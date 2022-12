EcuRed, una realidad en el camino a la soberanía tecnológica. Por Iroel Sánchez

Cuando en el verano de 2009 Iroel Sánchez me invitó a participar en el proyecto de una enciclopedia colaborativa cubana en la red, aprecié de inmediato su alcance desde el punto de vista educativo, cultural, tecnológico y en la dimensión política e ideológica de la ciberseguridad del país. Creo que EcuRed, que este 14 de diciembre cumple 12 años, es una realidad en el camino a la soberanía tecnológica.

OPS: ¿Cuáles considera usted han sido los principales aportes de EcuRed en estos 12 años?

Daniel Ramos Fernández, jefe de la división de operaciones de seguridad de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA): Recuerdo muy bien que a los pocos minutos de su anuncio el 14 de diciembre de 2010, desde el Palacio Central de Computación, el sitio salió de servicio debido a la cantidad de visitas que recibió. Imagínate que se hospedaba en un pequeño servidor ubicado en la Oficina Nacional de Informatización, entidad que en aquel momento pertenecía al Ministerio de Informática y Comunicaciones. En ese tiempo todavía no teníamos centros de datos en ETECSA y ante esta situación la plataforma se hospedó en los servidores de los Joven Club de Computación y Electrónica. Menciono esto porque tiene que ver con la soberanía tecnológica. Unos años después, a partir de su crecimiento y proyección se decidió ponerla en el centro de datos de nuestra empresa.

OPS: Cuando se puso en funcionamiento EcuRed tenía unos 20 mil artículos. Algunos dentro y fuera de Cuba nos criticaron y auguraron el fracaso del proyecto; pero en realidad ha llegado muy lejos.

DRF: Ahora, yo creo que el aporte más significativo de EcuRed es su propia existencia, pienso que muy pocos países han desarrollado una plataforma con estas características, porque como existe Wikipedia en varios idiomas consideran que no hace falta. Ha demostrado la capacidad de nuestro país para estar al tanto y aplicar los últimos adelantos de las tecnologías relacionadas con la información y la comunicación.

También hay que decir que para ampliar su uso se desarrolló una versión portátil sin imágenes (para Windows y Linux), una con imágenes y en abril de 2013 se puso operativa una versión portátil para teléfonos móviles.

En el orden de la comunicación, la cultura y la educación su impacto ha sido tremendo. Es el sitio cubano más visitado en Internet, más de 300 mil visitas diarias como promedio, proveniente en lo fundamental de México, España, Venezuela, Perú, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, además de Cuba. Como se puede apreciar es referente para muchas personas de países latinoamericanos y de otros continentes. Usted puede encontrar contenidos de historia, ciencias, religión, cultura, deporte de Cuba y el mundo.

Ahora que ya es un proyecto consolidado soy de la opinión que desde sus inicios se le ha puesto ciencia y pensamiento. Ha crecido con la aplicación de ideas innovadoras y con la participación de instituciones de ciencia y tecnología creadas por la Revolución Cubana, como el Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT) y los Joven Club de Computación y Electrónica, y de entidades de los sectores de la educación, salud, cultura, deporte, comunicaciones, agricultura, ciencia y las universidades. Sin dudas es un referente y ejemplo a tener en cuenta, para todo lo que tenemos que hacer en el propósito de fortalecer la ciberseguridad del país en las dimensiones tecnológica, cultural y comunicacional.

No puedo dejar de mencionar que en las más de 10200 escuelas del sistema general de la educación cubana se usa EcuRed y es fuente de referencia para maestros y alumnos. Siempre me ha llamado la atención que en esta plataforma aparecen artículos y contenidos de las comunidades de Cuba con una visión propia, que no están publicados en ningún otro medio en la red de redes. Ese hecho también nos da soberanía.

OPS: Amén de que hay que continuar incrementando la participación de instituciones y colaboradores, mejorando la calidad de varios artículos y crear otros para lograr un crecimiento armónico, como dices, EcuRed por sí misma nos da soberanía. No por gusto los medios de comunicación al servicio del capital la han atacado con frecuencia en estos 12 años, así tenemos que la mal llamada Radio Martí, El Nuevo Herald, El Mercurio de Chile y la agencia AFP se han destacado en ese empeño. No podemos olvidar que también ha sido objeto de ciberataques y que algunos “odiadores” han hecho llamados a hackear el sitio de la enciclopedia.

Lo logrado en estos 12 años demuestra las infinitas posibilidades que tenemos en las esferas tecnológica, cultural y educativa, aún en condiciones de país bloqueado y que ha soportado más de sesenta años de ininterrumpida y cruel guerra económica, financiera y comercial.