Mercado cambiario de conciencia ciudadana. Por César Gómez Chacón

Algo no estoy entendiendo… Los miles de cubanos de Cuba que hoy, ahora mismo, publican sus fotos en familia sonriente desde los mejores hoteles de Varadero… Los otros miles que de día y de madrugada compran sin parar el combustible para sus autos…

El otro burujón puñao que llenan y repletan diariamente el agromercado de 19 en el Vedado (por poner solo el ejemplo del más caro de La Habana)… Y los restaurantes de platos de mil pesos…

¿Hacen todo eso con el dinero de sus salarios, o llevan años cambiando sus divisas (no importa de dónde la tienen) a cuanto «luchador» aparece en todas las esquinas del país, de forma peligrosa en algunos casos?

Y ahora cuando el gobierno les garantiza tranquilidad y buen precio para hacerlo en los bancos, forman la gritería… Y desde Miami ya la nueva campaña estaba lista. Y desde las redes los delincuentes anuncian sus nuevas «tarifas cambiarias» con margen para seguir lucrando.

No basta que dos ministros expliquen en televisión que esas divisas que se captarán ahora (como las anteriores) son para mejorar las ofertas en CUP y hasta en las muy criticadas y repletas también tiendas en MLC… Qué solo a partir de procesos así se podrá en algún momento no muy lejano vender también esas divisas para aquellos que hoy no tienen otra manera de acceder a ellas…

Que la lógica del desarrollo de Cuba (bloqueada hoy más que nunca y sobreviviendo en un mundo en crisis financiera galopante) será transitar definitivamente hacia el peso (CUP) como moneda única en nuestra economía interna. Las divisas para quienes viajen fuera del país.

Algo no cuadra aquí. Difícil dirigir la economía y las finanzas en Cuba cuando hay tanto economista de café con leche, que ni vieron la Mesa Redonda, pero ya salieron a vociferar sus «saberes» en las redes, quizás desde sus habitaciones en Varadero… Bolsillos llenos, mentes desfondadas…

Palo porque bogas, palo porque no bogas…

Sigo confiando en la mayoría, esa que sigue apostando por la Revolución socialista como la mejor de todas las alternativas. Gente buena, aunque no pueda llegar a Varadero ni al Mercado de 19. Gente que sabe lo que hay que defender…