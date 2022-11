Cuba y el «estado fallido» mundial ¿Què dicen los datos? (+video). Por Josè Manzaneda

Recientemente, Facebook y Twitter cerraban decenas de cuentas de periodistas y activistas de Cuba favorables a la Revolución (1). Twitter, además, ha comenzado a marcar a los medios públicos de la Isla con la etiqueta de “medios afiliados al gobierno de Cuba”, algo que incide en el algoritmo y rebaja la difusión de sus contenidos (2).

Es curioso, porque Twitter solo coloca esa etiqueta a los medios públicos de países cuyos gobiernos son incómodos a la hegemonía de EEUU (Cuba, Rusia, China, Irán o Venezuela) (3). No a los medios públicos europeos, como BBC o Televisión Española (4). Tampoco se les etiqueta de “medios afiliados al Gobierno de EEUU” a las decenas de medios digitales “anticastristas” que son sostenidos con fondos públicos estadounidenses (5).

Por otro lado, ¿por qué no se visibiliza la propiedad de un medio cuando esta es privada? ¿Por qué no leemos que diarios como el español El País es un “medio afiliado a Bill Gates” (6), ya que recibe cuantiosos fondos de su fundación (7)? ¿O “afiliado a Amber Capital”, propietario del Grupo Prisa (8)? Por cierto, el fundador de este fondo de inversión, Joseph Oughourlian, contaba cómo decidieron virar la línea editorial del diario El País hacia la derecha política, pero “tuvimos que volver hacia la izquierda” al no obtener “los resultados esperados” (9). ¿Qué significa esto? Que el periodismo, hoy, no es otra cosa que ventas y mercado; y que la libertad de prensa, en manos del capital, es algo tan vacío de contenido como los conceptos “derecha” e “izquierda”.

El saldo de muertes provocadas por el huracán Ian ha sido de seis en Cuba (10) y más de 120 en el estado de Florida, EEUU (11). Teniendo en cuenta la descomunal diferencia de recursos entre ambos países, parece algo inexplicable. Pero sería perfectamente explicable si los medios tuvieran un mínimo interés en informar sobre el engrasado sistema de defensa civil de Cuba, a diferencia del “sálvese quien pueda” imperante en EEUU. Por cierto, tras el huracán, un apagón nacional de varios días provocó protestas en Cuba que llenaron titulares en la prensa internacional. En contraste, las producidas, semanas antes, en Puerto Rico, cuando el huracán Fiona dejó sin luz a toda la isla, no fueron noticia (12).

El Código de las Familias aprobado en Cuba expande y blinda derechos de las mujeres cubanas y de las personas LGTBIQ+ (13). Lo contrario que en la “avanzada” y “democrática” Europa. En Italia, su gobierno de ultraderecha, racista y homófobo, ya trabaja para restringir, por ejemplo, el derecho al aborto (14). El citado Código de las Familias fue aprobado en referéndum, con una alta participación y tras una consulta popular masiva en 78 mil asambleas públicas (15). Pero Cuba -nos repiten- es una “dictadura”. En contraste, Reino Unido -una asentada “democracia”- acaba de nombrar nuevo primer ministro (16) y nuevo jefe de Estado (el rey), sin que ninguno haya pasado por las urnas (17).

Las principales vacunas contra la Covid-19 son patente de empresas de EEUU. Lo que no impide que, en ese país, sigan muriendo por la enfermedad, cada día, cerca de 400 personas (18). En Cuba, por el contrario, las tres vacunas creadas en el país han conseguido que, en los últimos seis meses, casi no haya habido fallecimientos (19). ¿Cuál decían que era el “estado fallido” (20)?

Un reportaje del diario británico The Guardian, señala que, a pesar de su inmenso PIB, EEUU se ubica en el puesto 41 en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, un puesto inferior al de Cuba (21). El diario indica que en EEUU “casi uno de cada diez adultos tiene deudas médicas y un hueso roto puede llevarle a la bancarrota” y que hay “gente pobre que vende su plasma sanguíneo para llegar a fin de mes”. Las personas sin hogar, solo en la ciudad de Nueva York, llegan ya a 80 mil, la cifra más alta desde la Gran Depresión (22). En EEUU, los tiroteos en escuelas han alcanzado este año su nivel récord, 257 hasta el mes de octubre (23). Hasta esa fecha, 16.700 personas habían muerto por arma de fuego, cifra que triplica la de víctimas civiles en la guerra de Ucrania (24). ¿Seguimos hablando de “estados fallidos”?

Las cárceles de Ecuador son un polvorín. Un mes atrás, morían 15 reclusos en un motín (25) y, hace unos días, eran asesinados cinco policías (26). Ahora imaginen que esto ocurriera en Cuba y cómo adquiriría una descomunal dimensión mediática que, siendo en Ecuador, no tiene.

Hemos denunciado, en varias ocasiones, que el Gobierno de EEUU tapa las violaciones de derechos humanos en Arabia Saudí para proteger sus intereses petroleros (27). Pues bien, reconocemos que esto, al fin, ha comenzado a cambiar. La Casa Blanca acaba de realizar una denuncia sobre la falta de libertad de expresión en el país árabe (28). Ha sido días después de que Arabia Saudita, contra las presiones y exigencias de Washington, se uniera, en la OPEP, a una importante reducción de la producción de petróleo (29). Casualidades de la vida, ¿verdad? (30).