social y económica alternativa. Dado que China es la economía más grande y de más rápido crecimiento en la región, es probable que sus políticas socialistas influyan en la configuración de este sistema financiero y comercial emergente no occidental.

En vez de la privatización de Occidente de la infraestructura económica básica para crear fortunas privadas a través de la extracción de rentas monopólicas, China mantiene esto en manos públicas. Su gran ventaja sobre Occidente es que trata el dinero y el crédito como un servicio público, que debe ser asignado por el gobierno en lugar de permitir que los bancos privados creen crédito, con la deuda acumulándose sin expandir la producción para elevar los niveles de vida. China también mantiene la salud y la educación, el transporte y las comunicaciones en manos públicas, que se proporcionarán como derechos humanos básicos.

La política socialista de China es en muchos sentidos un retorno a las ideas básicas de resiliencia que caracterizaron a la mayoría de la civilización antes de la Grecia clásica y Roma. Ha creado un estado lo suficientemente fuerte como para resistir el surgimiento de una oligarquía financiera que obtiene el control de la tierra y los activos que rinden rentas. En contraste, las economías occidentales de hoy están repitiendo precisamente ese impulso oligárquico que polarizó y destruyó las economías de la Grecia clásica y Roma, con los Estados Unidos sirviendo como el análogo moderno de Roma.

[1] Reality Check: Falsehoods in US Perceptions of China, June 19, 2022. http://us.china-embassy.gov.cn/eng/zmgx/zxxx/202206/t20220619_10706097.htm

Tomado de https://www.nakedcapitalism.com/2022/07/michael-hudson-the-end-of-western-civilization-why-it-lacks-resilience-and-what-will-take-its-place.html