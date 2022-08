El estado cubano interviene en la compra de divisas: Dos economistas opinan.

En la práctica el estado ha salido como un competidor al mercado cambiario informal. Por Rafael Montejo Véliz

En la práctica el estado ha salido como un competidor al mercado cambiario informal. Pero que poco a poco pondrá las reglas del juego, hasta tener una tasa de cambio única resbalante. Mientras en un momento inicial esta aplicando la técnica del desnatado. Pues la necesidad básica inicial es captar divisas. Redirigir todo la mayor cantidad de divisas hacia el sistema bancario. Incluso desde la comodidad de tu casa. 100 dólares en tarjeta lo cambias por transfermovil en 2000 cup sin margen comercial.

Es cierto tb que mucha gente tiene el dólar físico y si hay cola en cadeca y el merolico lo vende a 125 . Muchas personas van a morir en el merolico. Pero si yo necesito dólares ¿A cómo los vende el merolico? A 130?. Y eso va durar así hasta que se autorice la venta de dólares. Aunque imagino será una venta con restricciones. Y esa compraventa conducirá poco a un precio del cup más bajo. Pero esto último va depender del desempeño general de la economía y algunos sectores claves exportadores y en ampliar la ventas de bienes y servicios en cup sobre todo de primera necesidad y de uso cotidiano, sobre todo en la gama económica. Las personas que no tienen remesas no actividades económicas que le den ingresos en divisas, los beneficios de estás medidas les quedan más lejos. No tienen divisas para vender y eventualmente no tendrían mucho incentivo para comprar dólares pues no se pueden depositar en las cuentas en MLC, lo que si podrían hacer si compran euros. Los beneficios le llegarán mediados por una mejoría general de la economía. Una disminución de los precios y una oferta más estable en la gama económica de bienes y servicios. (Tomado de Telegram)



Hay que ver el asunto como un proceso que ahora está en su apertura. Por Antonio Rodríguez Salvador

El estado ha entrado a competir, como un actor más, en el mercado cambiarío, con las reglas de juego que impone este. Eso entrañaría un sube y baja, una puja, en las que, a mi juicio, el estado tiene las de ganar.

No es optimismo, el razonamiento es técnico. El estado cuenta con una amplia red bancaria, incluyendo la transferencia electrónica. Desde que el posible cliente llega al aeropuerto, tiene a mano Cadeca. No es lo mismo ir a la seguridad del banco, donde todo es trasparente, que realizar una transacción de apreciable monto con personas desconocidas en una casa desconocida.

Naturalmente, siempre habrá quien busque al especulador, pero estos también se arriegan a perder sus recursos, pues la actividad que realiza es ilegal. Está cometiendo un delito, y ya se dijo que esto persigue acabar con la ilegalidad.

En este momento, el proceso está en la fase de recaudar la mayor cantidad de divisa posible, de ahi la tasa más alta. Es necesario crear un fondo para sostener el negocio, por tanto la tasa tiene que ser atractiva.

Luego vendrá la segunda fase: la venta de divisas, también a precio de mercado. Los dolares no podrán ser bancarizados para comprar en tiendas MLC, pero otras divisas si: euros, pesos mexicanos, libras esterlinas, etc.

A mediano plazo esto detiene cierta inflación inducida por el aumento de las tasas informales, que de enero a la fecha subieron de 80 a 120 sin que la lógica económica respalde esto.