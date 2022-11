Mutulu Shakur no morirá en prisión. Sin embargo, una vez que sea liberado, solo será libre para morir. Por Natasha Lennard

El jueves 10 de noviembre, la Comisión de Libertad Condicional de EE. UU. confirmó que al veterano de las luchas de liberación negra y padrastro del rapero Tupac se le permitirá, después de más de 36 años tras las rejas, pasar sus últimos días fuera de los muros de la prisión.



En mayo, un médico de la Oficina de Prisiones dijo que a Shakur le quedaban menos de seis meses de vida. Sin embargo, no fue hasta después de una audiencia en octubre que la comisión federal de libertad condicional admitió lo obvio.

Shakur se está muriendo de cáncer de médula ósea. Su cuerpo y su mente se han deteriorado. En mayo, un médico de la Oficina de Prisiones dijo que a Shakur le quedaban menos de seis meses de vida. Sin embargo, no fue hasta después de una audiencia en octubre que la comisión federal de libertad condicional, una institución anticuada que ha negado ya 1º veces antes la liberación del hombre de 72 años, admitió lo obvio: que el moribundo, que durante mucho tiempo no ha representado ningún riesgo para sociedad y tiene un historial institucional impecable, y quien es considerado un mentor para muchos, probablemente no cometerá otro delito y debería ser puesto en libertad.

La liberación tardía de Shakur es un ejemplo conmovedor de la impresionante crueldad del sistema de castigo penal. Si bien el caso de Shakur concretara de una oscura comisión de libertad condicional que hoy afecta directamente a varios cientos de personas, las fuerzas más amplias detrás de su encarcelamiento prolongado e innecesario ensombrecen todo el sistema de encarcelamiento masivo en expansión de Estados Unidos.

La comisión federal de libertad condicional no está actuando por compasión. Es simplemente, y finalmente, seguir sus propias pautas supuestas. Shakur había estado gravemente enfermo de cáncer terminal en abril, cuando la misma comisión de libertad condicional negó su liberación; los informes médicos también habían atestiguado entonces su declive en la función física, su confusión y alucinaciones. Sin embargo, fue solo con el deterioro dramático adicional de su salud que ahora se le ha considerado elegible para la libertad.

Pasará los días que le quedan en el sur de California con su familia.

Aunque se esperaba desde hace mucho tiempo, este es un resultado por el que los abogados, la familia y los simpatizantes de Shakur han estado luchando incansablemente, en numerosos frentes legales, durante muchos años.

“Nos alivia que la Comisión de Libertad Condicional ahora reconozca lo que ha sido cierto durante mucho tiempo: que la liberación del Dr. Shakur no representa riesgo alguno”, dijo uno de los abogados de Shakur, Brad Thomson de la Oficina Legal Popular. “Es trágico que tomó hasta que estuvo al borde de la muerte para que esa verdad se concretara finalmente”.

Shakur fue condenado por cargos de conspiración de extorsión junto con varios luchadores negros y aliados de izquierda por su participación en el robo de un camión blindado de Brink en 1981, durante el cual murieron un guardia y dos policías. Shakur asumió la responsabilidad de sus acciones y expresó remordimiento por las vidas perdidas. También fue condenado por ayudar en la fuga de la prisión de Assata Shakur.

Antes de su encarcelamiento, Shakur era miembro de la organización nacionalista negra Republic of New Afrika. Fue un renombrado acupunturista y una figura central en el movimiento para brindar atención médica holística y autodeterminación a los residentes negros en el Bronx en la década de 1970, una lucha contra las condiciones de abandono organizado impuestas a las comunidades negras pobres bajo el capitalismo racial.

La libertad para los veteranos del movimiento de liberación negra encarcelados durante mucho tiempo siempre ha sido difícil de conseguir. Varios ex Panteras Negras envejecidos, como Herman Bell, Jalil Muntaqim y Sundiata Acoli, que estuvieron encarcelados en los sistemas penitenciarios estatales durante demasiadas décadas, obtuvieron la libertad condicional en los últimos años, a pesar de la celosa oposición de los poderosos sindicatos policiales. Shakur se ha enfrentado a la misma intransigencia ideológica sistemática, además de más bloqueos institucionales como prisionero desde hace mucho tiempo en el sistema federal en lugar del estatal.

Shakur fue encarcelado bajo un conjunto de pautas federales de sentencia, conocidas como «ley antigua», porque fue condenado por delitos que ocurrieron antes de 1987, cuando cambiaron las pautas. Como tal, sus decisiones de libertad condicional han estado bajo la supervisión de la Comisión de Libertad Condicional de EE. UU.: un organismo obsoleto que consta de solo dos comisionados que toman decisiones y que estaba destinado a ser eliminado hace décadas.

Las nuevas pautas de sentencia eliminaron la libertad condicional para los acusados ​​condenados por delitos federales posteriores a 1987, lo que disminuyó la necesidad de la comisión. Por lo tanto, la existencia misma de la comisión se basa en que menos de 200 presos de la «vieja ley» permanecen encarcelados como Shakur, pero que son elegibles para libertad condicional. Hay muy oscuros intereses creados que pesan para mantener a estas personas en prisión. Sin embargo, con Shakur al borde de la muerte, negar la libertad condicional una vez más habría sido una violación extrema de las propias pautas de la comisión.

De acuerdo con las directrices, la comisión “deberá” liberar a cualquier recluso en libertad condicional obligatoria si ha cumplido dos tercios de su sentencia, o 30 años de una sentencia de más de 45 años, a menos que “haya violado grave o frecuentemente las reglas y normas de la institución”.o que exista una probabilidad razonable de que cometerá algún delito federal, estatal o local”. Shakur más que califica para la libertad; ha calificado durante años.

“Ahora descubrimos que su condición médica lo vuelve tan débil de mente y cuerpo que ya no es físicamente capaz de cometer ningún delito federal, estatal o local”, señaló la comisión de libertad condicional en su decisión de otorgar la liberación de Shakur.

Los motivos ofrecidos por la comisión para negar la liberación de Shakur en el pasado han sido, como he señalado, absurdos. Los comisionados citaron anteriormente como una «violación grave», por ejemplo, el hecho de que Shakur se había puesto en altavoz durante una llamada telefónica con un profesor y su clase en 2013, mientras discutían su apoyo para fundar una comisión de la verdad y la reconciliación en el Estados Unidos.

Mientras tanto, la documentación relativa a la libertad condicional de Shakur ha sido un brillante testimonio de su carácter y la influencia positiva que ha tenido en las personas encarceladas con él. “Reconozco al Dr. Mutulu Shakur no solo como mi padre, sino como el hombre que cambió mi forma de pensar y salvó mi vida”, dijo Ra’ Sekou P’tah, quien cumplió 20 años de prisión por un delito de drogas no violento antes de su sentencia fuera conmutada por el presidente Barack Obama, Entonces escribió una carta de apoyo a la libertad condicional de Shakur. Docenas de cartas que detallan cómo Shakur ha sido una fuerza transformadora para sus comunidades tanto dentro como fuera de los muros de la prisión acompañaron su solicitud de libertad condicional.

Que Shakur solo haya sido liberado en su lecho de muerte no fue una sorpresa. Un juez que rechazó su solicitud de liberación por razones humanitarias en 2020 le dijo que no debería esperar menos. El juez le dijo a Shakur que podía volver a presentar una solicitud en “el punto de acercarse a la muerte”. Ese mismo juez, ahora con más de 90 años, fue quien condenó a prisión a Shakur hace más de 30 años.

Al final, la liberación de Shakur se concedió a través de la comisión de libertad condicional, no del tribunal, y solo después de que su equipo legal y el comité de apoyo intentaran urgentemente todas las vías para asegurar su libertad antes de la muerte.

Thomson, su abogado, dijo: “Mutulu ahora podrá vivir sus últimos días, rodeado del amor y el cuidado de su familia y amigos cercanos”.

Mutulu Shakur will not die in prison. Once he is free, though, he will only be free to die.

On Thursday, the U.S. Parole Commission confirmed that the Black liberation elder and stepfather of rapper Tupac will be permitted, after more than 36 years behind bars, to spend his final days outside of prison walls.

In May, a Bureau of Prisons doctor said Shakur had less than six months to live. It was not until after an October hearing, however, that the federal parole commission admitted the obvious.

Shakur is dying of bone marrow cancer. His body and mind have deteriorated. In May, a Bureau of Prisons doctor said Shakur had less than six months to live. It was not until after an October hearing, however, that the federal parole commission — an antiquated institution that has denied the 72-year-old’s release 10 previous times — admitted the obvious: that the dying man, who has long posed zero risk to society and holds an impeccable institutional record, and who is considered a mentor to many, will likely not commit another offense and should be released.

Shakur’s belated release is a poignant example of the criminal punishment system’s breathtaking cruelty. While Shakur’s case turned on an obscure parole commission that today directly affects several hundred people, the broader forces behind his unnecessary and protracted imprisonment cast a shadow over America’s entire sprawling mass incarceration system.

The federal parole commission is not acting out of compassion. It is simply — and finally — following its own purported guidelines. Shakur had been gravely ill with terminal cancer in April, when the same parole commission denied his release; medical reports had also attested then to his decline in physical function, his confusion and hallucinations. Yet it was only with the further dramatic decline of his health that he has now been deemed eligible for freedom.

He will spend his remaining days in Southern California with his family.

Although long overdue, this is a result for which Shakur’s lawyers, family, and supporters have been fighting tirelessly, on numerous legal fronts, for many years.

“We are relieved that the Parole Commission now recognizes what has long been true — that Dr. Shakur’s release poses no risk whatsoever,” said one of Shakur’s attorneys, Brad Thomson of the People’s Law Office. “It is tragic that it took until he was on the verge of death for that truth to finally be realized.”

Shakur was convicted of racketeering conspiracy charges alongside several Black liberationists and leftist allies for his involvement in the 1981 robbery of a Brink’s armored truck, during which a guard and two police officers were killed. Shakur has taken responsibility for his actions and expressed remorse for the lives lost. He was also convicted for aiding in the prison escape of Assata Shakur.

Prior to his incarceration, Shakur was a member of the Black nationalist organization Republic of New Afrika. He was a renowned acupuncturist and a central figure in the movement to bring holistic health care and self-determination to Black residents in the Bronx in the 1970s — a struggle against the conditions of organized abandonment imposed on poor, Black communities under racial capitalism.

Freedom for longtime incarcerated Black liberation elders has always been hard won. Several aging former Black Panthers — like Herman Bell, Jalil Muntaqim, and Sundiata Acoli, who were imprisoned in state prison systems for all too many decades — were granted parole in recent years, despite the zealous opposition of powerful police unions. Shakur has faced the same systematic, ideological intransigence, plus further institutional blocks as a longtime prisoner in the federal rather than state system.

Shakur was incarcerated under a set of federal sentencing guidelines, known as “old law,” because he was convicted for crimes that took place before 1987, when the guidelines changed. As such, his parole decisions have been under the oversight of the U.S. Parole Commission: an outdated body consisting of just two decision-making commissioners that was intended to be phased out decades ago.

The new sentencing guidelines eliminated parole for defendants convicted of post-1987 federal crimes, decreasing the need for the commission. The commission’s very existence thus rests on the continued incarceration of fewer than 200 “old law” prisoners like Shakur, who are eligible for parole. There’s a grim vested interest in keeping these people in prison. With Shakur on the verge of death, however, it would have been an extreme violation of the commission’s own guidelines to deny parole once again.

According to the guidelines, the commission “shall” release any prisoner on mandatory parole if they have served two-thirds of their sentence, or 30 years of a sentence of more than 45 years, unless “he has seriously or frequently violated institution rules and regulations or that there is a reasonable probability that he will commit any Federal, State, or local crime.” Shakur more than qualifies; he has qualified for years.

“We now find your medical condition renders you so infirm of mind and body that you are no longer physically capable of committing any Federal, State or local crime,” noted the parole commission in its decision to grant Shakur’s release.

Grounds offered by the commission to deny Shakur’s release in the past have, as I’ve noted, been preposterous. The commissioners previously cited as a “serious violation,” for example, the fact that Shakur had been put on speakerphone during a phone call with a professor and her class in 2013, while they discussed his support for founding a truth and reconciliation commission in the United States.

Meanwhile, Shakur’s parole packet has been a glowing testimony to his character and the positive influence he has had on those incarcerated with him. “I recognize Dr. Mutulu Shakur not only as my father, but as the man who changed my way of thinking and saved my life,” Ra’ Sekou P’tah, who served 20 years in prison for a nonviolent drug crime before his sentence was commuted by President Barack Obama, wrote in a letter of support for Shakur’s parole. Dozens of letters detailing how Shakur has been a transformative force for his communities both within and beyond prison walls accompanied his parole application.

That Shakur has only been released on his deathbed did not come as a surprise. A judge who rejected his request for compassionate release in 2020 told him he should not expect anything less. The judge told Shakur that he could reapply at “the point of approaching death.” That same judge, now over 90 years old, was the one who sentenced Shakur to prison over 30 years ago.

In the end, Shakur’s release has been granted through the parole commission, not the court, and only after his legal team and support committee had been urgently trying every avenue to secure his freedom before death.

Thomson, his attorney, said, “Mutulu will now be able to live out his final days, surrounded by the love and care of his family and close friends.”

