Con César en la distancia.

Cuando comencé a trabajar en el Instituto Cubano del Libro me encontré a punto de salir a la luz un libro pagado por él: Una antología del pensamiento martiano sobre el arte y la cultura, que prohibió se dijera era financiado por él, así era César Portillo de la Luz, un gigante de la música, el patriotismo y la ética

Hoy cumple cien años uno de los más grandes autores de la cancionística en lengua española. Autor, entre otras obras memorables, de esa joya eterna que es Contigo en la distancia, una canción que no deja de sonar en las voces y los instrumentos de buena parte del mundo a casi ocho décadas de haber sonado por primera vez. Celebremos siempre a su autor, un músico genial, por demás un martiano, que merece todos los homenajes. A continuación, el texto de su canción más conocida y la interpretación que de ella hiciera Silvio Rodríguez en ocasión de los noventa años de su compositor.



Contigo en la distancia.

No existe un momento del día

en que pueda olvidarme de ti;

el mundo parece distinto

cuando no estás junto a mí.

No hay bella melodía

donde no surjas tú,

ni yo quiero escucharla

si no la escuchas tú.

Es que te has convertido

en parte de mi alma,

ya nada me conforma

si no estás tú también.

Más allá de tus labios

del sol y las estrellas,

contigo en la distancia

amada mía estoy.