Casi cinco millones de visualizaciones en apenas 24 horas tiene este reportaje documental de denuncia sobre los efectos del neoliberalismo y el colonialismo yanqui en el pueblo hermano de Puerto Rico. No soy un seguidor del reguetón y no me gusta lo que hacen muchos de sus cultores.

Pero hay que reconocer que en este caso lo que ha hecho Bad Bunny al poner su popularidad y sus redes digitales al servicio de quienes desafían el poder imperial y a los ricos de su país es memorable.